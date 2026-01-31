Medio Ambiente

De la intuición a la evidencia: cómo la pasión de Toby Kiers por la tierra cambió la perspectiva mundial sobre el clima y la biodiversidad

Su investigación sobre las redes fúngicas no solo revolucionó la ciencia, sino que también impulsó políticas y alianzas que protegen el futuro del planeta desde abajo. La historia de la ganadora del Premio Tyler al Logro Ambiental

Guardar
La investigación revela que los
La investigación revela que los hongos subterráneos capturan anualmente cerca de 13.000 millones de toneladas de dióxido de carbono, ayudando a reducir el efecto invernadero (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bióloga evolutiva Toby Kiers fue reconocida con el Premio Tyler al Logro Ambiental, considerado el “Nobel del Medio Ambiente”, por sus investigaciones sobre las redes micorrícicas subterráneas, sistemas esenciales para la regulación del clima y la biodiversidad del suelo en todo el planeta.

El anuncio, realizado esta semana, subraya la importancia del trabajo de Kiers al revelar cómo estos complejos entramados conectan raíces, sostienen los ecosistemas y capturan enormes volúmenes de carbono cada año, según informó AFP.

Las redes micorrícicas están formadas por hongos que establecen una relación simbiótica con las raíces de las plantas. Estos filamentos, invisibles a simple vista, conforman auténticas autopistas de nutrientes bajo la superficie de bosques, praderas y campos agrícolas en todos los continentes.

Las redes micorrícicas formadas por
Las redes micorrícicas formadas por hongos y raíces de plantas funcionan como autopistas de nutrientes en todos los continentes y sostienen los ecosistemas globales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas, la ciencia las relegó a un papel secundario, sin reconocer su relevancia como uno de los principales sistemas de circulación de la naturaleza. Kiers, de 49 años y catedrática en la Vrije Universiteit Amsterdam, transformó esa mirada. “Una bolsa de tierra contiene una galaxia”, afirmó Kiers, citada por AFP.

Los aportes de Kiers permitieron entender que estos hongos y plantas no solo coexisten, sino que participan de un “mercado biológico” en el que negocian recursos vitales. Desde los 19 años, la científica investigó estos filamentos, más finos que un cabello humano, que proporcionan fósforo y nitrógeno a cambio de azúcares y grasas ricas en carbono generadas por las plantas.

En 2011, Kiers demostró que los hongos ajustan la provisión de nutrientes en función de su disponibilidad, comportándose como sofisticados negociadores, todo ello sin un sistema nervioso central.

El trabajo de Kiers, marcado
El trabajo de Kiers, marcado por la curiosidad y la perseverancia, redefinió la importancia de los ecosistemas subterráneos y movilizó a la comunidad internacional en su defensa

A través de experimentos de laboratorio, el equipo de Kiers observó que los hongos pueden desplazar fósforo a las zonas donde más se necesita, obteniendo así una mayor cantidad de carbono. Este comportamiento replica la lógica de la “oferta y demanda” que rige los mercados económicos.

Incluso, en determinadas situaciones, los hongos almacenan recursos estratégicamente para incrementar la demanda, una táctica comparable a la de los operadores bursátiles, relató la agencia.

El impacto ambiental de las redes micorrícicas es contundente: cada año, estos hongos capturan aproximadamente 13.000 millones de toneladas de dióxido de carbono, lo que equivale a cerca de un tercio de las emisiones globales derivadas de combustibles fósiles.

La mayor parte de los
La mayor parte de los ecosistemas fúngicos con alta diversidad permanecen fuera de áreas protegidas y son vulnerables a amenazas ambientales, según el informe de SPUN (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este proceso subterráneo contribuye a reducir los gases de efecto invernadero que llegan a la atmósfera y resalta la urgencia de proteger la biodiversidad que se oculta bajo el suelo, destacó AFP.

La creciente atención internacional hacia la conservación de la biodiversidad subterránea se explica, en buena parte, por el impulso de Kiers y su equipo. Ellos promovieron la fundación de la Sociedad para la Protección de Redes Subterráneas (SPUN), responsable del primer atlas subterráneo global.

Esta herramienta permitió a la comunidad científica identificar la distribución y diversidad de especies fúngicas en distintas regiones del mundo. Las investigaciones revelaron que la mayoría de los puntos calientes de diversidad fúngica permanecen fuera de áreas protegidas, dejando estos ecosistemas vulnerables a amenazas ambientales.

