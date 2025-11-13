COP30 en Brasil: cuáles son los temas que se discuten en la cumbre global del clima

La región impulsa una agenda centrada en energías renovables y minerales críticos como el litio, mientras representantes de 197 países debaten el futuro de los combustibles fósiles y la descarbonización global

La periodista ambiental Laura Rocha, de la organización Periodistas por el Planeta, señaló que la delegación argentina está presente y negociando activamente en la cumbre climática global COP30 en Belém do Pará.

Rocha conversó con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que contó hoy con la conducción de Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart y Lucía Crivelli.

En ese marco, Rocha desde el centro de prensa de la cumbre climática relató detalles de la participación argentina, el panorama regional y las tensiones entre los compromisos internacionales y las urgencias económicas locales.

Tras el debate sobre la presencia o no del Gobierno argentino en la convención, Rocha confirmó: “Argentina está, está negociando desde el primer día. Hay tres representantes: la directora de Asuntos Ambientales de Cancillería, Eliana Sasiak, y dos funcionarios de la Subsecretaría de Ambiente, todos involucrados activamente en las negociaciones”.

La periodista ambiental Laura Rocha participa de la cumbre climática global COP30 en Brasil

Según la periodista, la delegación local decidió “venir a mostrar que hace los deberes”, con la presentación inminente de los compromisos renovados del país en el marco del Acuerdo de París, que cumple su décimo aniversario.

“La Argentina sigue formalmente adentro del Acuerdo de París y presentará la semana que viene su compromiso para reducir gases de efecto invernadero”, remarcó Rocha. Las metas ambientales, explicó, están ligadas a la voluntad del país de ingresar a la OCDE y al interés de sectores del agronegocio y las petroleras en acceder a los mercados de carbono.

“Más allá de las declaraciones políticas, hay intereses muy poderosos: el agro y las petroleras buscan participar de los mecanismos de bonos de carbono para reducir sus emisiones”, describió Rocha.

La periodista remarcó que “Argentina necesita cumplir con estas metas para no quedar afuera del mercado mundial”.

Para Rocha, además del desafío económico, el Gobierno debe mostrar alineamiento con la transición energética, un tema en el que América Latina busca protagonismo. En sintonía con la agenda de la cumbre —que este año resalta el papel de la región y de la sociedad civil— enfatizó: “América Latina lidera las conversaciones de transición energética. Ahora no solo se habla de los recursos tradicionales, sino también de los minerales críticos como el litio, esenciales para la nueva economía y las energías renovables”.

La Declaración de Belém busca que América Latina adopte una hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles (REUTERS/Anderson Coelho)

Consultada sobre la postura de los países más poderosos, Rocha reveló: “Estados Unidos no está presente físicamente en esta cumbre, pero sigue adentro del Acuerdo de París”. Explicó que la ausencia se debe a motivos internos —el reciente shutdown del gobierno norteamericano—, aunque remarcó la influencia decisiva de EE.UU. en las conversaciones, citando el ejemplo de la llegada del portaaviones Gerald Ford al Caribe y la presión geopolítica sobre Venezuela y Guyana. “Independientemente de los argumentos políticos, el petróleo y los intereses energéticos estadounidenses están muy presentes”, subrayó.

Rocha también se refirió al impacto de la desinformación y a cómo los discursos negacionistas —en especial desde sectores de derecha— complejizan el debate: “La desinformación juega un rol central. Muchos movimientos políticos buscan generar confusión sobre el cambio climático para dilatar cambios estructurales”, enfatizó.

La cumbre climática en Belém do Pará tiene, según Rocha, un espíritu diferente al de convocatorias recientes. “Después de tres cumbres en países con regímenes casi dictatoriales y marcadas por el lobby de la industria gasífera, este año la sociedad civil volvió a tener muchísimo protagonismo”, afirmó. Describió la llegada de doscientos representantes de pueblos indígenas por el río, la celebración de la Cumbre de los Pueblos y la incorporación de manifestaciones artístico-culturales, como el “funeral a los combustibles fósiles”. “La alegría, la música y los artivismos le dan un clima especial a esta cumbre”, relató.

La desinformación y los discursos negacionistas dificultan el avance de políticas climáticas en la COP30 de Belém do Pará (REUTERS/Anderson Coelho)

En diálogo con Infobae en Vivo, Rocha identificó las oportunidades y desafíos que enfrenta no solo la Argentina, sino toda la región. “La Declaración de Belém, impulsada por Colombia, busca que América Latina lidere la transición y adopte una hoja de ruta para dejar de usar combustibles fósiles”, analizó.

Para la periodista, el contexto internacional —los efectos de la guerra en Ucrania y el conflicto entre Palestina e Israel— ha ralentizado decisiones de fondo, sobre todo por la dependencia global de gas y petróleo. “Estos conflictos internacionales retardan los planes de transición porque Europa sigue dependiendo de los combustibles fósiles”, explicó. No obstante, subrayó que China e India están ganando espacio en términos estratégicos.

Uno de los puntos con mayor tensión nacional, según Rocha, es el intento del Gobierno argentino de avanzar con reformas en la Ley de Glaciares, un tema históricamente sensible y con profundas implicancias ambientales y políticas. “El Gobierno está coqueteando con los gobernadores de las provincias mineras para modificar la ley de glaciares. Cambiando un artículo se amplía el campo de operaciones de la industria minera, lo que puede tener un rédito político inmediato, pero genera una situación muy controversial para el medio ambiente”, advirtió.

La entrevista completa sobre la COP30

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Cecilia Boufflet y Ramón Indart.

De 18 a 21: Jesica Bossi, Virginia Porcella, Federico Mayol y Diego Iglesias.

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.