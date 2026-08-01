Cynthia Klitbo revela cómo conoció a su novio 29 años menor: “Fue un flechazo desde el primer momento”

La actriz Cynthia Klitbo habló en "La Casa de los Famosos México como conoció a su actual pareja, Luis Rodríguez (Infobae México Especial)

Guardar

La actriz Cynthia Klitbo, quien está a punto de cumplir 60 años, abrió su corazón y contó a con detalle en La Casa de los Famosos México cómo comenzó la historia de amor con su actual novio, Luis Rodríguez, un hombre de 30 años con quien mantiene una relación estable pese a la diferencia de edad de casi tres décadas.

Durante una plática con Memo Shutz, la protagonista de exitosas telenovelas recordó que el encuentro ocurrió de manera inesperada mientras ambos coincidían en una producción audiovisual.

PUBLICIDAD

Cynthia Klitbo asegura que fue amor a primera vista

La actriz explicó que llevaba seis años soltera cuando conoció al joven, quien había llegado al lugar para visitar a unos amigos que participaban en una grabación.

Según relató, desde el instante en que lo vio sintió una conexión difícil de explicar.

“Desde que lo vi en la puerta dije: ‘Sorry’. No sé, algo me vio”, comentó entre risas, al recordar aquel primer encuentro.

Klitbo señaló que ambos han llegado a pensar que su relación iba más allá de una simple coincidencia, pues incluso han hablado de la posibilidad de haberse conocido “en otra vida”.

PUBLICIDAD

Una charla que terminó convirtiéndose en romance

Cynthia Klitbo le lleva más de 29 años a su actual pareja, Luis Rodríguez (Captura de pantalla )

La actriz narró que aquella noche comenzaron a conversar y la química fue inmediata. Después de recorrer su casa y pasar varias horas platicando, iniciaron una relación que, con el paso de los días, se fortaleció.

Al día siguiente continuaron conversando durante horas. Cinthia incluso le contó gran parte de su historia personal, convencida de que existía una confianza poco común entre ambos.

PUBLICIDAD

Aunque el joven debía marcharse, la historia no terminó ahí.

Una semana después, él volvió a comunicarse con ella y comenzaron a salir nuevamente. A partir de entonces la relación tomó un rumbo más serio.

PUBLICIDAD

“No tengo tiempo para juegos”

Cynthia Klitbo y Luis Rodríguez (@laklitbocynthia)

Cynthia Klitbo confesó que desde el principio fue completamente honesta sobre lo que buscaba.

Con la experiencia que le han dado los años, dejó claro que no estaba interesada en una relación indefinida ni en juegos sentimentales.

“Tengo 59 años, no tengo tiempo. Vas a estar conmigo o te vas. Si no vas a ser mi pareja, la que sigue”, recordó que le dijo desde el inicio.

PUBLICIDAD

Hoy viven juntos antes de La Casa de los Famosos

Con el paso de los meses, la convivencia fue creciendo de manera natural.

Klitbo relató que poco a poco comenzó a hacerle espacio en su casa, primero prestándole ropa y después pidiéndole que llevara sus propias pertenencias.

Actualmente viven juntos, aunque explicó que su pareja se mudó temporalmente mientras ella participa en La Casa de los Famosos México, tanto por respeto a su hija como para cuidar de sus mascotas durante su ausencia.

PUBLICIDAD

La diferencia de edad no ha sido un obstáculo

Luis Rodríguez, novio de Cynthia Klitbo apoya a la actriz en su participación en La Casa de los Famosos México (RS)

Uno de los temas que más ha llamado la atención es la diferencia de edad entre ambos, ya que Cinthia tiene 59 años y su novio 30.

Sin embargo, la actriz aseguró que nunca ha representado un problema.

Incluso destacó que él posee una gran madurez emocional y lo describió como “un alma vieja”, además de definirlo como un hombre inteligente e intelectual.

PUBLICIDAD

“Esa es una de las razones por las que funcionamos tan bien”, dejó entrever durante la conversación.

También hablaron sobre la posibilidad de tener un hijo

La actriz reveló que ambos han hablado abiertamente sobre el futuro de la relación, incluyendo la posibilidad de convertirse en padres.

Aunque reconoció que está enfocada en nuevos proyectos profesionales y que recientemente han comenzado a llegarle oportunidades para participar en series y otros trabajos, afirmó que mantiene una postura abierta respecto a lo que venga en su vida.

PUBLICIDAD

“Si me viene un hijo, bienvenido”, expresó.

A unos días de celebrar su cumpleaños número 60, Cinthia Klitbo asegura atravesar uno de los momentos más felices de su vida personal. La actriz afirma que encontró una relación basada en la comunicación, el respeto y la complicidad, demostrando que el amor puede llegar en cualquier etapa de la vida, incluso cuando menos se espera.