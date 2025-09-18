Medio Ambiente

Más allá de las emisiones: cómo los autos transforman el ambiente y la salud urbana

De la extracción de minerales al consumo energético y la transformación urbana, el impacto real de la movilidad basada en estos vehículos transforma ecosistemas e influye en la calidad de vida de millones en todo el mundo

Por Nicolás Sturtz

La huella ambiental de los autos comienza con la extracción de minerales para baterías, afectando suelos y biodiversidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cada ciudad, millones de autos avanzan día y noche, pero el verdadero alcance de su huella ambiental no siempre resulta visible. El impacto de los automóviles supera el problema de las emisiones que surgen del escape: involucra la explotación de recursos, procesos industriales complejos, remodelación de ciudades, contaminación persistente y riesgos para la salud.

Extracción y producción: la huella que no se ve

El impacto ambiental comienza antes de que el auto llegue a una concesionaria. National Geographic alerta que la extracción de litio, cobalto y níquel, fundamentales para baterías, agrava la degradación del suelo, la pérdida de biodiversidad y las crisis hídricas.

La fabricación de autos —tanto convencionales como eléctricos— implica consumo energético alto, uso de plásticos derivados de hidrocarburos y generación de residuos peligrosos. Según The New York Times, el proceso industrial previo a la llegada del auto al usuario puede igualar o superar, durante los primeros años, el daño por emisiones que ocurrirá durante su uso, en particular si las plantas manufactureras se alimentan de fuentes fósiles.

La fabricación de autos implica alto consumo energético y genera residuos peligrosos antes de que lleguen al usuario final (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uso cotidiano: más que emisiones y consumo

Durante su vida útil, el automóvil refleja el punto de mayor consumo energético. La quema de gasolina y diésel en motores tradicionales produce dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas finas, principales responsables del calentamiento global y enfermedades urbanas.

The Guardian remarcó que, en los últimos años, los SUV representaron la mitad de los autos nuevos vendidos a nivel global y aumentaron hasta un 27% las emisiones estimadas por los fabricantes durante el uso urbano real.

En vehículos eléctricos, la eliminación de emisiones directas no termina con los desafíos ambientales. National Geographic destaca que el origen de la electricidad empleada para cargar las baterías resulta central: si proviene de fuentes limpias, el balance ambiental mejora notablemente; en caso contrario, persiste la huella de carbono.

Además, el mayor peso de estos autos, sumado al desgaste de neumáticos y frenos, libera partículas contaminantes al ambiente, aunque en menor proporción gracias al frenado regenerativo.

La vida útil de los autos rara vez supera las dos décadas, generando grandes volúmenes de chatarra y residuos complejos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Residuos, reciclaje y vida útil

Al terminar su ciclo, millones de autos y baterías se convierten en residuos complejos de gestionar. Según National Geographic, el reciclaje de baterías de iones de litio sigue estando en una etapa incipiente y enfrenta barreras de costo y tecnología. Solo una pequeña fracción se recicla de manera eficiente; el resto implica riesgos de contaminación por metales pesados. El tratamiento deficiente de plásticos, metales y componentes electrónicos agrega una presión adicional sobre los ecosistemas, estrechando el margen de recuperación ambiental.

The New York Times señala que la vida útil promedio de un auto no suele extenderse más allá de las dos décadas, tras las cuales la mayor parte del material es chatarra, salvo en itinerarios donde existen políticas industriales y públicas orientadas a la economía circular y al reaprovechamiento de materiales críticos.

Infraestructura, urbanización y salud pública

La masificación del automóvil ha modificado también el entorno construido. La construcción de autopistas, suburbios y estacionamientos fragmenta hábitats, impulsa la expansión urbana y multiplica el consumo de suelos y energía.

La expansión urbana y la infraestructura para autos fragmentan hábitats y aumentan el consumo de suelo y energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

The New York Times identifica cómo las ciudades dominadas por el tránsito motorizado presentan mayor congestión, contaminación atmosférica y menor calidad de vida en comparación con urbes que priorizan el transporte público y la movilidad activa.

El efecto sobre la salud es inmediato. Organizaciones científicas y datos reunidos por The Guardian y la Asociación Americana del Pulmón documentan la incidencia directa de las partículas finas (PM2.5) y los óxidos de nitrógeno en el aumento del asma, las afecciones cardiovasculares y los nacimientos prematuros, especialmente en niños y adultos mayores.

Un futuro con menos huella: ¿hacia dónde va la movilidad?

La electrificación y las regulaciones más exigentes muestran avances, pero no resuelven por sí solas todos los problemas derivados del auto.

El verdadero impacto ambiental de los autos exige una visión integral: repensar desde la obtención de materiales y la eficiencia de la industria hasta la forma en que las ciudades organizan sus flujos de transporte y energía.

Los expertos coinciden en que el futuro de la movilidad dependerá tanto de la tecnología como de las políticas públicas y los cambios culturales, incluyendo una menor dependencia del vehículo particular, infraestructura pensada para la sostenibilidad y energías limpias a lo largo de toda la cadena de valor.

