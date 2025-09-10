Medio Ambiente

La flexibilidad reproductiva de tiburones y rayas depende del alimento disponible, según un estudio

Un análisis de la Universidad de Newcastle mostró que la plasticidad energética requiere enfoques más precisos para proteger la biodiversidad marina

Pilar Alvarez

Por Pilar Alvarez

Guardar
La flexibilidad energética de tiburones,
La flexibilidad energética de tiburones, rayas y mantas redefine las estrategias de conservación marina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un análisis realizado por expertos de la Universidad de Newcastle evidenció que la plasticidad energética de tiburones, rayas y mantas exige enfoques más precisos para proteger la biodiversidad marina. El estudio fue publicado en Ecology Letters.

La capacidad de estas especies para ajustar su crecimiento y reproducción según la cantidad de alimento disponible desafía los métodos convencionales para anticipar su conservación y gestión.

La investigación mostró que estos animales logran modificar tanto la reproducción como el crecimiento en función de la abundancia de recursos alimenticios, lo que complica la estimación de su resiliencia y riesgo de extinción.

Estas conclusiones tienen consecuencias directas para la pesca sostenible y la protección de la biodiversidad marina, según los autores.

Estrategias vitales ajustadas a la disponibilidad de recursos

El estudio de la Universidad
El estudio de la Universidad de Newcastle destaca los desafíos actuales para proteger la biodiversidad marina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de investigación, dirigido por Sol Lucas e Isabel Smallegange, aplicó modelos de presupuesto energético para analizar el impacto de la disponibilidad de alimento sobre los ciclos vitales de tiburones, rayas y mantas.

Los resultados revelaron que, cuando la comida es abundante, las especies tienden a producir más crías. Esta plasticidad reproductiva y en el crecimiento no depende únicamente de la historia evolutiva o del hábitat, sino que responde directamente a las condiciones energéticas del entorno.

Durante décadas, la biología de la conservación se apoyó en indicadores como la tasa de crecimiento poblacional y la producción reproductiva para estimar la capacidad de recuperación de las especies y su riesgo de desaparecer.

El estudio demostró que tales parámetros no siempre reflejan la verdadera resiliencia de los elasmobranquios. De hecho, los autores encontraron que el estatus de conservación determinado por la Lista Roja de la UICN no se relaciona necesariamente con la producción reproductiva ni con la velocidad de reemplazo generacional.

La plasticidad en estrategias vitales
La plasticidad en estrategias vitales complica la gestión y evaluación de especies marinas ante el cambio ambiental

Modelos energéticos y nuevos enfoques para la gestión pesquera

Los investigadores analizaron datos demográficos de 151 especies, al utilizar modelos de proyección fundamentados en la teoría del presupuesto energético.

Este sistema cuantificó cómo cada individuo distribuye la energía entre crecimiento, supervivencia y reproducción, y permitió simular escenarios de variación alimenticia. El análisis detectó dos ejes principales en las estrategias vitales de los elasmobranquios: uno vinculado a la producción reproductiva y otro a la rotación generacional.

Con el aumento de alimento, las especies ajustaron su estrategia hacia una mayor producción de crías, sin modificar necesariamente la velocidad de reemplazo generacional.

La investigación también exploró la influencia del hábitat y la filogenia en la variabilidad de las estrategias vitales. Si bien la temperatura del agua no mostró efectos importantes sobre la producción reproductiva, sí se observó que las especies con mayor rotación generacional suelen habitar aguas más cálidas. Las rayas demostraron una tendencia a producir más crías que tiburones y mantas.

La abundancia de alimento no
La abundancia de alimento no necesariamente acelera la rotación generacional en estas especies (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los avances principales del estudio consiste en evidenciar que la flexibilidad de asignación energética permite a los elasmobranquios modificar su ciclo vital ante fluctuaciones ambientales, aumentando su capacidad de recuperación ante amenazas como la sobrepesca o el cambio climático.

Sin embargo, esta plasticidad implica que los métodos clásicos, basados en tasas fijas, pueden resultar insuficientes para prever la sostenibilidad de las poblaciones y el impacto de la explotación pesquera.

