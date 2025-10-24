Medio Ambiente

Cómo funcionan las zonas de emisiones ultrabajas que reducen la contaminación del aire, según científicos

Expertos de la Universidad de Birmingham, en el Reino Unido, analizaron el resultado de esta medida en Londres. Por qué aconsejan un esfuerzo coordinado para abordar la problemática

Valeria Román

Por Valeria Román

Guardar
Solo el 4,2% de los
Solo el 4,2% de los vehículos no cumplía con la norma luego de la expansión en 2023 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las calles de Londres, en el Reino Unido, mejoraron la calidad de su aire después de que se crearon las Zonas de Emisión Ultrabajas (más conocidas como ULEZ por su sigla en inglés) a partir de abril de 2019.

Un grupo de científicos probó que esa ciudad registró menos contaminación por óxidos de nitrógeno.

Las ULEZ consisten en zonas donde solo pueden circular vehículos que cumplen estándares estrictos de emisiones contaminantes, y los que no los cumplen deben pagar una tarifa diaria.

Incluso se detectaron descensos de la contaminación fuera de la zona original donde operaba la medida, según el estudio publicado en la revista de acceso abierto npj Clean Air.

El estudio científico comprobó la
El estudio científico comprobó la reducción de óxidos de nitrógeno y autos contaminantes en la ciudad de Londres, desde 2019/ Freepik

“El análisis revela que estos beneficios no se confinan a la zona designada, sino que se extienden más allá de sus límites, lo que indica un efecto de propagación”, dijo Chengxu Tong, el primer autor del estudio de la Universidad de Birmingham.

Para hacer el trabajo, los investigadores contaron con el apoyo del programa WM-Air y el Consejo de Investigación del Ambiente Natural (NERC).

El desafío del aire espeso y tóxico

Se comprobó que las Zonas
Se comprobó que las Zonas de Emisión Ultrabajas (ULEZ) mejoraron la calidad del aire en Londres desde 2019/REUTERS/Toby Melville

Durante años, Londres enfrentó días de aire espeso y tóxico como consecuencia del intenso tráfico y los autos viejos. Muchos habitantes sufrían problemas respiratorios y el gobierno local quería comprender qué impacto podría tener limitar la entrada de autos sucios.

Se estableció la medida de crear las ULEZ para restringir los coches con altos niveles de contaminación y cobrar una tarifa diaria a quienes siguieran circulando con ellos.

Antes de la zona de
Antes de la zona de emisiones, los peatones en Londres respiraban aire más contaminado cerca de las calles con mucho tráfico.(Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2019, la ciudad necesitaba comprobar si la nueva regla podía limpiar el aire y beneficiar también a barrios que no estaban dentro de la zona.

Por eso, los investigadores midieron con exactitud los niveles de dióxido de nitrógeno (NO₂) y óxidos de nitrógeno (NOx), además de monitorear cuántos autos cumplían con los nuevos estándares.

También se preguntó cómo reaccionarían los ciudadanos. ¿Cambiarían rápidamente sus autos o pagarían la tarifa? ¿Continuaría la contaminación a pesar del cambio?

La ciencia detrás de la ULEZ y sus resultados

La población de Londres reemplazó
La población de Londres reemplazó autos contaminantes por otros más limpios tras la creación de la zona de emisiones. REUTERS/Toby Melville

La Universidad de Birmingham armó una red con 124 puntos de control en distintos sectores de Londres. Cada punto midió el aire a cada hora y sirvió para comparar épocas antes y después de regular la circulación.

Para separar el efecto de la política del clima habitual usaron aprendizaje automático, que es un tipo de inteligencia artificial que analiza grandes volúmenes de datos. Así lograron calcular el efecto puro de las zonas ULEZ.

Los científicos detectaron que la cantidad de dióxido de nitrógeno, un gas contaminante que suele salir de los tubos de escape de los autos, se redujo casi una quinta parte en las zonas más expuestas al tráfico del centro de Londres en los tres meses después de comenzar la regulación en abril de 2019.

Los beneficios del aire limpio
Los beneficios del aire limpio en Londres se extendieron más allá de la zona central (Freepik)

Además, la cantidad total de gases contaminantes con nitrógeno, producidos principalmente por vehículos y conocidos por afectar la salud de las personas, cayó casi una tercera parte en el mismo tiempo y lugar.

Estos descensos fueron notorios en las primeras semanas de la ULEZ y en los sectores próximos al centro. Según la organización Transporte para Londres, la proporción de vehículos no compatibles era de 39,1%, pero luego bajó a 27,5% tras tres meses de operación.

Cuando en 2023 se amplió la ULEZ, la cantidad de autos que no cumplían caía al 7,4%. Solo tres meses después, el número bajó aún más, a 4,2%.

