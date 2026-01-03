Medio Ambiente

New Moore: la isla que aparece y desaparece en el Índico

Cómo el cambio climático y los límites de la diplomacia internacional pueden redefinir la geografía y el equilibrio de poder en regiones vulnerables del planeta

La isla nunca superó los dos metros sobre el nivel del mar y su superficie ha variado por la acción del cambio climático y la erosión (foto: Jayanta Shaw/Reuters)

Entre India y Bangladesh, en el corazón del Golfo de Bengala, existe un territorio que desafía la lógica geográfica y pone en jaque a la ciencia: la isla New Moore, también conocida como South Talpatti. Esta pequeña franja de tierra ha protagonizado durante décadas un enigma natural, ya que su presencia es intermitente.

Dependiendo de diversos factores, entre ellos el impacto del cambio climático, su superficie emerge y se desvanece en el océano, convirtiéndose en un caso de estudio para científicos, ambientalistas y autoridades de la región.

Un ciclo de aparición y desaparición

La historia de New Moore comenzó en 1974, cuando una tormenta tropical intensificó los bancos de arena en la desembocadura del río Hariabhanga, a escasos kilómetros de la frontera entre India y Bangladesh. Según reportes de la BBC, la isla fue vista por primera vez en ese año, alcanzando una extensión de más de tres kilómetros de longitud, aunque nunca superó los dos metros sobre el nivel del mar.

Su ubicación estratégica en una zona de valor geopolítico inmediato provocó una disputa entre los dos países, que se prolongó durante casi cuatro décadas.

La sumersión de New Moore es parte de un fenómeno más amplio que afecta a islas cercanas, obligando a miles a desplazarse por el avance del mar (foto: X/@satyanewshi)

India la denominó New Moore, mientras que Bangladesh la llamó South Talpatti. Ningún país logró establecer una infraestructura permanente en el islote, aunque en 1981, envió efectivos paramilitares para izar su bandera, intentando reafirmar su soberanía sobre el territorio, de acuerdo con lo consignado por The Guardian.

Sin embargo, la existencia de la isla ha sido todo menos estable. La erosión natural y las fuerzas oceánicas han transformado el paisaje de la región de los Sunderbans, donde se localiza New Moore. Lo más sorprendente es que la isla ha sido borrada y recreada por la naturaleza en varias ocasiones, desafiando las leyes de la naturaleza y atrayendo la atención internacional.

El cambio climático: un factor decisivo

Aunque la formación de la isla puede explicarse por fenómenos meteorológicos extremos y movimientos de sedimentos, su desaparición definitiva está vinculada al cambio climático. De acuerdo con el oceanógrafo Sugata Hazra, de la Universidad Jadavpur de Calcuta, los niveles del mar en el Golfo de Bengala han experimentado un alarmante incremento durante la última década.

Hasta el año 2000, el mar subía aproximadamente tres milímetros anuales, pero en los últimos años la tasa aumentó a cinco milímetros, según registros satelitales y patrullajes marítimos. Este aumento acelerado provocó la sumersión total de New Moore en 2010, haciendo imposible su detección incluso mediante imágenes de satélite, tal como confirmó Hazra a The Guardian.

La región circundante tampoco ha estado exenta de estos cambios. Otras islas cercanas, como Lohachara y Ghoramara, han sufrido un destino similar, lo que ha obligado a miles de personas a desplazarse hacia tierra firme. Las proyecciones no son menos inquietantes: si el nivel del mar sube un metro hacia 2050, se estima que el 18% de la costa de Bangladesh quedará bajo el agua y hasta 20 millones de personas podrían verse desplazadas.

New Moore, también llamada South Talpatti, aparece y desaparece en el Golfo de Bengala debido a factores climáticos y oceanográficos (foto: X/@satyanewshi)

Un conflicto irresuelto bajo las aguas

La desaparición física de New Moore no ha resuelto el conflicto de soberanía entre India y Bangladesh. Aunque la isla ya no figura en los mapas actuales, la demarcación de la frontera marítima y la posesión de otros islotes cercanos siguen siendo temas de disputa diplomática. “Lo que estos dos países no pudieron lograr en años de conversaciones, ha sido resuelto por el calentamiento global”, explicó Hazra.

Para la comunidad científica, su caso es un ejemplo ilustrativo de cómo el cambio climático puede redefinir fronteras y modificar la geografía de manera irreversible. El fenómeno de aparición y desaparición de la isla, lejos de ser anecdótico, se ha convertido en un símbolo del impacto humano sobre el planeta.

