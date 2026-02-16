Medio Ambiente

El microbioma del agua de mar podría ser un indicador clave de la salud de los corales

Investigaciones recientes muestran que analizar microorganismos presentes en el entorno marino posibilita la detección temprana de enfermedades y contribuye a la conservación de ecosistemas amenazados

La vigilancia microbiana oceánica utiliza
La vigilancia microbiana oceánica utiliza el análisis del agua de mar para detectar precozmente enfermedades en corales y proteger la biodiversidad marina - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los microorganismos presentes en el agua de mar cercana a los arrecifes de coral pueden anticipar la aparición de enfermedades coralinas, facilitando su detección temprana de manera no invasiva, según el Instituto Oceanográfico Woods Hole (WHOI). Este hallazgo podría transformar los sistemas de vigilancia de la salud coralina en todo el mundo, dado el papel crítico que desempeñan estos ecosistemas para la biodiversidad marina y millones de personas.

Los arrecifes de coral proporcionan hogar a más del 25% de la vida marina y sostienen directa o indirectamente a alrededor de mil millones de habitantes, de acuerdo con el WHOI. Además de su valor ecológico, los arrecifes respaldan la pesca, el turismo y la protección costera en numerosas regiones insulares y continentales.

La detección precoz de enfermedades en los corales representa todavía un gran desafío. Los métodos tradicionales, basados en inspecciones visuales de buzos una vez que ya hay daños notorios, resultan insuficientes para detener la propagación de las enfermedades, como advirtió el equipo del WHOI.

Un avance fundamental de la investigación es que observar el microbioma marino del agua adyacente a los corales proporciona señales más claras de la presencia de patógenos que el estudio directo del propio tejido coralino. Jeanne Bloomberg, autora principal y estudiante de posgrado en el programa conjunto WHOI-MIT, explicó: “El agua del océano que rodea un coral puede revelarnos mucho, incluso cuándo está enfermo”.

Los arrecifes de coral sostienen
Los arrecifes de coral sostienen a más del 25% de la vida marina y benefician económicamente a mil millones de personas a nivel mundial - (Europa Press)

Entre 2020 y 2024, el equipo científico siguió colonias de coral cerebro (Colpophyllia natans) en arrecifes de St. John (Islas Vírgenes de Estados Unidos). Durante el periodo, comparó muestras genéticas tomadas tanto del tejido coralino como del agua circundante antes, durante y después del brote de enfermedad de pérdida de tejido de coral pétreo (SCTLD).

Los análisis mostraron que el microbioma del agua cercana a corales enfermos sufría cambios notorios, mientras que permanecía estable junto a corales sanos. Bloomberg añadió: “Estos microbios marinos parecen reaccionar al material liberado por los corales enfermos”. El efecto fue aún mayor en el momento más álgido del brote.

La secuenciación genética fue determinante para el descubrimiento. El estudio identificó que la diversidad microbiana dentro del tejido coralino, incluso en ejemplares aparentemente saludables, complicaba la detección en fases tempranas de la enfermedad. A diferencia, los primeros cambios se reflejaban en el entorno acuático, consolidando esta vía como una opción de diagnóstico no invasivo.

El microbioma del agua cercana
El microbioma del agua cercana a corales enfermos revela cambios notables antes que el tejido coralino, facilitando diagnósticos no invasivos - REUTERS/Jorge Silva/File Photo

Amy Apprill, científica asociada del WHOI y responsable del proyecto Reef Solutions Initiative, subrayó: “Nuestros hallazgos proporcionan evidencia convincente de que los microbiomas del agua de mar se pueden utilizar para diagnosticar enfermedades de los corales y potencialmente otras perturbaciones de los arrecifes”. Apprill destacó que, combinando técnicas de muestreo automatizado y detección genética rápida, sería posible crear sistemas de alerta temprana para gestionar la salud de los arrecifes a gran escala.

La expansión de la SCTLD es especialmente preocupante, ya que se ha convertido en una de las enfermedades más destructivas de los arrecifes caribeños en la última década. Aún se desconoce el patógeno principal y los tratamientos, basados en antibióticos, suelen aplicarse tarde y ofrecen soluciones solo parciales.

Para la Universidad de las Islas Vírgenes, la profesora de investigación Marilyn Brandt advirtió sobre el impacto ambiental y social de la degradación coralina. “Hemos observado graves pérdidas de corales formadores de arrecifes debido a la enfermedad de pérdida de tejido de los corales pétreos, con importantes consecuencias económicas y ecológicas”. Además, señaló que “el desarrollo de herramientas de diagnóstico para las enfermedades de los corales basadas en este trabajo podría ayudarnos a responder con mayor rapidez y estrategia para proteger lo que queda”.

La detección innovadora de enfermedades
La detección innovadora de enfermedades coralinas ayuda a prevenir daños ecológicos y económicos, y refuerza la resiliencia ante el cambio climático y la contaminación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El WHOI destacó que monitorear de forma no invasiva es vital frente al deterioro provocado por el calentamiento de los océanos, la contaminación y el surgimiento de nuevas enfermedades. La investigación sugiere un enfoque escalable para anticipar brotes y evitar daños irreversibles.

Para los responsables ambientales y gestores de arrecifes, esta técnica abre la puerta a pasar del simple registro de las pérdidas a la prevención efectiva. El compromiso del Instituto Oceanográfico Woods Hole con soluciones innovadoras queda evidenciado en la iniciativa, que podría replicarse donde la salud coralina está amenazada.

Explorar el mundo microbiano que rodea a los corales aparece hoy como una oportunidad única para asegurar el futuro de estos ecosistemas esenciales y el bienestar de las próximas generaciones.

