México

Gobierno va por expresidentes del INE: pide auditar todas las presuntas irregularidades y recursos previo a Taddei

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la ASF a realizar auditorías al órgano electoral tras escándalos de corrupción durante la administración de Guadalupe Taddei

Claudia Sheinbaum, 27 de octubre de 2026
Claudia Sheinbaum, 27 de octubre de 2026
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La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a realizar auditorías de las administraciones anteriores del Instituto Nacional Electoral (INE) luego de que Guadalupe Taddei presentara su renuncia tras escándalos de corrupción por irregularidades en contrataciones.

“La solicitud a la Auditoría Superior de la Federación es que se audite todo”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum, durante la conferencia de prensa “Mañanera del pueblo” de este martes 27 de octubre, haciendo referencia no solo a la presidenta saliente, sino también a su antecesor Lorenzo Córdova y a quienes estuvieron anteriormente.

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