El primer autor del estudio, Chengxu Tong, destacó: “La introducción de ULEZ en el centro de Londres en 2019 fue eficaz en la mejora de la calidad del aire”.

Solo el 4,2% de los
Solo el 4,2% de los vehículos no cumplía con la norma luego de la expansión en 2023 (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No solo los datos muestran cambios en el aire, también comprobamos que la gente se anticipó a la regulación y cambió su auto incluso antes de que se ampliara la zona”, señaló.

A pesar de los avances, la contaminación por material particulado PM2.5 -partículas diminutas que penetran en los pulmones y en la sangre- aún registraba niveles superiores a los que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los científicos afirmaron que también
Los científicos afirmaron que también las industrias deben sumarse a las acciones para reducir la contaminación del aire en Londres. Freepik

Los investigadores explicaron que las Zonas de emisiones ultrabajas no consiguen reducir por sí solas la cantidad de partículas PM2.5 y propusieron que más personas caminen, anden en bicicleta o usen transporte público para reducir la contaminación de esas partículas.

También sugirieron que se necesitan cambios en varios sectores, como la industria, las casas y el campo, ya que solo con un esfuerzo conjunto se podrá mejorar la calidad del aire y controlar los niveles peligrosos de PM2.5.

Temas Relacionados

Contaminación del aireULEZZonas de emisiones ultrabajasCalidad del aireSalud ambientalÚltimas noticias

Últimas Noticias

Descubren corales capaces de resistir grandes catástrofes ambientales

Un análisis genómico realizado por científicos permitió identificar especies con adaptaciones que les han permitido superar extinciones masivas y persistir a lo largo de millones de años

Descubren corales capaces de resistir

Cómo es el alga marina que podría reducir el uso de animales en pruebas científicas

Investigadores de la Universidad Estatal de Oregón lograron transformar la estructura de una alga roja del Pacífico en un material biocompatible apto para el cultivo de células humanas

Cómo es el alga marina

El misterio del plástico perdido: ¿por qué sigue flotando en el océano después de décadas?

Científicos del Reino Unido crearon un modelo para analizar el trayecto y la transformación de los residuos plásticos. Qué recomendaron para proteger el ambiente en el largo plazo

El misterio del plástico perdido:

El inesperado vínculo entre los cangrejos araña y el congrio colorado en Chile asombra a la ciencia

Una inédita interacción registrada frente a las costas chilenas revela cómo diminutos crustáceos colaboran con un pez emblemático, abriendo nuevas perspectivas para el conocimiento de ecosistemas marinos y la protección de especies en peligro

El inesperado vínculo entre los

Pese a no cantar, las hembras de canario pueden recuperar la habilidad tras años de silencio

Un estudio reciente mostró que los circuitos cerebrales responsables del canto permanecen intactos en estas aves y pueden reactivarse con estímulos adecuados. Cómo esta idea desafía el concepto de que las habilidades se pierden por falta de uso

Pese a no cantar, las
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Relocalización, energía y tecnología: el

Relocalización, energía y tecnología: el nuevo mapa estratégico entre América Latina y Estados Unidos

¿Wi-Fi o datos móviles? Profeco dice qué opción es mejor

Fiscalía pide comparecencia e impedimento de salida del país para policía investigado por asesinato de músico en protesta

Los cortes de la Luz en Santander: cuáles son las suspensiones del servicio este jueves 23 de octubre

Estos son los cortes de agua en Bogotá este 23 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
La dictadura de Daniel Ortega

La dictadura de Daniel Ortega concedió nuevas minas a empresas chinas en Nicaragua y amplía su dependencia de Beijing

Moda contrastante y multicolor brilla en la alfombra azul de los Latin Billboard de 2025

CELEBRITY CRUISES RECIBE A CELEBRITY XCEL Y PRESENTA A CELEBRITY XCITE

EEUU permitirá construcción de carretera que atravesará refugio silvestre de Alaska

Alaska Airlines suspende vuelos en EE.UU. debido a una falla informática

ENTRETENIMIENTO

¿Se despide Hawkeye? Jeremy Renner

¿Se despide Hawkeye? Jeremy Renner confiesa cuál podría ser el destino de su personaje en el universo Marvel

Murió Isabelle Tate, actriz de “9-1-1: Nashville”, por un rara enfermedad

Frankie Muniz se reúne con sus “hermanos” rumbo al revival de “Malcolm el de en medio”

Una mujer desató el caos en peligroso encuentro con Keanu Reeves: intentó abordar el auto del actor mientras gritaba que era “su esposa”

“Titanic”: la razón por la que la escena donde Jack y Rose escupen por la borda iba a ser eliminada