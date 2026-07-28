Medio Ambiente
GoogleAgregar Infobae en Google

Francia: voluntarios rescatan peces ante el avance de la sequía y la ola de calor

Con temperaturas récord y falta de lluvias, asociaciones de pesca y voluntarios trasladan especies acuáticas a zonas seguras para evitar mortandad masiva. El 16% de los ríos franceses presentan tramos completamente secos

Un grupo de personas con botas y redes rescata peces de charcos de agua en un lecho de río seco con vegetación rala, una camioneta y bidones azules.
En la región de Bretaña, pescadores y asociaciones trasladan truchas y salmones juveniles con redes y tanques oxigenados hacia sectores con más caudal (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En el corazón de Bretaña -región situada en el noroeste de Francia-, un grupo de voluntarios y pescadores ejecuta una tarea inusual: rescatan peces atrapados en tramos secos de los ríos franceses afectados por la sequía y las olas de calor. Equipados con redes y tanques de agua oxigenada, avanzan por el lecho del río Odet, donde el agua apenas cubre sus tobillos, para capturar y reubicar truchas y salmones jóvenes en áreas con mayor caudal y oxígeno.

Según informó el diario británico The Guardian, la situación se repite en numerosos puntos del país, donde los niveles de agua descendieron drásticamente, poniendo en riesgo la fauna acuática. Mathieu Le Bouter, representante de la federación de pesca de Finisterre, relató que en las últimas semanas han rescatado cientos de peces en un escenario que calificó como “catastrófico, mucho peor de lo que pensábamos”. Los grupos de rescate llevan los peces a zonas río abajo, entre 16 y 20 kilómetros, donde los afluentes mantienen el caudal.

PUBLICIDAD

El fenómeno, que afecta tanto a los ríos principales como a los afluentes menores, se agravó tras tres olas de calor consecutivas en lo que va del verano. De acuerdo con datos del Observatorio Nacional de Niveles Bajos de Agua, una cuarta parte de los arroyos pequeños del país se encuentran estancados o desaparecieron, mientras que el 16% de los ríos franceses presentan tramos completamente secos.

Emergencia ambiental: impacto de la sequía en la fauna y los ecosistemas fluviales

Infografía: un sol, río seco, tierra agrietada, texto sobre el 16% de ríos secos. Ilustraciones de rescate de peces, peces moribundos, mapas de Francia y gráfico de tendencia.
Una infografía detalla la grave sequía en Francia, la cual ha provocado que el 16% de sus ríos presenten tramos completamente secos, poniendo en riesgo la fauna acuática e impulsando el rescate de peces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación de los ríos en Francia refleja una crisis ambiental de gran magnitud. El Loira, el río más largo del país, registra caudales históricamente bajos, y en ciudades como Orléans el flujo del agua se reduce a un hilo entre bancos de arena. El Sena, vital para el abastecimiento de agua potable en París, enfrenta una situación crítica: la mitad de su caudal proviene de embalses y afluentes, una medida que habitualmente se implementa un mes más tarde en el año.

PUBLICIDAD

The Guardian detalló que, pese a un invierno lluvioso que originó inundaciones, la persistencia del calor extremo y la escasez de precipitaciones desde abril propiciaron una sequía que se extiende a lo largo de toda Europa. En Francia, 99 de los 101 departamentos están sometidos a restricciones de agua, con 58 de ellos bajo estado de emergencia. El Ministerio de Transición Ecológica informó que casi un tercio de las estaciones de monitoreo fluvial reportan los niveles más bajos en dos décadas, y una cuarta parte de los cursos de agua menores se encuentran secos.

La consecuencia más visible es la mortalidad de peces, especialmente en especies sensibles como la trucha y el salmón. “Los peces están sometidos a un gran estrés. Cuando se combinan temperaturas muy altas con bajos niveles de oxígeno disuelto, surgen problemas”, explicó Le Bouter al medio británico.

Limitaciones y controversias en la gestión del agua

Primer plano de peces juveniles de trucha y salmón en agua turbia y bajo nivel con burbujas, rodeados de vegetación marchita y piedras.
El Observatorio Nacional de Niveles Bajos de Agua informó que una cuarta parte de los arroyos pequeños está estancada o desapareció (Imagen Ilustrativa Infobae)

La emergencia hídrica conllevó decisiones políticas y sociales que generan debate. El parlamento francés aprobó recientemente un proyecto de ley agrícola de emergencia que facilita la construcción de depósitos de agua para riego, una medida que despierta preocupación en sectores ambientalistas y pescadores por el reparto de recursos.

Claude Roustan, presidente de la federación nacional de pesca, advirtió que los ríos sufren no solo por la sequía y el cambio climático, sino también por la “extracción excesiva” de agua para cultivos dañados por los incendios. “Somos la primera línea de observación del estado de las aguas en toda Francia; actuamos como primeros intervinientes y lo que estamos viendo es que algunas zonas se encuentran en una situación muy difícil”, señaló.

El esfuerzo de los voluntarios y el futuro de los ríos franceses

Fotografía subacuática de varios renacuajos nadando entre densas plantas acuáticas y algas en aguas poco profundas con la superficie del agua visible.
En el río clave para el agua potable de la capital, la mitad del caudal ya proviene de reservas y cursos tributarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las labores de rescate, encabezadas por voluntarios y asociaciones locales, se transformaron en una carrera contra el tiempo. Le Bouter describe el proceso como un círculo vicioso: el descenso del nivel del agua eleva la temperatura, lo que elimina la vegetación acuática, favorece el crecimiento de algas filamentosas y reduce aún más el oxígeno disponible.

