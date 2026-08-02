La crisis de incendios se agrava en Europa: Grecia evacúa a cientos de personas por el avance del fuego

La crisis de incendios se agrava en Grecia y obliga a evacuar a 254 personas (Europa Press)

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Los incendios forestales que azotan el oeste de Europa desde fines de julio, mostraron este domingo un mapa desigual: Grecia enfrentó una escalada crítica en la región de Ática mientras que Francia y España lograron frenar el avance de sus principales focos, aunque sin extinguirlos del todo.

Se reportaron vientos de fuerza huracanada en el área metropolitana de Atenas, que impidieron a las aeronaves de extinción recolectar agua del mar, lo que agravó una situación que ya había forzado evacuaciones por vía marítima días antes.

Según informó el periódico británico The Guardian, el fuego en Ática amenaza aldeas en las montañas Geraneia y un distrito industrial en las afueras de Megara, al oeste de Atenas. Las autoridades griegas ordenaron el desalojo de tres comunidades: Kandili, Agia Skepi y Toutouli.

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En consecuencia, cerca de 500 bomberos y 23 aeronaves fueron desplegados en la zona, pero las rachas de viento dificultaron las operaciones y aceleraron la propagación. El primer ministro local Kyriakos Mitsotakis recibió informes sobre la situación, con especial preocupación por Porto Germeno, una localidad costera sobre el Golfo de Corinto.

Evacuaciones por mar y un contexto de tragedia reciente

Las autoridades griegas ordenan el desalojo de tres comunidades por el incendio en Ática (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

El fuego se inició el viernes cerca de la localidad de Agios Vasileios, antes de extenderse hacia la ciudad de Porto Germeno y los bosques al oeste de la capital. En total 254 personas fueron evacuadas.

En este contexto, Minas Tzortzanis, un agricultor local, describió la devastación al medio británico. “Un bosque prístino, un paraíso, fue entregado a las manos del fuego. No hay palabras para explicar lo que ocurrió. Destrucción. Destrucción total", sostuvo.

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Cabe recordar que, la tragedia tiene un antecedente doloroso en el país. En 2018, un incendio impulsado por el viento atrapó a vecinos de la comunidad costera de Mati, al este de Atenas, y mató a 104 personas en lo que constituyó el incendio forestal más mortífero de Europa en este siglo.

El meteorólogo especializado en incendios Theodore Giannaros estimó que el fuego actual afectó entre 40 y 50 kilómetros cuadrados, aunque las autoridades no emitieron cifras oficiales.

El megaincendio en Gironda: contenido pero aún activo

El megaincendio de Gironda queda contenido tras arrasar 420 kilómetros cuadrados en diez días - Europa Press

Este domingo, en el suroeste de Francia, el megaincendio de Gironda fue contenido, aunque no extinguido, tras arrasar 420 kilómetros cuadrados de bosque en apenas diez días. La prefectura del departamento aclaró que “el fuego está fijado, lo que no significa que esté apagado”, según recogió The Guardian.

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No obstante, la región se mantuvo bajo la alerta roja máxima de incendio forestal, con temperaturas elevadas y vientos vespertinos que prolongaban el riesgo de reactivación.

Cerca de 224.000 personas fueron desplazadas en lo que podría ser la mayor evacuación en tiempo de paz de la historia francesa. Casi 3.000 bomberos operaban contra ese foco y otro en la región de Provenza que, aunque detuvo su avance, tampoco estaba extinguido.

Además, refuerzos de Ucrania, Lituania y Polinesia Francesa estaban previstos para llegar el domingo y el lunes. A su vez, en el departamento de Var, una división administrativa de Francia, ubicada en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, un incendio separado quemó unos 18 kilómetros cuadrados y obligó a evacuar a unas 2.500 personas, aunque fue estabilizado este domingo por la mañana.

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El cambio climático como telón de fondo

Los vientos de fuerza huracanada en Atenas impiden el trabajo aéreo contra el fuego (REUTERS/Sarah Meyssonnier/Pool)

De acuerdo con el medio británico, Europa es el continente que más rápido alcanzó temperaturas extremas en décadas. El Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S) de la Unión Europea (UE) informó que esta crisis ígnea superó el promedio mundial observado desde la década de 1980.

Las altas temperaturas junto con las sequías prolongadas disminuyen la humedad de los matorrales y bosques, lo que incrementa su susceptibilidad y riesgo de incendio. El grupo internacional de expertos en clima, World Weather Attribution, afirmó tras un análisis rápido que la crisis climática provocada por el ser humano duplicó la probabilidad de condiciones extremas que favorecen incendios en Francia.

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“En general, los incendios están bajo control, pero la situación es muy cambiante”, declaró el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, quien además comunicó que designaría a un coordinador nacional bajo su supervisión directa para liderar la reconstrucción de las regiones perjudicadas. Desde el inicio de este año, las llamas ya arrasaron más de 1.170 kilómetros cuadrados en Francia.