Kiers destaca que la antigua
Kiers destaca que la antigua alianza entre algas y hongos permitió la colonización terrestre y es fundamental para comprender la historia de los ecosistemas de la Tierra

En el contexto del Premio Tyler, SPUN presentó un programa global de defensa legal de la biodiversidad fúngica, enfocado en capacitar a científicos en herramientas jurídicas para la protección de estas especies. Ambas iniciativas buscan que la conservación de los hongos subterráneos se integre en políticas y acuerdos internacionales, ampliando el enfoque de protección más allá de la flora y fauna visible, detalló AFP.

El Premio Tyler, dotado con USD 250.000, reconoce el impacto científico y social de las investigaciones sobre los ecosistemas subterráneos. Kiers espera que su trabajo inspire un cambio de paradigma, invitando a reconsiderar la vida en la Tierra “desde abajo hacia arriba”, explicó a la agencia.

Comprender la historia de los ecosistemas terrestres y la vegetación actual implica reconocer la antigua alianza entre algas y hongos, que permitió la colonización del suelo por parte de las plantas mucho antes de la aparición de raíces complejas.

Este descubrimiento, impulsado por Kiers y su equipo, sitúa a los hongos subterráneos como una pieza clave en la narrativa sobre la vida en el planeta y podría redefinir las estrategias de conservación en las próximas décadas.

Temas Relacionados

Redes micorrícicasToby KiersPremio Tyler al Logro AmbientalHongos subterráneosConservación de la biodiversidadCaptura de carbonoBiodiversidad globalNewsroom BUE

Últimas Noticias

Descubrieron un nuevo género de venado en América Latina: un linaje único en los Andes

El anima habita en ecosistemas de alta montaña y se distingue por su pequeño tamaño, su pelaje rojizo y una fosa lagrimal profunda en el cráneo, características que lo separan de otros ciervos sudamericanos

Descubrieron un nuevo género de

La contaminación plástica cruza fronteras y amenaza a las tortugas verdes en Japón

Investigadores identifican residuos provenientes de diferentes países en especímenes adultos que habitan el Pacífico sur. La importancia de una respuesta internacional coordinada a la crisis ambiental, según expertos

La contaminación plástica cruza fronteras

Una vacuna nasal experimental brindó protección contra la gripe aviar en animales

Científicos de la Universidad de Washington de los Estados Unidos comprobaron que bloquea el avance del virus en modelos de laboratorio

Una vacuna nasal experimental brindó

El estado físico de los osos polares de Noruega desconcierta a los científicos

Un estudio en el archipiélago de Svalbard encontró que, pese al avance del deshielo marino, en los últimos años subieron de peso

El estado físico de los

La Patagonia argentina sufre el incendio más intenso en dos décadas, según el sistema satelital de la Unión Europea

El monitoreo registró valores récord de emisiones de humo y gases en Chubut durante enero. El fenómeno coincidió con una ola de calor y sequía que favoreció la expansión del fuego

La Patagonia argentina sufre el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Experto propone integrar tecnología avanzada

Experto propone integrar tecnología avanzada y sector privado para fortalecer la seguridad en Bogotá

El mexicano Germán Berterame es presentado oficialmente como jugador del Inter de Miami

Eva e Iván perdieron a su hija Vera en un castillo inflable y el Ayuntamiento no lo investigará por el “color político” de su abogado: “Decir que se nos revuelve el estómago es poco”

Gobierno de México reacciona a supuesto hackeo al SAT, IMSS-Bienestar y otras instituciones

Un peón rural de 22 años se cayó del caballo, se fracturó el cráneo y murió tras dos días internado en Chubut: la triste despedida de la abuela

INFOBAE AMÉRICA
Tensión entre Estados Unidos e

Tensión entre Estados Unidos e Irán: ¿qué pasaría si el régimen persa intentara bloquear el estrecho de Ormuz?

Millones de estadounidenses continuarán bajo peligrosa ola de frío este fin de semana

El técnico brasileño Mano Menezes se compromete a que Perú "vuelva a ser protagonista"

Alcaraz entrena en Rod Laver horas antes de su encuentro con Zverev

La revolución silenciosa de la geotermia: la clave oculta para reducir costos y acelerar la transición hacia energías renovables

ENTRETENIMIENTO

Los mejores momentos de Catherine

Los mejores momentos de Catherine O’Hara en el cine y la televisión

Paris Hilton y el traumático pasado que la unió a Britney Spears: “Nos hizo fuertes a las dos”

Catherine O’Hara no podía respirar: nuevos detalles sobre la muerte de la actriz salen a la luz

El emotivo adiós de Macaulay Culkin a Catherine O’Hara: “Mamá, pensé que teníamos más tiempo”

“Se podía sentir la energía en el lugar. Parecía muy real”, recordó Kirsten Dunst sobre el rodaje de Un buen ladrón