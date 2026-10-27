Identifican a hombre cercenado en Veracruz: tenía 25 años y se dedicaba al corte de naranja

La víctima fue identificada como Marcos Alejandro, de 25 años, quien se dedicaba a la recolección de cítricos en la zona Foto: Facebook El Hijo del Justiciero

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Marcos Alejandro G., de 25 años y originario de Paso de Valencia, fue identificado por sus familiares como el joven localizado sin vida en las inmediaciones de la comunidad de Francisco Villa, en Papantla, Veracruz. El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía, que no informó las circunstancias del fallecimiento ni el posible móvil.

La víctima se dedicaba al corte de naranja y otros cítricos. Sus familiares acudieron ante las autoridades ministeriales para realizar el reconocimiento oficial y proporcionar la información requerida durante las diligencias.

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El hallazgo del cuerpo fue reportado el sábado por habitantes de Francisco Villa, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal, Seguridad Pública del Estado y Guardia Nacional. Las corporaciones resguardaron el perímetro mientras iniciaban las actuaciones ministeriales y periciales.

Los restos fueron localizados cerca de un plantel educativo y de un centro de salud, sobre la carretera El Chote-Espinal, a la altura de esa comunidad. Versiones incluidas en los primeros informes señalaron que habrían sido abandonados dentro de costales en dos puntos separados por cerca de 400 metros, aunque las autoridades no confirmaron públicamente esos detalles.

Su familia denunción su desaparición y lo identificó, las autoridades investigan el asesinato Foto: Facebook El Hijo del Justiciero

La Fiscalía mantuvo abierta la investigación por el hallazgo

Personal de Servicios Periciales acudió al sitio para recabar indicios y realizar el levantamiento correspondiente. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde permaneció mientras se efectuaban los procedimientos legales para establecer formalmente su identidad.

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La identificación se produjo luego de varias horas en las que el joven permaneció en calidad de desconocido. La hermana de Marcos Alejandro G. acudió ante las instancias ministeriales para reconocerlo, según la información disponible sobre las diligencias.

Los familiares aportaron datos a los investigadores, quienes mantuvieron abierta la carpeta para determinar cómo ocurrió el crimen y quiénes habrían participado. Hasta ese momento, no se informó si el joven tenía un reporte previo de desaparición.

Una versión no confirmada por las autoridades indicó que personas desconocidas habrían viajado en una camioneta gris y abandonado los restos alrededor de las 4:00 de la mañana. La Fiscalía no precisó si esa línea formaba parte de las indagatorias ni reveló información sobre posibles responsables.

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Un técnico forense y varios agentes de policía se encuentran en el lugar donde Zenyazen Escobar, diputado federal por Veracruz —estado en el que se encuentran algunos de los principales complejos petroleros de México—, fue hallado muerto con al menos una herida de bala en una carretera que une el municipio de Puente Nacional con la capital del estado, Xalapa, México. 4 de septiembre de 2026. REUTERS/Yahir Ceballos

Cuatro cárteles de la droga que operan en Veracruz

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos revelo que al menos cuatro carteles mexicanos realizan operaciones en el estado de Veracruz, según el informe Evaluación Nacional de Amenazas por Drogas 2025, publicado el 12 de mayo.

El documento explica la presencia y alcance en Mexico de organizaciones delictivas dedicadas al narcotrafico, asi como su influencia en los Estados Unidos.

Los carteles identificados con operaciones en Veracruz son el Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG), el Cartel de Sinaloa (CDS), el Cartel del Noreste (CDN) y el Cartel del Golfo (CDG).

Dos expedientes en Estados Unidos revelan cómo promotores de conciertos en México lavaron dinero para el Cartel Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa. Crédito: Especial

El Cartel del Golfo (CDG) perdio su estructura unificada, pero conserva presencia significativa en Veracruz. Sus facciones pelean entre si y, al mismo tiempo, negocian proteccion y acceso a rutas con otras organizaciones, incluido el Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG), como ocurre parcialmente en el norte de la entidad y Puerto con Los Metros, liderados por Cesar Morfin Morfin, ‘El Primito’ o Metro 300.

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La separación transformó la manera de operar, pero no eliminó sus redes en Veracruz, de acuerdo con la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2025 de la DEA (por sus siglas en inglés, Drug Enforcement Administration o Administracion de Control de Drogas), que coloco a Veracruz junto con Tamaulipas, Nuevo Leon y Coahuila entre las entidades con presencia significativa del grupo criminal.