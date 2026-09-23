Capturan a "El Bola" en la Benito Juárez por secuestro: lo ligan también con extorsiones a comerciantes de la Merced. SSC

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El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó a través de su cuenta en la red social X que policías de la corporación, en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, cumplimentaron una orden de reaprehensión contra Juan “N”, alias “El Bola”, de 41 años, por el delito de secuestro agravado.

El operativo se llevó a cabo en la alcaldía Benito Juárez. De acuerdo con las indagatorias, el detenido también estaría vinculado con la extorsión a comerciantes en la zona de La Merced, en la alcaldía Venustiano Carranza.

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Detención en Santa Cruz Atoyac: cómo ocurrió el operativo

Los uniformados realizaban recorridos de seguridad pie tierra en la avenida México-Coyoacán, en la colonia Santa Cruz Atoyac, cuando identificaron a Juan “N”. Los oficiales se aproximaron al hombre y le hicieron de su conocimiento el mandamiento judicial que pesaba en su contra.

Capturan a "El Bola" en la Benito Juárez por secuestro: lo ligan también con extorsiones a comerciantes de la Merced. SSC

Tras el reconocimiento, le fueron leídos sus derechos constitucionales conforme a los protocolos establecidos para el cumplimiento de mandamientos judiciales. Posteriormente, el detenido fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad penitenciaria correspondiente.

El destino final del hombre fue un centro penitenciario ubicado en el oriente de la Ciudad de México, donde quedó a disposición del sistema de justicia.

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Orden de reaprehensión por secuestro agravado

La orden judicial que motivó el operativo correspondía al delito de secuestro agravado. Este tipo penal contempla circunstancias que agravan la pena original, como el uso de violencia, la participación de más de una persona o afectaciones particulares hacia la víctima.

El procedimiento se enmarca en los trabajos de inteligencia e investigación que la SSC realiza para combatir delitos de alto impacto en la capital.

Vínculo con extorsión a comerciantes en La Merced

Las indagatorias derivadas de la detención señalan que “El Bola” también podría estar relacionado con la extorsión a comerciantes en la zona de La Merced, ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza. Este dato fue confirmado tanto en el comunicado oficial de la dependencia como en la publicación del propio Vázquez Camacho en X.

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La mención de este posible vínculo se suma a un contexto de operativos recientes contra la extorsión en esa zona del centro histórico. Sin embargo, en el caso de Juan “N”, las autoridades no precisaron si existe una carpeta de investigación abierta específicamente por este segundo delito, ni detallaron el grado de avance de las indagatorias correspondientes.

Protocolo y postura de las autoridades

El comunicado oficial de la SSC precisó que el procedimiento se realizó en estricto apego a los protocolos de actuación policial, con respeto a los derechos humanos y conforme a los lineamientos establecidos para el cumplimiento de mandamientos judiciales.

Por su parte, Vázquez Camacho señaló en su publicación que la corporación “refrenda su compromiso de realizar acciones para cuidar la integridad de las personas, proteger su patrimonio y detener a quienes atenten contra los derechos de las y los habitantes” de la Ciudad de México.

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La dependencia reiteró, además, su compromiso de continuar con acciones de investigación orientadas a identificar y detener a personas señaladas por delitos que afectan el patrimonio de la ciudadanía y atentan contra la seguridad de los habitantes de la capital.

La coordinación entre la SSC y la FGJ en este tipo de operativos forma parte de los mecanismos institucionales establecidos para el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con delitos de alto impacto, como el secuestro y la extorsión, en distintas alcaldías de la Ciudad de México.

La extorsión en La Merced

La extorsión a comerciantes de La Merced es un problema que los locatarios denuncian desde 2019. Al menos seis grupos delictivos operarían cuotas y amenazas en la zona, varios de ellos vinculados a La Unión Tepito, aunque esa cifra corresponde a señalamientos de los propios afectados y no a un conteo oficial de la autoridad.

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Al menos tres grupos delictivos activos en La Merced, Candelaria y el Centro Histórico, con cuotas que oscilarían entre 100 y 150 pesos diarios, acompañadas de amenazas contra los negocios que se nieguen a pagar.

Entre las células señaladas por comerciantes aparecen nombres como Los Zapotitla Fierro, la de “El Trompas” y “El Valente”, además de Los Zurita, Los Vega y Los Duarte. Las zonas de mayor incidencia identificadas incluyen las calles Rosario, Olvera y General Anaya, cerca de la Plaza Comercial 2000, así como Cabañas, Adolfo Gurrión, Juan Cuamatzin y Fray Servando Teresa de Mier.

La respuesta oficial: zona prioritaria desde agosto

El 11 de agosto de 2026, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, anunció que La Merced sería incorporada como zona prioritaria de la Estrategia de Seguridad y Construcción de Paz del Gobierno capitalino, con protección especial contra delitos de alto impacto, en particular la extorsión.

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El funcionario afirmó en ese momento que ya se habían iniciado “varias investigaciones en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”, aunque no reveló detalles sobre carpetas específicas ni posibles órdenes de aprehensión pendientes.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció además un programa de seguridad para la Nave Mayor, la Nave Menor y el casetón del mercado, que combinaría vigilancia, investigación y atención a las causas sociales del problema.

Por su parte, la alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, informó que se contemplaba mayor presencia policial y una célula especial, además de una campaña para orientar a comerciantes sobre cómo actuar ante una extorsión. Parra señaló que en las reuniones de seguridad se reportaban entre dos y tres denuncias al mes, aunque reconoció que la cifra real podría ser mayor debido a que algunos afectados recurren directamente a líneas de atención contra la extorsión.

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