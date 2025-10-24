Medio Ambiente

De brotes de enfermedades a retroceso de glaciares: qué alertan los últimos datos sobre el cambio climático

En el marco del Día Internacional contra el Cambio Climático, investigadores advierten sobre el avance de nuevas amenazas ambientales y la necesidad de respuestas efectivas

Camila Caruso

Por Camila Caruso

Guardar
Científicos alertan sobre consecuencias diversas
Científicos alertan sobre consecuencias diversas de la crisis climática global que impactan la salud y la biodiversidad (Imagen ilustrativa Infobae)

El Día Internacional contra el Cambio Climático, conmemorado cada 24 de octubre, invita a analizar cómo el aumento sostenido de las temperaturas y las variaciones de fenómenos del clima afectan la vida en todo el planeta. Los científicos advierten sobre un abanico de consecuencias que crecen con la crisis climática global.

Los expertos documentan constantes cambios en la fauna, la aceleración del derretimiento glaciar, los riesgos de la contaminación y la expansión de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue. Estos acontecimientos ponen a prueba la capacidad de adaptación de las poblaciones y requieren respuestas urgentes.

Nuevas amenazas y expansión de especies: los mosquitos llegan a Islandia

En octubre de 2025, el Instituto de Historia Natural de Islandia registró la primera aparición del mosquito Culiseta annulata en la región de Kjós, un acontecimiento inédito para un país donde persiste la ausencia de estos insectos. Según el informe difundido por la institución, la detección de esta especie representa un hito dentro del estudio de la biodiversidad islandesa: “Identificado por primera vez un mosquito en Islandia”.

El biólogo Gísli Már Gíslason explicó a The New York Times que el clima tan variable de la isla, con frecuentes períodos de congelación y descongelación durante el año, limita el desarrollo de los mosquitos, ya que no encuentran condiciones estables para reproducirse y completar su desarrollo.

El clima variable de Islandia
El clima variable de Islandia limita el desarrollo de los mosquitos y complica la reproducción de especies adaptadas a otras latitudes (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de otras naciones nórdicas como Noruega o Dinamarca, donde estos insectos sobreviven el invierno en estado de larva o huevo, el entorno islandés impide que alcancen la madurez debido a los cambios bruscos de temperatura y la posible composición adversa del agua y del suelo.

De acuerdo con los reportes del instituto, la especie hallada posee adaptaciones que le permiten soportar inviernos como adulto refugiada en cobertizos y sótanos. Su presencia ilustra cómo el aumento de la temperatura media en el país, que subió 1,1°C en las dos últimas décadas según precisó Gíslason, junto con el auge del transporte internacional, favorece la llegada y posible permanencia de nuevos insectos en la isla.

Enfermedades emergentes: proyecciones alarmantes sobre el dengue

La aparición de mosquitos en nuevas regiones podría vinculares con el incremento de enfermedades transmitidas por vectores, como el virus del dengue. En septiembre de 2025, una investigación publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) anticipó que los casos podrían elevarse entre un 49% y un 76% hacia 2050 en América y Asia debido al calentamiento global.

El estudio analizó más de 1,4 millones de registros sobre incidencia de dengue entre 1995 y 2014 de 21 países. Calculó que el 18% de los casos en ese periodo puede atribuirse directamente a las variaciones de temperatura asociadas al cambio climático.

En las últimas décadas, más
En las últimas décadas, más de 1,4 millones de casos de dengue se vincularon a variaciones de temperatura causadas por el cambio climático (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los científicos establecieron que existe un rango térmico óptimo para la transmisión del dengue, que ronda los 27,8 °C. En esa franja, los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus encuentran condiciones ideales para proliferar y propagar el virus. Esta dinámica afecta más a regiones frescas, donde el aumento de temperatura incrementa notoriamente los casos, mientras que en áreas muy cálidas, la incidencia podría descender apenas superado ese umbral.

“Los efectos de la temperatura fueron mucho mayores de lo que esperaba. Incluso pequeños cambios de temperatura pueden tener un gran impacto en la transmisión del dengue, y ya estamos viendo las huellas del calentamiento climático”, declaró Marissa Childs, autora del trabajo y profesora adjunta de salud ambiental en la Universidad de Washington.

Las proyecciones advierten que, solo en las zonas templadas analizadas, donde habitan más de 260 millones de personas, los casos de dengue podrían más que duplicarse. Además, los brotes en zonas poco habituales como California, Texas, Hawái, Florida y algunos países europeos confirman la expansión del mosquito portador.

Retroceso de glaciares y crisis hídrica global

Los efectos del cambio climático amenazan la disponibilidad de agua dulce en grandes regiones. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró al 2025 como el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares con el objetivo de concientizar sobre la importancia de estas reservas naturales estratégicas, que regulan el clima y garantizan el abastecimiento hídrico para millones de personas.

El retroceso del Perito Moreno
El retroceso del Perito Moreno superó los 800 metros entre 2020 y 2024, un fenómeno que activa alertas sobre el impacto del cambio climático (MORITZ KOCH)

La iniciativa, respaldada por organismos como la UNESCO y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), busca promover acciones globales para preservar el hielo y proteger los ecosistemas asociados. El retroceso de estas masas de hielo amenaza el suministro de agua, la agricultura, la energía hidroeléctrica y la seguridad de comunidades.

La OMM informó que el año 2024 registró la mayor pérdida de masa glaciar en cinco décadas, resultado del aumento de 1,55 °C en la temperatura media global respecto a los niveles preindustriales.

