Por qué los murciélagos son clave para el jardín: cómo generar un entorno adecuado sin correr peligro

La presencia de murciélagos en jardines indica ecosistemas saludables y bien gestionados (Bat Conservation International)

Los murciélagos, tradicionalmente vinculados al misterio y el temor, están comenzando a recibir reconocimiento en la ciencia por su papel esencial en el balance de los jardines domésticos y en la sostenibilidad de los ecosistemas. Instituciones como el RHS Chelsea Flower Show, el Bat Conservation Trust y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos subrayan que la presencia de estos mamíferos en espacios verdes no solo es segura, sino también beneficiosa, ya que indica un entorno ecológico saludable y bien gestionado.

Durante años, los murciélagos han sido considerados criaturas peligrosas, rodeadas de mitos que los describen como portadores de peligros. Sin embargo, las instituciones coinciden y trabajan de manera activa para desmontar estos prejuicios.

Melanie Hick, diseñadora de jardines y colaboradora del Bat Conservation Trust, destaca: “La imagen de los murciélagos está cambiando. Cuanto más conocemos nuestro entorno, más comprendemos que no somos lo más importante”, expresó Hick en información recogida por The Independent. Para especialistas consultados, la presencia indica justamente equilibrio y biodiversidad, más que amenaza.

Beneficios de los murciélagos en el jardín

Según el Bat Conservation Trust, son “una especie indicadora que permite saber que el entorno está bien”. Su mera presencia implica abundancia de insectos, diversidad vegetal y suelos en buen estado. Los jardines que alojan estos animales cuentan con una variedad de plantas, fuentes de agua, árboles y refugios, todos componentes fundamentales de un ecosistema equilibrado.

Los murciélagos ayudan al control natural de plagas y su contribución permite reducir el uso de pesticidas químicos en el jardín (Wikimedia)

El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos resalta su rol ecológico: “Los murciélagos desempeñan un papel esencial en el control de plagas, polinizando plantas y dispersando semillas”. Un solo ejemplar puede consumir hasta 3.000 insectos en una noche, lo que convierte a estos mamíferos en aliados naturales para reducir la cantidad de bichos sin emplear productos químicos. Su dieta basada en frutas también los vuelve piezas clave en la dispersión de semillas, interviniendo activamente en la regeneración de selvas y ecosistemas degradados.

De acuerdo con estimaciones de los organismos, en Estados Unidos, esta labor ecológica representa un ahorro anual para la agricultura superior a USD 3.000 millones, derivado del menor uso de pesticidas y la reducción de daños a los cultivos.

Sin embargo, la conservación de estas aves enfrenta amenazas crecientes, como la pérdida de hábitats, el aumento de la contaminación lumínica y enfermedades como el síndrome de la nariz blanca. Este padecimiento fúngico ha provocado la muerte de más de cinco millones ejemplares desde 2006 en América del Norte, según informó el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. La actividad humana, como la alteración de refugios naturales y el disturbio durante la hibernación, así como la falta de conocimiento sobre su valor ecológico, acelera todavía más el descenso en sus poblaciones.

Especialistas destacan que estos mamíferos polinizan plantas y dispersan semillas, cruciales para la regeneración de ecosistemas degradados (Freepik)

La asociación estadounidense coordina acciones para proteger estas especies, fomenta investigaciones sobre enfermedades y dirige censos para entender mejor sus hábitos y necesidades. Actualmente, hay más de 15 especies clasificadas como “en peligro”, “amenazadas” o en “proceso de revisión” federal en este país, mientras que numerosas especies aún carecen de estudios adecuados.

Cómo atraer murciélagos y crear hábitats adecuados en el jardín

Crear un entorno adecuado para los murciélagos es factible con medidas sencillas respaldadas por el Bat Conservation Trust y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. Fomentar la diversidad vegetal es una de las estrategias más eficaces: combinar flores, arbustos, árboles y plantas comestibles propicia la proliferación de insectos, base fundamental de la alimentación de la mayoría de las especies de murciélagos. Las plantas autóctonas ofrecen mayor variedad de bichos, mientras que las especies con aroma nocturno, tonos claros y flores abiertas resultan especialmente atractivas para polinizadores y murciélagos.

También sugieren prolongar la floración desde la primavera hasta el final del otoño para asegurar alimentos durante todas las estaciones. Incorporar fuentes de agua, como estanques o pequeñas fuentes, facilita el acceso a un recurso imprescindible tanto para polinizadores como para murciélagos.

Recomiendan fomentar la diversidad vegetal, incorporar agua y reducir la iluminación nocturna para atraer murciélagos a jardines domésticos (Freepik)

Mantener áreas con restos orgánicos, troncos o abono provee refugio adicional a insectos. Plantar en diferentes alturas, desde el suelo hasta copas de árboles, genera una estructura heterogénea que favorece la actividad de los murciélagos en todo el jardín.

Un aspecto importante es disminuir la contaminación lumínica. El RHS Chelsea Flower Show destaca: “La iluminación estándar de cielo oscuro es lo que buscamos para apoyar la vida silvestre, la biodiversidad y los murciélagos en los jardines”. Evitar luces ascendentes o reducir la intensidad de la iluminación nocturna previene la desorientación de estas especies y protege el equilibrio de los polinizadores. Si se necesitan luces de seguridad, conviene instalar cobertores o emplear lámparas de baja potencia para limitar su impacto.

En jardines pequeños, la verticalidad puede optimizarse a través de hierbas trepadoras o el uso de macetas con plantas adecuadas. El objetivo es convertir cualquier espacio en un refugio que favorezca la llegada de fauna silvestre y promueva la biodiversidad.

Como complemento, recomiendan reducir el uso de productos químicos, conservar árboles muertos si no son peligrosos y observar a los murciélagos sobrevolando al atardecer como una forma de apreciar y aprender más sobre su conducta. Si algún ejemplar ingresa accidentalmente al interior de una vivienda, se aconseja retirarlo de manera segura y humanitaria, priorizando siempre su protección.