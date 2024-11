El impactante regreso de salmones al río Klamath tras eliminación de cuatro represas en Estados Unidos

Los salmones han regresado a sus antiguos territorios (Oregon Dept. of Fish and Wildlife)

En un evento que marca un capítulo extraordinario en la restauración de ecosistemas, los salmones han vuelto a desovar en las aguas río arriba del Klamath, un hábitat que no habían visto en generaciones. Este río, que serpentea desde las montañas del sur de Oregón hasta desembocar en el océano Pacífico, ha sido históricamente un refugio vital para estas especies migratorias. Durante décadas, sin embargo, su paso fue bloqueado por represas hidroeléctricas, que alteraron el flujo del agua y fragmentaron los espacios donde los salmones solían reproducirse. Ahora, menos de dos meses después de que se completara el ambicioso proyecto de demolición de cuatro represas, los salmones han encontrado nuevamente su camino, cumpliendo un ciclo que parecía perdido.

El río Klamath no es solo un recurso natural; es un símbolo cultural y espiritual para las tribus indígenas que han habitado esta cuenca durante milenios. Para los Yurok, los Karuk y los Klamath, el regreso de los salmones no solo representa un triunfo ambiental, sino un acto de justicia histórica. Según expresó a Associated Press Joseph L. James, presidente de la tribu Yurok, “ver al salmón desovar sobre las antiguas represas me llena el corazón”, refiriéndose al papel de las comunidades indígenas en liderar décadas de lucha por la restauración del río.

La eliminación de las cuatro represas hidroeléctricas en el río Klamath representa el proyecto de restauración fluvial más grande en la historia de los Estados Unidos. Durante décadas, estas estructuras, propiedad de la empresa PacifiCorp, habían modificado drásticamente el ecosistema del río. Aunque generaban energía para aproximadamente 70.000 hogares, no ofrecían sistemas de escalas que permitieran a los peces superar las barreras, ni proporcionaban irrigación, agua potable o control de inundaciones. En cambio, las represas reducían el caudal del río, provocaban un calentamiento anómalo del agua y facilitaban la proliferación de bacterias dañinas, creando un entorno hostil para los salmones, especies dependientes de aguas frías.

El proceso de demolición, culminado el pasado miércoles 2 de octubre, fue el resultado de una campaña que comenzó en la década de 2000, impulsada por una coalición de tribus indígenas, agencias estatales y federales, y defensores ambientales. La decisión de eliminar las represas buscaba devolver el flujo natural al río, mejorando la calidad del agua y abriendo el acceso a más de 640 kilómetros de hábitats ancestrales de desove. Este esfuerzo también responde al compromiso de proteger el Klamath como el tercer hábitat de desove más grande de la Costa Oeste.

Este proyecto es el más grande en la historia de la eliminación de represas en Estados Unidos (The Yurok Tribe via AP)

Un paso crucial fue asegurar acuerdos con PacifiCorp, que aceptó la demolición en lugar de modernizar las represas para cumplir con las regulaciones ambientales. Este acuerdo marcó un hito, mostrando cómo la colaboración entre sectores públicos y privados puede dar lugar a soluciones sostenibles.

Menos de dos meses después de la eliminación de las cuatro represas del río Klamath, los resultados son evidentes: los salmones han comenzado a regresar a los arroyos y afluentes río arriba. Este comportamiento marca un éxito temprano en el esfuerzo por restaurar el ecosistema fluvial. En Spencer Creek, un afluente que anteriormente estaba bloqueado por la represa JC Boyle, el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Oregón registró en un solo día la llegada de 115 salmones reproductores. Esta cifra es especialmente significativa considerando que durante más de seis décadas estas aguas habían estado inaccesibles para estas especies migratorias.

Los expertos han destacado la salud de los salmones que están regresando. Según declaró en una entrevista con AP Toz Soto, director del programa de pesca de la tribu Karuk, “los peces que subieron este año estaban muy sanos. No vi peces con infecciones bacterianas ni cosas así, por lo que la temperatura del agua ya está teniendo un impacto en la salud de los peces”. Este cambio puede atribuirse a la eliminación de las represas, que había reducido el caudal del río y elevado la temperatura del agua, condiciones adversas para estas especies de aguas frías.

Además, la mejora en la calidad del agua no solo beneficia a los salmones. Muchas otras especies, incluidas aves y mamíferos que dependen del río como fuente de alimento y refugio, se beneficiarán del retorno a un flujo más natural. Este inicio promete un futuro más sostenible para el ecosistema del Klamath.

La lucha por la restauración del río Klamath ha sido liderada por las comunidades indígenas locales (Swiftwater Films visa AP)

La lucha por la restauración del río Klamath ha sido liderada por las comunidades indígenas locales, cuyas vidas, culturas y tradiciones están profundamente conectadas con el río y su fauna. Las tribus Yurok, Karuk y Klamath desempeñaron un papel fundamental en la campaña que culminó con la eliminación de las cuatro represas hidroeléctricas. Para estas comunidades, el retorno del salmón no es solo un logro ambiental, sino también un acto de justicia histórica y cultural.