Un estudio coordinado por científicos alemanes y argentinos registró que el Glaciar Perito Moreno retrocedió 800 metros entre 2020 y 2024, lo que pone en alerta a los especialistas. El glaciólogo Lucas Ruiz, quien participó del trabajo y es parte del CONICET, en diálogo con Infobae atribuyó el fenómeno a “los cambios que se han producido en la temperatura del aire y en la precipitación a nivel regional”.

Vulnerabilidad social frente al cambio climático y riesgos ambientales

Las consecuencias afectan especialmente a quienes viven en condiciones vulnerables. El informe “Overlapping Hardships” de la Universidad de Oxford calculó que casi 800 millones de personas en situación de pobreza multidimensional en el planeta enfrentan riesgos climáticos directos, como calor extremo, inundaciones, sequías y contaminación.

Un informe de la Universidad
Un informe de la Universidad de Oxford estima que casi 800 millones de personas pobres enfrentan riesgos climáticos directos en el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la directora de la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford (OPHI), Sabina Alkire, el reporte identifica “dónde convergen notablemente la crisis climática y la pobreza”. La exposición simultánea a múltiples amenazas dificulta que estas poblaciones superen la pobreza y agrava sus condiciones de vida.

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostuvo que la contaminación del aire suma alrededor de 4,7 millones de muertes prematuras al año, según datos del 2021. Científicos europeos, en un estudio publicado en Science Advances, confirmaron que la adopción global de políticas ambientales de emisión cero podría salvar 207.000 vidas para 2030.

El investigador Enrique Puliafito del CONICET opinó en diálogo con Infobae que el valor de este tipo de estudios reside en “analizar si se puede descubrir alguna trayectoria que minimice las muertes evitables y, a la vez, cumpla con los objetivos de reducción de dióxido de carbono”.

El Día Internacional contra el Cambio Climático subraya la urgencia de responder a los desafíos que plantea la crisis climática en múltiples frentes: desde la expansión de especies y enfermedades hasta la escasez hídrica, el retroceso glaciar y la vulnerabilidad social. Cada uno de estos fenómenos muestra efectos directos en la salud, la seguridad y el bienestar de las comunidades, y refuerza la necesidad de comprometerse con acciones efectivas de mitigación y adaptación.

Temas Relacionados

Cambio climáticoCalentamiento globalGlaciaresSequíasDía Mundial Contra El Cambio ClimáticoDengueMosquitosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Así es kākāpō, el loro más amenazado del mundo que sobrevive gracias a antibióticos aún eficaces

Con menos de 250 ejemplares en libertad y bajo constante monitoreo, esta ave única de Nueva Zelanda enfrenta amenazas múltiples. Por qué la eficacia de los tratamientos médicos brinda esperanza renovada a los conservacionistas, según Popular Science

Así es kākāpō, el loro

Cómo funcionan las zonas de emisiones ultrabajas que reducen la contaminación del aire, según científicos

Expertos de la Universidad de Birmingham, en el Reino Unido, analizaron el resultado de esta medida en Londres. Por qué aconsejan un esfuerzo coordinado para abordar la problemática

Cómo funcionan las zonas de

Descubren corales capaces de resistir grandes catástrofes ambientales

Un análisis genómico realizado por científicos permitió identificar especies con adaptaciones que les han permitido superar extinciones masivas y persistir a lo largo de millones de años

Descubren corales capaces de resistir

Cómo es el alga marina que podría reducir el uso de animales en pruebas científicas

Investigadores de la Universidad Estatal de Oregón lograron transformar la estructura de una alga roja del Pacífico en un material biocompatible apto para el cultivo de células humanas

Cómo es el alga marina

El misterio del plástico perdido: ¿por qué sigue flotando en el océano después de décadas?

Científicos del Reino Unido crearon un modelo para analizar el trayecto y la transformación de los residuos plásticos. Qué recomendaron para proteger el ambiente en el largo plazo

El misterio del plástico perdido:
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo utilizar la jamaica para

Cómo utilizar la jamaica para lograr un cabello manejable y con brillo

Gran Premio de México: cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez en transporte público

Cayó el hombre que mató a tiros a un joven delante de sus vecinos en La Matanza

Manuel Espino salió del hospital tras un derrame cerebral, se recupera en casa

¿Vuelo cancelado, con retraso o en hora? Este es el estado de vuelos hoy en el Aeropuerto Internacional de Lima

INFOBAE AMÉRICA
Zelenski aplaude los nuevos pasos

Zelenski aplaude los nuevos pasos de la UE para usar activos rusos para financiar a Ucrania

Carlos Sainz: "La sanción me parece desproporcionada, difícil de aceptar"

El Teatro Campoamor acoge este viernes la 45 edición de los Premios Princesa de Asturias

Líderes de la UE encargan a la Comisión la base legal para usar activos rusos para financiar a Ucrania

El TPI reafirma su jurisdicción en el proceso contra el expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte

ENTRETENIMIENTO

“Si volviera a estar en

“Si volviera a estar en la misma situación, diría que no”: la confesión de Gary Oldman sobre uno de sus papeles más polémico

Clínica de Manchester se pronuncia en contra de J.K. Rowling y ofrece descuento para borrar tatuajes de “Harry Potter”

¿Se despide Hawkeye? Jeremy Renner confiesa cuál podría ser el destino de su personaje en el universo Marvel

Murió Isabelle Tate, actriz de “9-1-1: Nashville”, por un rara enfermedad

Frankie Muniz se reúne con sus “hermanos” rumbo al revival de “Malcolm el de en medio”