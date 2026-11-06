41 años de la toma del Palacio de Justicia: las altas cortes hicieron un sentido acto conmemorativo para honrar a las más de 90 víctimas

Se cumplen 41 años de la toma del Palacio de Justicia, que dejó decenas de personas muertas y varias desaparecidas - crédito Colprensa, @CentroMemoriaH/X y Corte Constitucional

Guardar

El 6 de noviembre de 2026 se llevó a cabo un acto conmemorativo de los 41 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia (6 y 7 de noviembre de 1985), el cual fue convocado por las altas cortes: Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, el 6 de noviembre de 1985, un comando del M-19 se tomó el Palacio de Justicia, en Bogotá. Esta acción armada derivó en la recuperación del edificio por parte de las autoridades (retoma del Palacio), la cual se extendió hasta el día siguiente.

PUBLICIDAD

Los hechos estuvieron marcados por una ola de violencia que dejó múltiples víctimas. Según datos oficiales de la Comisión de la Verdad, en la toma y retoma del Palacio murieron 94 personas. Entre las personas que fallecieron hay 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y 11 miembros de la fuerza pública.

De igual manera, al menos 11 personas fueron reportadas como desaparecidas y, pese al paso del tiempo, no todas han sido halladas.

Al menos 11 personas fueron reportadas como desaparecidas en la toma y retoma del Palacio de Justicia - crédito Colprensa

Es por eso que el acto conmemorativo contó con la participación de familiares de algunas de las víctimas:

María Paula Ubate Benítez: nieta del sargento primero Jaime Benítez Prieto.

Pilar Navarrete: esposa de Héctor Jaime Beltrán, empleado de la cafetería del Palacio desaparecido en la toma.

Diana Carolina Angulo: hija de Blanca Inés Ramírez de Angulo, magistrada auxiliar del Consejo de Estado.

Carlos Medellín Becerra: hijo del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Carlos Medellín Forero.

Durante ese acto solemne, que involucró momentos simbólicos de conmemoración como la ruptura de 41 floreros y la disposición de una obra con más de 100 elementos verticales que “evocan las vidas ausentes”, la presidenta de la Corte Constitucional, magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, dirigió unas palabras a los allegados de las víctimas de la toma y retoma del Palacio de Justicia.

PUBLICIDAD

La presidenta de la Corte Constitucional, magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, dio un discurso en el acto conmemorativo de la toma del Palacio de Justicia - crédito Corte Constitucional

“Aquí perdieron la vida magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados auxiliares, servidores judiciales y ciudadanos que ese día vinieron a cumplir con su trabajo o a buscar justicia. A ellos, y a sus familias, que han cargado con ese dolor durante cuatro décadas, dedicamos hoy nuestro recuerdo”, dijo.

La presidenta de la Corte afirmó que los magistrados que murieron en esos hechos dejaron una enseñanza a todas las personas que administran justicia en el país: “permanecer en su lugar, fieles a la toga y a la Constitución, aunque el miedo aconseje lo contrario”.

En su discurso mencionó a Fanny González Franco, la primera mujer magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Llegó a la Corte en 1984 y murió en esos hechos violentos. “En la tarde del 6 de noviembre de 1985, encerrada en su despacho, habló por teléfono con su familia. Sus palabras, que hoy pertenecen a toda la justicia colombiana, fueron estas: ‘Dios está conmigo y me ayudará a conservar mi dignidad de magistrada. Si es designio de Dios que yo muera, para que se conserven inmaculadas las instituciones jurídicas y vuelva la paz a Colombia, (…) muero, pero no me doblego’”, indicó.

PUBLICIDAD

Fanny González Franco fue la primera mujer magistrada de la Corte Suprema de Justicia y murió en la toma del Palacio de Justicia - crédito X y Colprensa

En el evento, los familiares de las víctimas también alzaron su voz. Una de las personas que tomó la palabra fue Carlos Medellín Becerra, que elevó una crítica al aparato de justicia colombiano por el proceso de paz que se adelantó con el M-19, que, a su juicio, derivó en indultos para los integrantes de la guerrilla sin que se hubiera hecho un trabajo juicioso de descubrimiento de la verdad y de reparación.

“Los miembros del M-19 fueron indultados, no una, sino dos veces, por estos hechos en el marco del proceso de paz que se adelantó sin que se hubiera exigido verdad, justicia, reparación y no repetición. Perdonaron a estos criminales a cambio de nada”, aseveró.

PUBLICIDAD

Sin embargo, destacó el hecho de que el Juzgado 30 de Instrucción Penal haya proferido una resolución acusatoria contra miembros del M-19 por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y secuestro, debido a los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, reconoció que todavía hacen falta indagaciones sobre la toma del Palacio de Justicia - crédito @MinInterior/X

El ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino, habló ante los medios de comunicación y reconoció que todavía hacen falta indagaciones sobre lo ocurrido. Esto, en referencia a la crítica que hizo Carlos Medellín Becerra.

“A Carlos lo conozco hace mucho tiempo. Respeto su dicho. Aquí todavía falta mucho por investigar, mucho por indagar. Han existido procesos, comisiones de la verdad, pero por supuesto que falta todavía mucho por indagar dentro de este proceso”, indicó.

PUBLICIDAD