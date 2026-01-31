El cambio climático puede causar medio millón de muertes adicionales por malaria en África

El cambio climático podría causar más de 500.000 muertes adicionales por malaria en África hacia 2050, según un estudio publicado en Nature (REUTERS/Sodiq Adelakun)

El avance del cambio climático amenaza con agravar de manera significativa la incidencia de la malaria en África. Una investigación publicada en Nature advierte que, hacia 2050, el continente podría registrar más de 500.000 muertes adicionales vinculadas a esta enfermedad, en gran parte debido a la intensificación de eventos climáticos extremos.

Impacto de fenómenos extremos en la propagación de la malaria

El estudio, liderado por Tasmin Symons, profesora asociada de The Kids Research Institute Australia y Curtin University, atribuye el incremento de casos y fallecimientos principalmente a inundaciones y ciclones. Estos desastres destruyen infraestructuras y dificultan el acceso a servicios sanitarios, situaciones que favorecen el avance del parásito en comunidades vulnerables.

En ese sentido, la proyección estima más de 100 millones de nuevos casos en los próximos 25 años, lo que representa una amenaza considerable para la salud pública africana.

El 93% del aumento en muertes por malaria se relaciona con la destrucción de viviendas y la interrupción de servicios de salud tras desastres ambientales (REUTERS/Sodiq Adelakun)

Los datos recopilados por el equipo científico muestran que el 93% del aumento en muertes y el 79% en casos se originan en la destrucción de viviendas y en la interrupción de los servicios de salud. Las consecuencias de estos eventos pueden extenderse durante meses o años, ya que los daños materiales afectan tanto a la protección física de las personas —como la pérdida de mosquiteros— como a la capacidad de respuesta médica.

La vulnerabilidad de la infancia y la importancia de la infraestructura

El impacto más severo recae sobre la infancia africana, que enfrenta mayores riesgos ante la interrupción de campañas de prevención y tratamiento. Cuando las viviendas quedan expuestas y se pierde acceso a intervenciones sanitarias, la malaria reaparece con fuerza en regiones previamente controladas.

La infancia africana enfrenta el mayor riesgo por la malaria ante la pérdida de acceso a campañas de prevención y tratamientos efectivos durante crisis climáticas (EFE/Stephen Morrison.)

“La mayor amenaza del clima para el control de la malaria en África no proviene de pequeñas alteraciones ecológicas, sino de la interrupción persistente de las intervenciones sanitarias y los servicios esenciales provocada por el clima extremo”, señaló Symons. La investigadora subraya que el desafío principal es la incapacidad de restablecer rápidamente servicios básicos tras un desastre.

Estrategias sanitarias resilientes ante el cambio climático

El informe destaca los logros alcanzados en la región gracias a la mejora en viviendas, el control del mosquito y el acceso a tratamientos efectivos. Sin embargo, advierte que los fenómenos extremos pueden revertir estos avances al dejar inservibles herramientas clave para la prevención.

A diferencia de investigaciones previas centradas en factores ecológicos, este estudio subraya que la destrucción de infraestructuras y la lentitud en la restauración de los servicios de salud determinan el resurgimiento de la enfermedad.

La interrupción persistente de intervenciones sanitarias esenciales representa la principal amenaza para el control de la malaria en África, según los expertos (EFE/Kim Ludbrook)

El análisis, basado en 25 años de datos climáticos, epidemiológicos y socioeconómicos, ofrece una visión integral de los factores que potencian la propagación de la malaria en el contexto africano. Los autores insisten en que fortalecer la preparación ante emergencias y garantizar la rápida recuperación del sistema sanitario serán esenciales para enfrentar los desafíos futuros.

La necesidad de incorporar la resiliencia climática en la política sanitaria

Symons enfatiza que la adaptación de la política sanitaria y la planificación de los sistemas de salud frente al cambio climático será clave para alcanzar los objetivos globales de reducción y eliminación de la malaria. La integración de la resiliencia climática en las estrategias nacionales permitirá minimizar los retrocesos provocados por eventos extremos.

Analizando 25 años de datos, el estudio urge a fortalecer la preparación y recuperación de los sistemas de salud ante emergencias climáticas para contener la malaria (REUTERS/Francis Kokoroko)

Por su parte, Jonathan Carapetis, director ejecutivo de The Kids Research Institute Australia, afirmó que este trabajo ofrece pruebas concretas para orientar a las autoridades en el diseño de políticas sanitarias adaptadas a los riesgos climáticos emergentes.

En tanto, Carlo Marra, vicerrector de la Facultad de Ciencias de la Salud de Curtin University, consideró que el estudio constituye un nuevo referente para el modelado de riesgos sanitarios globales asociados al clima.

Cooperación internacional y acciones urgentes

La cooperación internacional y la adaptación de políticas sanitarias con resiliencia climática resultan clave para proteger a las familias más vulnerables del avance de la malaria en África (REUTERS/Moses Mwape)

Los autores del informe subrayan que enfrentar el aumento de la malaria en el contexto del cambio climático requerirá cooperación internacional y medidas audaces para proteger a la infancia y a las familias más vulnerables.

Solo a través de estrategias coordinadas y políticas sanitarias robustas será posible limitar el impacto de los fenómenos extremos y salvar miles de vidas en las próximas décadas.