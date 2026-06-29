Medio Ambiente

Cómo el reciclaje de plásticos marinos impulsa la creación de pavimento sostenible en Hawái

Investigadores desarrollaron una solución innovadora: reutilizar residuos recuperados y redes de pesca para producir asfalto capaz de soportar el clima tropical de las islas

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Una carretera de dos carriles con marcas blancas y amarillas curva junto a una costa con vegetación densa. Un patrón azul-verde adorna un carril. Hay una playa y el océano.
Un equipo de la Universidad del Pacífico de Hawái probó mezclas con residuos domésticos y aparejos abandonados para pavimentar una calle en Oahu (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una iniciativa científica propone convertir redes de pesca abandonadas y plástico reciclado en material para carreteras, ofreciendo una nueva opción para gestionar los residuos plásticos. El Centro de Investigación de Desechos Marinos (CMDR) de la Universidad del Pacífico de Hawái impulsó este proyecto, considerado una alternativa sostenible. Los primeros resultados resaltaron el potencial del asfalto elaborado con polímeros reciclados, según informó la Sociedad Química Estadounidense.

En una región donde el reciclaje resulta costoso y complicado debido a su aislamiento geográfico, la llegada constante de desechos plásticos desde el océano y la saturación de los basureros plantearon un desafío ambiental de gran escala.

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Ante este escenario, los investigadores desarrollaron una solución innovadora: reutilizar plásticos recuperados y redes de pesca para producir asfalto capaz de soportar el clima tropical de las islas y, al mismo tiempo, reducir el volumen de residuos que terminan en el mar o en vertederos.

Los primeros ensayos demostraron que estas calzadas no liberaban más partículas de plástico que el pavimento convencional, y que el desgaste de los neumáticos enmascaraba cualquier señal de plástico proveniente del material reciclado.

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Si estudios futuros confirman la durabilidad de estas carreteras, esta tecnología podría ayudar a combatir tanto la contaminación marina como el desbordamiento de los vertederos.

Una respuesta local ante el reto de los residuos plásticos

Sección transversal de una carretera de múltiples capas con asfalto y agregados, bordeada por césped, palmeras y el océano en un día soleado.
El Departamento de Transporte reasfaltó tramos de una vía residencial con tres formulaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de las carreteras en Hawái se construyen desde 2020 con asfalto modificado con polímeros (PMA), una variante que mejora la resistencia y adaptabilidad del pavimento ante el agrietamiento, la formación de surcos y los daños asociados al agua.

Para fabricar este tipo de asfalto, se emplean gránulos de estireno-butadieno-estireno (SBS), un copolímero derivado del petróleo que se mezcla con agregados minerales para formar el pavimento.

El equipo científico, dirigido por la investigadora estadounidense y especialista en química ambiental Jennifer M. Lynch, se propuso investigar si se podía sustituir parte del polímero virgen por plásticos reciclados provenientes de residuos domésticos y redes de pesca. Además, evaluaron si el nuevo pavimento podía liberar microplásticos u otros contaminantes al entorno.

“El reciclaje en las islas es un reto considerable, y el transporte de residuos fuera del archipiélago implica altos costos y mayor huella ambiental”, explicó el investigador principal Jeremy Axworthy en declaraciones recogidas por la Sociedad Química Estadounidense. La investigación recibió el apoyo del Departamento de Transporte de Hawái (HDOT), que proporcionó redes de pesca abandonadas recuperadas en aguas locales.

El Proyecto Bounty del CMDR ha logrado retirar hasta la fecha 84 toneladas de aparejos de pesca grandes y abandonados del océano Pacífico, incentivando económicamente a pescadores comerciales para facilitar la limpieza marina, según informó Lynch. Este material, una vez procesado por una empresa estadounidense, sirvió como base para la fabricación experimental de asfalto reciclado.

Pruebas de laboratorio y monitoreo ambiental

Primer plano de un molusco casco de burro en arena húmeda, rodeado de tapas de plástico de colores, trozos de bolsas plásticas y una red de pesca.
La iniciativa incentiva económicamente a pescadores comerciales y, tras el procesamiento por una empresa estadounidense (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Transporte de Hawái reasfaltó varios tramos de una calle residencial en Oahu utilizando tres tipos de mezclas: una tradicional con SBS, otra con polietileno reciclado del programa de reciclaje de Honolulu y una tercera con polietileno obtenido de redes de pesca desechadas.

Once meses después, el equipo liderado por Jennifer Lynch recolectó polvo de la superficie de cada tramo para analizar la presencia de microplásticos y otros polímeros. Para ello, emplearon técnicas avanzadas de cromatografía de gases-espectrometría de masas por pirólisis (Py-GC-MS), que permiten identificar el origen de los materiales encontrados. El análisis detectó estireno y butadieno del asfalto convencional, polietileno en los tramos reciclados y compuestos de caucho derivados de los neumáticos.

Los resultados iniciales mostraron que el asfalto fabricado con polietileno reciclado no liberaba más microplásticos que la mezcla tradicional, tanto en el polvo recogido como en el agua de lluvia simulada. En todos los casos, la mayoría de las partículas correspondía a una combinación de roca, asfalto y polímeros, sin predominio de plástico puro.

“La señal del polietileno en el cromatograma quedaba oculta por los picos generados por el desgaste de los neumáticos, que eran mucho más notorios”, explicó Lynch. El equipo también evalúa la cantidad de polímeros liberados por el pavimento en comparación con los residuos de caucho de neumáticos presentes en el polvo recolectado.

Perspectivas para la sostenibilidad en infraestructuras

Obreros construyen un camino con una máquina pavimentadora en Hawái, bajo palmeras. Primer plano de un corte de pavimento con material oscuro y granulado de colores.
La investigación evaluó si una parte del copolímero SBS usado en el PMA puede reemplazarse por polímeros reciclados de Honolulu y de artes de pesca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque aún se requieren estudios a largo plazo sobre la durabilidad de las carreteras fabricadas con plásticos reciclados, los científicos consideran que esta estrategia puede ofrecer una vía viable para reducir tanto los residuos en vertederos como la basura marina en Hawái.

Al respecto, la investigadora manifestó que “algunas personas creen que el reciclaje de plástico es un engaño, que no funciona, que es demasiado complicado, pero este trabajo demuestra que el reciclaje puede funcionar cuando la sociedad prioriza la sostenibilidad”, según difundió la Sociedad Química Estadounidense.

La investigación, financiada por el Departamento de Transporte de Hawái, representa un ejemplo de colaboración entre instituciones públicas y científicas para dar un nuevo destino a los residuos plásticos y mejorar la infraestructura local.

El avance de este proyecto podría marcar un precedente para otras regiones insulares y costeras afectadas por la acumulación de desechos plásticos, abriendo la puerta a un futuro donde el pavimento de carreteras también contribuya a la salud de los océanos y la gestión responsable de los recursos.

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