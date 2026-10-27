México

Identifican a hombre cercenado en Veracruz: tenía 25 años y se dedicaba al corte de naranja

Su cuerpo fue hallado en bolsas y su familia relató que trabajaba arduamente en el campo agrícola

La víctima fue identificada como Marcos Alejandro, de 25 años, quien se dedicaba a la recolección de cítricos en la zona Foto: Facebook El Hijo del Justiciero
La víctima fue identificada como Marcos Alejandro, de 25 años, quien se dedicaba a la recolección de cítricos en la zona Foto: Facebook El Hijo del Justiciero
Guardar

Marcos Alejandro G., de 25 años y originario de Paso de Valencia, fue identificado por sus familiares como el joven localizado sin vida en las inmediaciones de la comunidad de Francisco Villa, en Papantla, Veracruz. El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía, que no informó las circunstancias del fallecimiento ni el posible móvil.

La víctima se dedicaba al corte de naranja y otros cítricos. Sus familiares acudieron ante las autoridades ministeriales para realizar el reconocimiento oficial y proporcionar la información requerida durante las diligencias.

PUBLICIDAD

El hallazgo del cuerpo fue reportado el sábado por habitantes de Francisco Villa, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal, Seguridad Pública del Estado y Guardia Nacional. Las corporaciones resguardaron el perímetro mientras iniciaban las actuaciones ministeriales y periciales.

Los restos fueron localizados cerca de un plantel educativo y de un centro de salud, sobre la carretera El Chote-Espinal, a la altura de esa comunidad. Versiones incluidas en los primeros informes señalaron que habrían sido abandonados dentro de costales en dos puntos separados por cerca de 400 metros, aunque las autoridades no confirmaron públicamente esos detalles.

Su familia denunción su desaparición y lo identificó, las autoridades investigan el asesinato Foto: Facebook El Hijo del Justiciero
Su familia denunción su desaparición y lo identificó, las autoridades investigan el asesinato Foto: Facebook El Hijo del Justiciero

La Fiscalía mantuvo abierta la investigación por el hallazgo

Personal de Servicios Periciales acudió al sitio para recabar indicios y realizar el levantamiento correspondiente. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde permaneció mientras se efectuaban los procedimientos legales para establecer formalmente su identidad.

PUBLICIDAD

La identificación se produjo luego de varias horas en las que el joven permaneció en calidad de desconocido. La hermana de Marcos Alejandro G. acudió ante las instancias ministeriales para reconocerlo, según la información disponible sobre las diligencias.

Los familiares aportaron datos a los investigadores, quienes mantuvieron abierta la carpeta para determinar cómo ocurrió el crimen y quiénes habrían participado. Hasta ese momento, no se informó si el joven tenía un reporte previo de desaparición.

Una versión no confirmada por las autoridades indicó que personas desconocidas habrían viajado en una camioneta gris y abandonado los restos alrededor de las 4:00 de la mañana. La Fiscalía no precisó si esa línea formaba parte de las indagatorias ni reveló información sobre posibles responsables.

Un técnico forense y varios agentes de policía se encuentran en el lugar donde Zenyazen Escobar, diputado federal por Veracruz —estado en el que se encuentran algunos de los principales complejos petroleros de México—, fue hallado muerto con al menos una herida de bala en una carretera que une el municipio de Puente Nacional con la capital del estado, Xalapa, México. 4 de septiembre de 2026. REUTERS/Yahir Ceballos
Un técnico forense y varios agentes de policía se encuentran en el lugar donde Zenyazen Escobar, diputado federal por Veracruz —estado en el que se encuentran algunos de los principales complejos petroleros de México—, fue hallado muerto con al menos una herida de bala en una carretera que une el municipio de Puente Nacional con la capital del estado, Xalapa, México. 4 de septiembre de 2026. REUTERS/Yahir Ceballos

Cuatro cárteles de la droga que operan en Veracruz

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos revelo que al menos cuatro carteles mexicanos realizan operaciones en el estado de Veracruz, según el informe Evaluación Nacional de Amenazas por Drogas 2025, publicado el 12 de mayo.

El documento explica la presencia y alcance en Mexico de organizaciones delictivas dedicadas al narcotrafico, asi como su influencia en los Estados Unidos.

Los carteles identificados con operaciones en Veracruz son el Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG), el Cartel de Sinaloa (CDS), el Cartel del Noreste (CDN) y el Cartel del Golfo (CDG).