James, expresó a Associated Press con emoción el significado del regreso del salmón al río. “Nuestras futuras generaciones merecen heredar un río más saludable desde su nacimiento hasta el mar”, declaró, enfatizando cómo la restauración del río es también un legado para los niños de estas comunidades. Por generaciones, el salmón ha sido más que una fuente de alimento; ha sido un símbolo espiritual y cultural, representando la conexión sagrada entre las personas y la naturaleza.

Las comunidades indígenas lideraron décadas de esfuerzos para restaurar el río, combinando activismo con el uso de la ley para proteger sus derechos sobre el agua y los recursos naturales. Este compromiso incluyó trabajar con agencias gubernamentales, organizaciones ambientales y la empresa PacifiCorp para asegurar que la eliminación de las represas se realizara de manera efectiva y respetuosa con el medio ambiente.

La restauración del Klamath representa un renacimiento cultural para estas tribus, quienes han visto cómo los cambios en el ecosistema a lo largo del siglo XX afectaron gravemente sus modos de vida tradicionales. Ahora, con la eliminación de las barreras en el río, estas comunidades tienen la esperanza de revitalizar no solo el entorno natural, sino también las prácticas ancestrales que dependen de un río vibrante y lleno de vida.

La demolición de las represas del río Klamath no solo ha beneficiado directamente a los salmones, sino que también tiene implicaciones más amplias para el equilibrio ecológico y la resiliencia climática de la región. Con el flujo del agua restaurado a su curso natural, se han comenzado a revertir algunos de los daños ambientales causados por más de 60 años de interrupciones en el ecosistema fluvial.

Uno de los cambios más significativos es la mejora en la calidad del agua (AP Photo/Nathan Howard, File)

Uno de los cambios más significativos es la mejora en la calidad del agua. Las represas, al reducir el caudal, habían provocado el estancamiento del agua y el aumento de las temperaturas, condiciones ideales para el crecimiento de bacterias y algas tóxicas. Estas alteraciones no solo afectaban a los peces, sino también a otros organismos acuáticos y terrestres que dependen del río. Ahora, con un flujo más frío y constante, los hábitats están volviendo a ser aptos para una mayor variedad de especies.

Además, la restauración del río tiene un impacto positivo en la biodiversidad más allá de los salmones. Especies como la nutria de río, el águila calva y el oso negro, que se alimentan de peces o dependen del río como fuente de sustento, también se verán beneficiadas. La eliminación de las barreras permitirá la migración de organismos río abajo y río arriba, aumentando la conectividad ecológica y fortaleciendo los ecosistemas de la región.

En términos climáticos, los ríos saludables actúan como reguladores naturales. Los ecosistemas fluviales con vegetación ribereña en buen estado ayudan a capturar carbono, moderar las temperaturas locales y reducir los riesgos de inundaciones. Estos beneficios subrayan la importancia de restaurar los ríos en un contexto global de cambio climático.

El éxito del Klamath podría servir como modelo para otros proyectos similares alrededor del mundo, demostrando cómo la eliminación de infraestructuras obsoletas puede restaurar ecosistemas, revitalizar economías locales y fortalecer la resiliencia ambiental.

El río Klamath es reconocido como el tercer hábitat más grande para el desove del salmón en la Costa Oeste de los Estados Unidos, un papel clave que subraya su importancia ecológica en la región. Este río, que recorre aproximadamente 640 kilómetros desde su nacimiento en las montañas del sur de Oregón hasta su desembocadura en el océano Pacífico, ha sido durante siglos un refugio esencial para numerosas especies acuáticas y terrestres.

Antes de la construcción de las represas hace más de 60 años, el Klamath sostenía grandes poblaciones de salmones que migraban río arriba para reproducirse, cerrando un ciclo vital que también beneficiaba a otras especies. Los salmones no solo son un alimento para los ecosistemas terrestres, sino que también transportan nutrientes desde el océano hacia las aguas dulces y las zonas forestales circundantes, enriqueciendo los suelos y promoviendo la salud de los bosques.

Con la restauración del flujo natural del río, se espera que no solo los salmones, sino también otras especies migratorias como la trucha arcoíris y el esturión verde, recuperen sus antiguos hábitats. Además, el Klamath es hogar de aves acuáticas, mamíferos y anfibios que dependen del equilibrio de su ecosistema. La reconexión de los afluentes con el cauce principal permitirá una mayor movilidad y reproducción para estas especies, fortaleciendo la red ecológica.

El valor del Klamath trasciende su biodiversidad. Históricamente, ha sido una fuente de sustento para comunidades humanas y tribales, proporcionando pesca, agua potable y espacios para ceremonias tradicionales. Su recuperación no solo revitaliza a las especies que lo habitan, sino también a las culturas y economías locales que dependen de su vitalidad.