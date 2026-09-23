Autopista México-Querétaro será modernizada en cuatro municipios del Edomex y conectará al centro del país con la frontera

Autopista México-Querétaro tramo Perinorte Izcalli Edomex (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Guardar

Cuatro municipios del Estado de México serán beneficiados con la modernización de la autopista México-Queretaro, mejor conocida como Ruta 57, uno de los principales corredores carreteros del país, como parte de un paquete de 19 proyectos que impulsa el Gobierno federal en 17 estados con una inversión global de 213 mil 868 millones de pesos.

Los trabajos tendrán impacto en Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán, Coyotepec y Huehuetoca, municipios ubicados al norte del Valle de México y que forman parte de una zona con una importante actividad industrial, logística y comercial.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Jorge Mendoza Sánchez, director general de Banobras, el proyecto contempla la ampliación de carriles en distintos kilómetros y una modernización integral de la carretera, que parte de la Ciudad de México y continúa por territorio mexiquense hacia Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Coahuila, hasta llegar a la frontera con Estados Unidos.

¿Qué obras contempla la modernización de la Ruta 57 en Edomex?

Autopista México-Querétaro tramo Perinorte Izcalli Edomex (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Uno de los puntos contemplados dentro de la intervención corresponde al tramo entre Cuautitlán Izcalli y Huehuetoca, con trabajos que incluyen la ampliación de carriles en la zona de la caseta de Tepotzotlán.

Información difundida sobre el proyecto señala que este tramo tendrá una intervención cercana a los 10 kilómetros, con una inversión aproximada de 600 millones de pesos. Entre las acciones previstas se encuentra el reemplazo de la carpeta asfáltica por una superficie de mayor resistencia, adecuada para el tránsito de vehículos de carga pesada.

PUBLICIDAD

También se contempla reorganizar accesos e incorporaciones locales, además de intervenir pasos peatonales en zonas cercanas a Tepotzotlán, Coyotepec y Huehuetoca, con el propósito de disminuir puntos de conflicto vial.

Estos trabajos son relevantes para el norte del Estado de México debido al flujo de vehículos particulares y de transporte de mercancías que utilizan diariamente este corredor.

La Ruta 57 conecta zonas industriales del país

Se busca mejorar en la ruta 57 que atraviesa las entidades de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Coahuila

La importancia de la carretera no se limita al Estado de México. La Ruta 57 forma parte de un eje que comunica el centro del país con importantes zonas industriales y comerciales del Bajío y el norte.

En San Luis Potosí, por ejemplo, durante 2026 se han reportado trabajos relacionados con la ampliación de infraestructura para disminuir la presión vehicular sobre la carretera 57. Entre ellos se encuentra la ampliación de la Vía Alterna a la Zona Industrial, en el tramo del Eje 122 al 140, proyecto con el que autoridades estatales estiman reducir parte del tránsito que actualmente utiliza la carretera federal.

PUBLICIDAD

Además, documentos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes contemplaron durante 2026 trabajos de conservación en distintos tramos de la Ruta 57 entre los límites de San Luis Potosí y Guanajuato y hacia la capital potosina.

En Coahuila también se han realizado trabajos de conservación de la carretera. Una convocatoria oficial de la SICT contempló la conservación rutinaria de 347.23 kilómetros de la Ruta 57 de la red federal libre de peaje en esa entidad.

Estos trabajos forman parte del contexto de intervención que busca mantener y mejorar las condiciones de uno de los principales corredores utilizados para el transporte de mercancías entre el centro y el norte de México.

PUBLICIDAD

Buscan reducir tiempos de traslado y fortalecer la movilidad

De acuerdo con Banobras, la modernización pretende reducir los tiempos de traslado, disminuir la carga vehicular y mejorar la movilidad, además de fortalecer la competitividad del corredor industrial y comercial.

El proyecto será desarrollado mediante un esquema de inversiones mixtas, coordinado por Banobras y los gobiernos estatales involucrados.

Otro de los impactos anunciados es la generación de más de 52 mil empleos directos e indirectos relacionados con los distintos proyectos que integran este corredor prioritario.

Para el Estado de México, la intervención adquiere relevancia por la posición estratégica de Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán, Coyotepec y Huehuetoca dentro de la conexión carretera entre el Valle de México y el Bajío.

PUBLICIDAD

La modernización de este tramo busca atender uno de los corredores con mayor movimiento de transporte de carga y pasajeros, al tiempo que se refuerza la conexión terrestre.

Así, la Ruta 57 se perfila como uno de los proyectos carreteros prioritarios para mejorar la conectividad entre el centro del país y los principales corredores industriales y comerciales que llegan hasta Estados Unidos.