Sol Lucas, autor principal, señaló: “Nuestros hallazgos muestran que los tiburones, las rayas y las mantas son flexibles en su crecimiento y reproducción, ajustándose a la disponibilidad de alimentos en su entorno”.

Los avances científicos evidencian la
Los avances científicos evidencian la necesidad de enfoques más dinámicos para la pesca sostenible (Imagen Ilustrativa Infobae)

Isabel Smallegange también resaltó la importancia de comprender cómo la dinámica alimentaria influye en las estrategias vitales, especialmente en un contexto de preocupación global por la conservación de estos animales.

Los autores recomendaron fortalecer la investigación sobre cómo los cambios ambientales influyen en la flexibilidad reproductiva y de crecimiento de los elasmobranquios, y de qué manera estas capacidades de adaptación afectan su supervivencia ante la alteración de su entorno.

Temas Relacionados

Pesca sostenibleBiodiversidad marinaFlexibilidad reproductivaConservaciónÚltimas noticias

Últimas Noticias

El avance del bagre de cabeza plana en Estados Unidos enciende alarmas por la fauna nativa y preocupa a los expertos

La llegada de este voraz depredador altera el balance de los ecosistemas acuáticos en ríos de distintas regiones. Cuál es el impacto en las especies locales

El avance del bagre de

Un estudio global encontró altos niveles de drogas estimulantes en ríos de Sudamérica

Una revisión internacional advirtió sobre la presencia de sustancias adictivas en los ecosistemas acuáticos. Por qué se necesita más inversión en investigaciones sobre la fauna y fortalecer la gestión y el monitoreo ambiental

Un estudio global encontró altos

Los ríos de Alaska se tornaron naranja: las razones detrás del fenómeno que alarma a los expertos

El derretimiento del permafrost como consecuencia del aumento de la temperatura del planeta genera efectos nocivos para el medio ambiente y la biodiversidad. Por qué los científicos aseguran que es imposible revertir el proceso

Los ríos de Alaska se

El calentamiento global transforma los ecosistemas y acelera la desaparición de insectos, alerta un estudio

Una investigación realizada durante dos décadas en una reserva de montaña de Colorado reveló una caída abrupta en las poblaciones de estas especies

El calentamiento global transforma los

Un microorganismo clave para la vida en los océanos está en peligro por el cambio climático

Los científicos advierten que su declive podría afectar la red alimentaria y los ciclos de carbono marinos en las próximas décadas. Los detalles de un estudio publicado en Nature

Un microorganismo clave para la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Té de sen: la infusión

Té de sen: la infusión natural con efecto laxante que ayuda a combatir el estreñimiento

Nuevo penal “El Frontón”: Ministerio Público solicita retirar su voto sobre la viabilidad de cárcel frente a la costa del Callao

Niño con enfermedad huérfana lleva un año sin acceder a sus medicamentos: exigen acciones al Gobierno y a la Nueva EPS

Incendios forestales en Cusco cobran segunda víctima mortal: adulto mayor murió al intentar proteger su ganado de las llamas

La casa de César Gaviria será clave para encauzar una alianza centro-derecha: división en partidos tradicionales lo pondría en riesgo

INFOBAE AMÉRICA
Milei reconoce la "clara derrota"

Milei reconoce la "clara derrota" de su partido en Buenos Aires pero niega cambios en sus políticas

Trump afirma no estar "muy contento" tras el ataque de Israel en Doha

Polonia activó su defensa antiaérea tras un ataque masivo con drones rusos en el oeste de Ucrania

El peronismo se impone ante Milei en la provincia de Buenos Aires

Secuestrados 72 militares colombianos en territorio controlado por disidencias de las FARC en Cauca

ENTRETENIMIENTO

Peter Dinklage reveló el secreto

Peter Dinklage reveló el secreto de su matrimonio de 20 años con Erica Schmidt

La razón por la que Scarlett Johansson eligió a supervivientes reales del Holocausto para “Eleanor the Great”

“No hay un lugar donde no me digan ‘estoy cansado de tu canción’”, la confesión de Dwayne Johnson sobre su paso por Moana

¿Quién es el actor de Bridgerton que anunció una pausa en su carrera para enfocarse en la filantropía?

Miranda Cosgrove extiende su apoyo a Jennette McCurdy tras la publicación de sus impactantes memorias