Dos expedientes en Estados Unidos revelan cómo promotores de conciertos en México lavaron dinero para el Cartel Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa. Crédito: Especial
Dos expedientes en Estados Unidos revelan cómo promotores de conciertos en México lavaron dinero para el Cartel Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa. Crédito: Especial

El Cartel del Golfo (CDG) perdio su estructura unificada, pero conserva presencia significativa en Veracruz. Sus facciones pelean entre si y, al mismo tiempo, negocian proteccion y acceso a rutas con otras organizaciones, incluido el Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG), como ocurre parcialmente en el norte de la entidad y Puerto con Los Metros, liderados por Cesar Morfin Morfin, ‘El Primito’ o Metro 300.

La separación transformó la manera de operar, pero no eliminó sus redes en Veracruz, de acuerdo con la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2025 de la DEA (por sus siglas en inglés, Drug Enforcement Administration o Administracion de Control de Drogas), que coloco a Veracruz junto con Tamaulipas, Nuevo Leon y Coahuila entre las entidades con presencia significativa del grupo criminal.

Temas Relacionados

mexico-noticiasVeracruzPapantlaasesinatoNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-seguridad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 27 de octubre: preparativos para el Día de Muertos en CDMX provoca caos en Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 27 de octubre: preparativos para el Día de Muertos en CDMX provoca caos en Reforma

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 27 de octubre? Líneas 1 y 7 del MB con retrasos importantes

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 27 de octubre? Líneas 1 y 7 del MB con retrasos importantes

Penal de Mazatlán sigue en medio de la violencia tras riña de Los Chapitos que dejó 12 muertos: desaparece José Luis Vega, doctor de la prisión

El médico fue visto por última vez el pasado viernes 23 de octubre en el municipio de Rosario

Penal de Mazatlán sigue en medio de la violencia tras riña de Los Chapitos que dejó 12 muertos: desaparece José Luis Vega, doctor de la prisión

Modalidad 40 del IMSS para trabajadores independientes: con qué salario te vas a jubilar tras los nuevos cambios

El nuevo acuerdo publicado limita el salario de inscripción al último sueldo registrado ante el IMSS, más el valor de una UMA, equivalente a 117.31 pesos diarios en 2026

Modalidad 40 del IMSS para trabajadores independientes: con qué salario te vas a jubilar tras los nuevos cambios

Gobierno va por expresidentes del INE: pide auditar administraciones previo a Taddei y manda mensaje a sustituto

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la ASF a realizar auditorías al órgano electoral tras escándalos de corrupción durante la administración de Guadalupe Taddei

Gobierno va por expresidentes del INE: pide auditar administraciones previo a Taddei y manda mensaje a sustituto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Penal de Mazatlán sigue en medio de la violencia tras riña de Los Chapitos que dejó 12 muertos: desaparece José Luis Vega, doctor de la prisión

Penal de Mazatlán sigue en medio de la violencia tras riña de Los Chapitos que dejó 12 muertos: desaparece José Luis Vega, doctor de la prisión

“El Melo” es enviado a un penal tras el linchamiento de su cómplice por el feminicidio de Miriam y su nieta Ariana de 12 años

No existen reportes de presunta reunión entre Ariadna Montiel y hermano de El Chapo para favorecer candidatos de Morena, afirma Gabinete de Seguridad

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy 27 de octubre en México: Los Santelices pierden primer round contra la UIF por bloqueo de cuentas

Botas, el changuito de las hijas de “El Chapo” que llevó a las autoridades hasta su escondite tras la fuga del Altiplano

ENTRETENIMIENTO

Rubius despide a El Komanche con triste mensaje: “La vida no siempre fue justa contigo”

Rubius despide a El Komanche con triste mensaje: “La vida no siempre fue justa contigo”

México celebra su primer Día del Perro Xoloitzcuintle: la historia de la raza mexicana que acompaña a las almas al Mictlán

Temblor hoy 27 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4.6 en Chiapas

Tlalpan tendrá Noche de Leyendas de Día de Muertos en el Panteón 20 de Noviembre: fechas, horarios y cómo asistir gratis

La devoción de ‘El Komanche’ por el Firpo: la historia del streamer y el club que selló el vínculo con su padre

DEPORTES

¿Se puede remontar un 3-0? Aranda y los Tampa Bay Rays van por el milagro en la Serie Mundial pese a tener a la historia en contra

¿Se puede remontar un 3-0? Aranda y los Tampa Bay Rays van por el milagro en la Serie Mundial pese a tener a la historia en contra

Michel Jourdain Jr. pide no esperar milagros de Checo Pérez en el GP de México 2026 y explica qué puede beneficiar a Cadillac

Gran Premio de México publica la lista oficial de actividades en pista que habrá este fin de semana previo a las sesiones de F1

Gran Premio de México 2026: guía completa de horarios y rutas de transporte para llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez

Max Verstappen lidera la lista de pilotos con más carreras ganadas en el Gran Premio de México