El pronóstico meteorológico para los próximos diez días no prevé lluvias y anticipa que las altas temperaturas continuarán, lo que complica la situación. “Parece que somos los únicos preocupados por los peces. A diferencia de las aves, los ciervos y los zorros, que son más visibles, tienden a ser olvidados”, lamentó Le Bouter.

Añadió que, pese a estar en temporada de vacaciones, los equipos de voluntarios seguirán recorriendo los ríos Odet e Isole para salvar a la mayor cantidad posible de ejemplares y alertar a la sociedad sobre la gravedad del problema.

Las autoridades y expertos mantienen el monitoreo sobre la evolución de los caudales y la fauna acuática, mientras los voluntarios continúan sus tareas de salvamento en un contexto de incertidumbre por el futuro de los ríos franceses.

Temas Relacionados

Ola de calorSequíaCambio climáticoFranciaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un grupo de cóndores andinos apareció en la costa del lago Nahuel Huapi: cómo fue el operativo para protegerlos

La intervención incluyó monitoreo permanente y recomendaciones a la comunidad para evitar riesgos y acompañar el proceso natural de recuperación de los ejemplares

Un grupo de cóndores andinos apareció en la costa del lago Nahuel Huapi: cómo fue el operativo para protegerlos

El Salvador: Evaluaron 58 ríos en la cuenca del Lempa y ninguno tuvo calidad de agua “buena”

Un informe de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) clasificó 39 afluentes con calidad de agua “mala”, 11 “regular” y 8 “pésima” en monitoreos de 2017 a 2024

El Salvador: Evaluaron 58 ríos en la cuenca del Lempa y ninguno tuvo calidad de agua “buena”

¿El cambio climático intensifica los desastres naturales? Cómo lo mide la ciencia

Estos avances permiten analizar si las acciones humanas alteran la frecuencia y gravedad de eventos extremos, y qué evidencias existen para comprender la relación entre el calentamiento global y sus consecuencias

¿El cambio climático intensifica los desastres naturales? Cómo lo mide la ciencia

Científicos alertan por un fenómeno que amplifica el calentamiento global: el rol del dióxido de carbono

Este mecanismo permite que más radiación solar llegue a la superficie y favorece un aumento acelerado de las temperaturas a nivel global, según los modelos realizados por expertos

Científicos alertan por un fenómeno que amplifica el calentamiento global: el rol del dióxido de carbono

El “bosque que cura” está en Portugal y es el único de su tipo en toda la Península Ibérica

La Mata Nacional de Bussaco recibió la certificación oficial el 17 de julio y se convierte en uno de los cuatro bosques terapéuticos del mundo, con capacidad para tratar enfermedades cardiovasculares, neurológicas y psicosomáticas. La autentificación tiene validez hasta 2031

El “bosque que cura” está en Portugal y es el único de su tipo en toda la Península Ibérica
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Gobierno argentino autorizó la extradición del temible mafioso turco Serkan Kurtulus

El Gobierno argentino autorizó la extradición del temible mafioso turco Serkan Kurtulus

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 28 de julio: Huracán Genevieve se mantiene en categoría 4, provocando lluvias intensas en distintos estados

Posesión presidencial Abelardo de la Espriella en VIVO: Álvaro Uribe Vélez respaldó la propuesta de cerrar algunas sedes diplomáticas: “Es una iniciativa que Colombia necesita”

Europa señala a España por malos tratos a detenidos en tres prisiones andaluzas: “Reclusos alegaron haber sido abofeteados, golpeados y pateados por funcionarios”

Última hora de los incendios, en directo: el Ministerio del Interior dejará volver a sus casas a los vecinos de ocho municipios en Madrid y cinco en Ávila desde esta tarde

INFOBAE AMÉRICA

Incendios sin control en España: el fuego ya arrasó 175 mil hectáreas y amenaza zonas urbanas

Incendios sin control en España: el fuego ya arrasó 175 mil hectáreas y amenaza zonas urbanas

Nolan elogió su traducción de ‘La Odisea’ y ella respondió: “Me avergonzaría de haber escrito este guion”

Tres alumnas son expulsadas por brutal agresión contra una estudiante de 15 años en Panamá

Velocidad y gloria: Ivonne Nóchez vuelve a hacer historia y viste a El Salvador de oro en Santo Domingo 2026

Honduras enfrenta un escenario de crecimiento moderado, baja innovación y alta vulnerabilidad climática frente a una Centroamérica cada vez más desigual

ENTRETENIMIENTO

Cómo se crean los dragones de “House of the Dragon”: los secretos detrás de los efectos visuales de la serie

Cómo se crean los dragones de “House of the Dragon”: los secretos detrás de los efectos visuales de la serie

Filtración masiva en un festival de cine habría expuesto datos de Robert De Niro, Angelina Jolie y más estrellas de Hollywood

Christopher Nolan se convirtió en el cuarto director más taquillero de la historia del cine

Ariana Grande demanda a hackers tras la filtración de 45 canciones y material privado

La lesión que Aaron Pierre superó para conseguir el papel de Linterna Verde: “El tendón se separó del hueso y el bíceps se desgarró”