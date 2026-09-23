Medio Ambiente

“Se agota rápidamente el margen de maniobra”: la advertencia por el fenómeno de El Niño en 2026 y sus efectos extremos en el clima

Un artículo publicado en la revista Nature indica que las alteraciones registradas en el Pacífico tropical anticipan la alteración climática más severa desde finales del siglo XIX. La anomalía amenaza con desatar sequías, incendios y crisis en la producción de alimentos

Vista aérea de un puente de concreto sobre un río turbio, rodeado de vegetación, terrenos agrícolas y un cielo nublado.
Las proyecciones climáticas indican que el fenómeno de El Niño de 2026 podría ser el más intenso desde el inicio de los registros en 1870. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las proyecciones climáticas apuntan a que el fenómeno de El Niño de 2026 podría ser el más intenso desde el inicio de los registros, en la década de 1870.

Según un artículo en la revista Nature, gobiernos y organismos internacionales enfrentan un margen cada vez menor para prevenir sequías, incendios, inundaciones, pérdidas agrícolas y brotes de enfermedades. “El margen de maniobra para actuar se está agotando rápidamente”, escribieron.

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Y revelaron que un climatólogo que sigue a diario las mediciones terrestres y oceánicas reúne observaciones y previsiones de 14 modelos climáticos en un panel actualizado en tiempo real. Durante los últimos meses, los resultados han mostrado valores fuera de lo habitual.

A comienzos de septiembre, la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico tropical central estaba cerca de 2,9 ℃ por encima del promedio climático de los últimos 30 años. La cifra supera por más de 1 ℃ los niveles registrados en la misma etapa de los grandes eventos de El Niño de 1997 y 2015. Los pronósticos le asignan más de un 90% de posibilidades de superar todos los episodios documentados desde la década de 1870.

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Vista satelital del Océano Pacífico con franjas anaranjadas y turquesas entre América y Oceanía bajo formaciones nubosas.
Las estimaciones señalan que la temperatura media global de la superficie en 2027 superará en 1,8 grados Celsius los niveles preindustriales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sur de África entra en semanas decisivas antes de la siembra

En el sur de África, uno de los efectos más previsibles de El Niño es la falta de lluvias. Entre 1980 y 2016, los cuatro eventos más fuertes dejaron a la región con cerca de un 80% de probabilidad de recibir precipitaciones por debajo de lo normal entre diciembre y febrero, el período de lluvias.

El antecedente inmediato también expone la dimensión del riesgo. Aunque el episodio de El Niño de 2023-2024 fue comparativamente moderado, desencadenó una sequía que llevó a Zimbabue, Zambia y Malaui a declarar situaciones de desastre. Al mismo tiempo, el caudal del río Zambeze cayó a su mínimo registrado.

La agricultura queda en el centro de esa amenaza. Durante El Niño de 2015-2016, la cosecha de maíz de Sudáfrica se redujo casi a la mitad. Con las siembras previstas para octubre, los gobiernos disponen de pocas semanas para distribuir semillas tolerantes a la sequía y de maduración temprana en las zonas con mayor exposición.

También se plantea ampliar los programas de asistencia para los casos en que las cosechas fallen. Ese tipo de apoyo ya fue utilizado en Etiopía durante la sequía de 2015-2016, una experiencia que sirve de referencia ante el posible impacto de la nueva fase climática.

Vista aérea del océano con manchas rojizas y amarillentas cerca de la costa bajo un cielo con nubes
Los científicos advierten que el tiempo disponible para aplicar medidas de prevención ante el fenómeno climático se agota de manera acelerada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Indonesia y la Amazonía ya muestran señales de peligro de incendios

Los efectos ya se perciben en Indonesia, donde las lluvias disminuyen y crece la posibilidad de incendios en turberas. El antecedente de 1997 da cuenta de su alcance: los incendios indonesios asociados a aquel El Niño liberaron entre 3 y 9 gigatoneladas de dióxido de carbono, un volumen equivalente a aproximadamente entre el 13 % y el 40 % de las emisiones globales derivadas de combustibles fósiles de ese año.

La neblina y los incendios vinculados al evento de 2015 se asociaron, además, con unas 100.000 muertes adicionales en Indonesia, Malasia y Singapur. El gobierno indonesio creó una agencia dedicada a la restauración de turberas y limitó la tala de bosques primarios y de esos humedales. Sin embargo, el riesgo continúa y exige medidas preventivas antes de que el fuego se extienda.

