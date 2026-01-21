Cómo actuar cuando la fauna marina se acerca a las playas de la costa atlántica en Argentina y Uruguay

Es importante mantener la distancia ante la presencia de lobos marinos en la playa (Mundo Marino)

Un grupo de turistas en San Clemente vivió un episodio inusual en los últimos días cuando un pequeño lobo marino ingresó a su carpa que un rato antes habían montado sobre la arena. El animal permaneció tranquilo en el lugar, lo que generó sorpresa y diversión y la viralización en redes del infaltable video.

Este tipo de situaciones, la mayoría no tan risueñas, se repite con frecuencia en los veranos, tanto en las playas de la costa atlántica argentina como de Uruguay, lo que impulsa, cada año, a los especialistas y entidades protectoras a reforzar las recomendaciones para el resguardo de las personas y la fauna marina.



Según SO.CO.BIO.MA, organización con sede en Maldonado, Uruguay, resulta indispensable mantener la mayor distancia posible ante cualquier avistamiento de animales marinos en la costa. La entidad recordó en un posteo reciente en redes que las playas no son exclusivas de los humanos: también constituyen el hábitat de aves, tortugas y lobos marinos. “Si ves a uno en la arena, por favor, no te acerques. No lo mojes, no lo alimentes y alejá a los perros”, precisó la organización. Recomendó evitar cualquier intento de ayuda improvisada y dar aviso a las autoridades del lugar o llamar a su número de rescate si el animal aparece herido o desorientado (en Maldonado 092727317).



Por su parte, la Fundación Ecológica Pinamar aconsejó mantener un espacio de entre 30 y 50 metros y nunca intentar selfies, contacto o alimentación con estos animales. “Es normal que estén en la arena y es nuestra tarea mantener la distancia y evitar el estrés”, señaló la organización proteccionista, y advirtió sobre el peligro que supone dejar perros sueltos cerca de los pinnípedos, que incluye focas, leones marinos o lobos marinos. Subrayó que no se debe intentar devolverlos al mar, ya que ellos saben cuándo regresar, y forzarlos puede causar daños o situaciones de riesgo tanto para el animal como para las personas. El aviso ante cualquier avistamiento debe hacerse al municipio de la zona, a los guardavidas o contactar a la fundación (+549 2254 58 6960) si el caso ocurre en Pinamar.



La Fundación Mundo Marino diferenció sus recomendaciones según la especie involucrada. Ante la presencia de un lobo marino o un elefante marino sano y tranquilo, lo mejor es observar a distancia y mantener a las mascotas alejadas.

Si el animal tiene heridas, permanece enredado en plásticos o redes, muestra signos de debilidad, o está acompañado de una cría, es esencial avisar de inmediato a un centro de rescate (Fundación Mundo Marino (02252) 43-0300) o a autoridades locales.

En cambio, si se trata de pingüinos o cetáceos, su llegada a la playa es una señal de alerta que requiere intervención profesional urgente, pues suelen estar enfermos o desorientados. El biólogo Sergio Rodríguez Heredia, del Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino, reiteró: “La principal indicación de los especialistas es no tocar y no molestar al animal en ninguna circunstancia. El bienestar del animal es siempre la prioridad para nosotros”.



Según el portal Gesell, es cada vez más común ver ejemplares de fauna marina como lobos y elefantes marinos descansando sobre la arena en la costa argentina. Recomendaron mantener una distancia mínima de 15 metros, no intervenir con el animal, alejar a las mascotas, y evitar ruidos que puedan perturbarlo. El respeto y la protección de estas especies en las playas es considerado una responsabilidad compartida.

Todas las entidades destacaron que la colaboración ciudadana es clave para dar aviso oportuno a las autoridades y evitar aglomeraciones, facilitando la tarea de rescate y contribuyendo a reducir los riesgos para todos en la playa.



En el caso mencionado ocurrido en San Clemente, tras la sorpresa inicial por el ingreso del lobo marino a la carpa, un equipo de rescate especializado intervino y trasladó con cuidado al animal, para garantizar su protección y la de los veraneantes. Este episodio evidencia la utilidad de seguir las recomendaciones preventivas, la coordinación institucional y el compromiso de la comunidad para favorecer una convivencia respetuosa con la fauna marina durante la temporada estival.