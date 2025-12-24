El Gobierno de Ecuador anunció una inversión de USD 4 millones para la conservación de manglares

Ecuador alberga una de las extensiones más importantes de manglares en la costa del Pacífico. (Ministerio de Ambiente)

El Gobierno de Ecuador anunció una inversión de cuatro millones de dólares destinada a fortalecer la protección y conservación de los ecosistemas de manglar, uno de los entornos naturales más estratégicos y amenazados del país. Los recursos provienen de una donación del Fondo Verde para el Clima (GCF) y fueron canalizados a través del Ministerio de Ambiente y Energía como parte del proyecto Manglares para el Clima, una iniciativa orientada a garantizar la sostenibilidad ambiental y económica de las comunidades que dependen de estos ecosistemas.

Según informó la cartera de Estado, la inversión se concretó mediante la capitalización de la subcuenta Manglares para el Clima, un instrumento financiero que busca asegurar la permanencia de los Acuerdos de Uso y Custodia del Manglar (AUSCEM), un modelo de gestión que otorga a organizaciones comunitarias la responsabilidad de conservar y usar de forma sostenible estos bosques costeros. El anuncio fue realizado en el marco de las acciones impulsadas por el presidente Daniel Noboa, quien ha priorizado la agenda ambiental y climática dentro de su administración.

La iniciativa es liderada por el Ministerio de Ambiente y Energía y cuenta con la coejecución de Conservación Internacional Ecuador, además de la articulación financiera del Fondo de Inversión Ambiental Sostenible (FIAS). Este esquema combina recursos públicos, cooperación internacional y participación comunitaria, con el objetivo de asegurar un manejo transparente y sostenible de los fondos destinados a la conservación de manglares, considerados ecosistemas clave para la mitigación y adaptación al cambio climático.

Los manglares son ecosistemas importantes en el país. (Ministerio de Ambiente)

Los recursos serán administrados a través del programa Socio Bosque/Socio Manglar, un mecanismo estatal que incentiva la protección de ecosistemas frágiles mediante compensaciones económicas a comunidades y organizaciones locales. De acuerdo con la información oficial, la capitalización inicial permitirá beneficiar de forma directa a al menos 20 organizaciones comunitarias, fortaleciendo la sostenibilidad de los acuerdos de custodia a largo plazo.

El proyecto se implementará en cuatro estuarios estratégicos del país: Cayapas-Mataje, en la frontera norte; Muisne, en la provincia de Esmeraldas; el Golfo de Guayaquil; y el archipiélago de Jambelí, en El Oro. Estas zonas concentran una alta biodiversidad y cumplen un rol fundamental en la protección de las costas frente a inundaciones, la captura de carbono y el sostenimiento de actividades económicas como la pesca artesanal y la recolección de mariscos.

Según las proyecciones oficiales, las acciones previstas a lo largo de seis años permitirán mejorar los medios de vida de más de 41.500 personas vinculadas directa o indirectamente a los manglares. Además, se espera reforzar la protección de al menos 3.400 habitantes frente a riesgos climáticos, especialmente inundaciones y eventos extremos asociados al aumento del nivel del mar.

Fotografía de archivo cedida este martes por Octavio Aburto de peces juveniles raíces de manglar en el año 2019, en los Galápagos (Ecuador). EFE/Octavio Aburto

En el ámbito ambiental, el proyecto apunta a reducir la pérdida de cobertura de manglar, una problemática histórica en Ecuador, donde estos ecosistemas han sido presionados por la expansión de la acuicultura de camarón, la urbanización y la contaminación. De manera complementaria, las autoridades estiman que la conservación y manejo sostenible de estas áreas permitirá evitar la emisión de aproximadamente 4,6 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, contribuyendo así a los compromisos climáticos del país.

Actualmente, en Ecuador existen 90 Acuerdos de Uso y Custodia del Manglar oficialmente vigentes, que benefician a más de 6.000 personas en distintas provincias costeras. Este modelo ha sido señalado por el Ministerio de Ambiente y Energía como una referencia regional por su enfoque de corresponsabilidad entre el Estado y las comunidades locales en la protección de ecosistemas estratégicos.

El anuncio de esta inversión se produce en un contexto marcado por el debate sobre la necesidad de fortalecer la protección ambiental frente a los efectos del cambio climático y las actividades extractivas. Desde el Gobierno se ha señalado que la capitalización de la subcuenta Manglares para el Clima constituye un paso para consolidar mecanismos financieros de largo plazo, orientados no solo a la conservación ambiental, sino también al bienestar de las poblaciones que dependen directamente de estos ecosistemas costeros.