En Sudamérica, la situación de la Amazonía también despierta preocupación. Durante El Niño de 2023-2024, los registros satelitales de humedad y biomasa forestal descendieron a mínimos históricos. Esas mediciones mostraron que amplias extensiones de bosque habían quedado expuestas a incendios, por lo que la temporada actual podría resultar más intensa.

Cerca del 95% de los incendios amazónicos se origina se origina en actividades humanas. Por eso, una aplicación estricta de la ley y límites temporales a las quemas agrícolas pueden reducir el peligro. El gobierno de Brasil anunció recursos para vehículos y equipos de combate contra el fuego, aunque todavía no suspendió las autorizaciones para quemas agrícolas, una herramienta que ya utilizó en otros períodos de riesgo extremo.

Nubes oscuras, lluvia intensa y olas en la costa, donde una carretera bordea el mar y las palmeras se inclinan por el viento.
Las precipitaciones en África Oriental elevan el riesgo de brotes de cólera y fiebre del Valle del Rift entre octubre y diciembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lluvias en África Oriental elevan el riesgo de cólera y fiebre del Valle del Rift

El Niño no reduce las lluvias en todas partes: las desplaza. Mientras algunas zonas afrontan sequías, otras pueden recibir precipitaciones más abundantes y, con ellas, inundaciones y riesgos sanitarios.

Se prevé que el fenómeno alcance su máxima intensidad durante la temporada corta de lluvias de África Oriental, entre octubre y diciembre. En esa región, las condiciones inusualmente húmedas han estado vinculadas históricamente con una mayor presencia de cólera y de fiebre del Valle del Rift.

Tras las inundaciones de El Niño de 1997-1998, la fiebre del Valle del Rift infectó a decenas de miles de personas. La prevención requiere que los servicios veterinarios nacionales y sus socios internacionales impulsen con anticipación campañas de vacunación para el ganado.

El gobierno de Kenia anunció un programa de reducción de riesgos por USD 16 millones que contempla el almacenamiento previo de vacunas. Pero, con las lluvias a semanas de distancia, el desafío es que esas dosis lleguen de manera amplia a las zonas que podrían quedar afectadas.

Ilustración en acuarela de un campo con plantas de maíz marchitas en tierra agrietada y una gran nube oscura en el horizonte.
Cerca del 95 por ciento de los incendios en la Amazonía se originan por actividades humanas durante los periodos de sequía extrema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pérdidas agrícolas pueden trasladarse a los precios de los alimentos

Las consecuencias de El Niño no se detienen en las regiones donde cambian las lluvias. El evento de 2023-2024 mostró cómo una alteración climática puede repercutir en el comercio y en los precios de los alimentos a gran distancia.

Las restricciones impuestas por India a sus exportaciones de arroz contribuyeron entonces a un aumento del 22 % en el precio del arroz en otras zonas de Asia. Esa subida ejerció presión adicional sobre países africanos que dependen de las importaciones para abastecerse.

El Niño es el único fenómeno conocido de variabilidad climática capaz de provocar pérdidas de cultivos sincronizadas en varias regiones agrícolas durante un mismo año. Esa coincidencia multiplica el alcance de las interrupciones agrícolas y comerciales.

Los eventos intensos de El Niño también influyen sobre la temperatura media mundial. El año posterior a su punto máximo casi siempre establece un nuevo récord, como ocurrió en 1998, 2016 y 2024.

Vista satelital del planeta con una mancha roja y amarilla en el océano Pacífico frente a la costa occidental de América del Sur.
Los modelos climáticos actuales permiten anticipar el impacto de El Niño a diferencia del evento ocurrido en 1982 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las previsiones actuales señalan que el episodio de 2026 podría llevar la temperatura media global de la superficie en 2027 a cerca de 1,8 ℃ por encima de los niveles preindustriales. De concretarse, superaría con amplitud el récord anterior.

Luego de un verano de temperaturas excepcionales en buena parte del hemisferio norte, las probabilidades de que 2027 fije una nueva marca aumentaron. El posible episodio se perfila así en un momento en que los efectos de las altas temperaturas ya se hacen sentir en distintas regiones.

En 1982, un El Niño muy intenso sorprendió al mundo cuando aún había pocos sistemas confiables de alerta temprana. La situación actual es distinta: los científicos llevan meses advirtiendo sobre la posibilidad de un evento excepcionalmente fuerte.

Los ministerios de Agricultura, los servicios veterinarios, las autoridades de gestión de emergencias y la Organización Mundial de la Salud tienen margen para anticipar medidas. La experiencia de los episodios anteriores indica que la respuesta debe comenzar antes de que una sequía, una inundación o un incendio obliguen a declarar un desastre. El tiempo para hacerlo, sin embargo, se reduce con rapidez.

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