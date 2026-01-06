Alertan que el deshielo en Groenlandia podría acelerarse más de lo previsto debido al calentamiento global

El Prudhoe Dome en Groenlandia desapareció completamente hace 7.000 años durante un periodo cálido del Holoceno, según un estudio en Nature Geoscience./ REUTERS/Guglielmo Mangiapane

La cúpula de hielo Prudhoe Dome, en el noroeste de Groenlandia, desapareció hace unos 7.000 años.

Un estudio publicado en Nature Geoscience reveló que este domo, de más de 500 metros de espesor, se derritió durante un periodo cálido del Holoceno.

El hallazgo demuestra que Groenlandia puede perder grandes masas de hielo cuando la temperatura sube.

El equipo que hizo la investigación estuvo integrado por Caleb Walcott-George junto a colegas de la Universidad de Búfalo, la Universidad de Kentucky y otras instituciones de Dinamarca y Estados Unidos.

Las temperaturas de verano cerca del momento en que el Prudhoe Dome se derritió eran entre 3 y 5 grados más altas que las actuales, un rango similar al que predicen los modelos climáticos para el año 2100 en esa zona de Groenlandia.

El retroceso total del Prudhoe Dome plantea dudas sobre la estabilidad del hielo de Groenlandia ante el calentamiento global.

El futuro de la región genera inquietud en quienes investigan el nivel del mar, ya que “no está claro cuánto tiempo tardaría el Prudhoe Dome en fundirse bajo tales condiciones”.

Memorias bajo el hielo

Durante años, la comunidad científica buscó entender cómo reaccionó la capa de hielo de Groenlandia en épocas cálidas. Las pistas sobre el pasado del Prudhoe Dome quedaron ocultas bajo el hielo moderno.

El domo representaba una incógnita. Los registros sobre su evolución se encontraban atrapados, sin acceso directo a los sedimentos.

Faltaban pruebas sobre cuánto se había reducido el hielo respecto a los límites actuales.

El equipo científico se propuso determinar cuándo el domo perdió el hielo y en qué condiciones. Para responder a esa pregunta, perforaron más de 500 metros y analizaron los sedimentos recuperados.

El objetivo fue reconstruir la historia de deshielo y recongelación, usando técnicas que revelan la última vez que los sedimentos quedaron a la luz del sol. Así trazaron una cronología precisa de la exposición y el regreso del hielo.

Secretos en la profundidad

El grupo de científicos perforó 509 metros en el centro del Prudhoe Dome y extrajo una columna de 3 metros de sedimentos y 4,5 metros de roca.

“Recolectamos 3,0 metros de sedimento sobre 4,4 metros de roca en un alto topográfico bajo 509,4 metros de hielo en el centro del Prudhoe Dome”, precisaron.

El análisis de luminiscencia indicó que la última vez que esa zona estuvo libre de hielo ocurrió hace 7.100 años.

El equipo también midió isótopos de oxígeno en el hielo que cubre los sedimentos. No encontró hielo del último periodo glacial, lo que confirmó el deshielo total antes de la formación de la capa actual.

El análisis estadístico mostró una combinación de granos blanqueados y otros con señales antiguas, lo que corresponde a periodos sin hielo seguidos de recongelación.

Los registros isotópicos y los modelos coinciden en que el Prudhoe Dome perdió todo su hielo durante el Holoceno temprano y medio.

Las reconstrucciones paleoclimáticas indican que las temperaturas estivales superaron las actuales entre 3 y 5 grados Celsius durante ese periodo.

El estudio deja claro que el Prudhoe Dome responde rápidamente a los aumentos de temperatura.

El futuro del hielo

Para el futuro, se recomienda ampliar las perforaciones y el muestreo en Groenlandia y sus casquetes periféricos.

Así se podrá trazar el patrón del retroceso del hielo durante el Holoceno y mejorar las proyecciones sobre el nivel del mar.

Una de las limitaciones señaladas por los científicos es que no se sabe cuánto tiempo tardaría el Prudhoe Dome en derretirse bajo las condiciones climáticas proyectadas para este siglo.

El método permite conocer la cronología de la exposición y el regreso del hielo, pero no la velocidad exacta.

Concluyeron que el Prudhoe Dome se derritió por completo en el Holoceno y se formó otra vez después.

El registro “sugiere un máximo térmico estival anterior, con temperaturas suficientemente altas para fundir el domo antes de 7.100 años”.