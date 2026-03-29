(Crónica) El Barça se apunta otro Clásico en el Di Stéfano y empieza a celebrar la Liga F Moeve

El estadio Alfredo Di Stéfano fue testigo de la ampliación de la ventaja del FC Barcelona en la Liga F Moeve 2025-2026, donde el equipo catalán se impuso por 0-3 ante el Real Madrid, resultado que le permite colocarse con 13 puntos de diferencia cuando restan 18 en juego. Según lo reportado por la agencia Europa Press, el conjunto dirigido por Pere Romeu dejó la liga prácticamente decidida y comenzó a anticipar la celebración de su octavo título consecutivo tras vencer con autoridad en un nuevo Clásico.

El medio Europa Press detalló que el partido empezó a inclinarse a favor del Barça tras el primer cuarto de hora. Ona Batlle fue la encargada de inaugurar el marcador en el minuto 18, estableciendo así el 0-1 que premió la insistencia azulgrana en los compases iniciales. El Real Madrid, dirigido por Pau Quesada, intentó buscar respuesta pero la única aproximación peligrosa en la primera mitad fue un disparo de Athenea del Castillo. El conjunto local, que llegó al encuentro golpeado anímicamente tras el 2-6 sufrido frente a las catalanas en la ida de cuartos de final de la Champions League, no logró invertir la dinámica.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el FC Barcelona no aflojó el ritmo en la segunda parte. Una jugada destacada de Caroline Graham Hansen terminó con Alexia Putellas rematando para firmar el 0-2 poco después del descanso, ampliando la distancia y consolidando el control azulgrana sobre el encuentro. Apenas cuatro minutos después, Maelle Lakrar marcó un gol en propia puerta, estableciendo el 0-3 definitivo, lo que hizo que el Real Madrid enfocara sus esfuerzos en evitar un marcador aún más abultado ante la superioridad del rival.

Europa Press expuso que las modificaciones en el once inicial planteadas por Quesada, quien apostó por reforzar el centro del campo madridista, no surtieron efecto ante un Barça que, pese a presentar una delantera diferente respecto al formato mostrado en la Champions League, mantuvo una contundencia similar. El equipo azulgrana celebró desde el césped del Alfredo di Stéfano la que se perfila, a falta de confirmarse de manera matemática, como su octava liga consecutiva, acumulando 25 victorias sobre 26 en enfrentamientos directos con el Real Madrid.

Mientras el Real Madrid encajaba una nueva derrota en el torneo, la Real Sociedad desperdiciaba la oportunidad de acortar la distancia en la pelea por la segunda posición. El equipo vasco igualó 1-1 en casa frente al DUX Logroño, penúltimo clasificado. Rebeca abrió el marcador con un gol en propia meta que favoreció al DUX Logroño y Mia Asenjo logró el empate en los minutos finales, según publicó Europa Press. Con este resultado, la Real Sociedad se mantiene cinco puntos por debajo del Real Madrid en la tabla.

El mismo medio informó que Costa Adeje Tenerife sí supo sacar partido del tropiezo de las donostiarras y se acercó a solo seis puntos de la tercera posición, tras vencer 2-0 al Madrid CFF. Natalia Ramos firmó ambos tantos, ambos antes de que se cumplieran treinta minutos de juego, para darle los tres puntos a las tinerfeñas.

Por otra parte, Europa Press relató que el Atlético de Madrid realizó una actuación destacada en San Mamés. El conjunto rojiblanco obtuvo una victoria 1-2 ante el Athletic Club pese a disputar casi una hora en inferioridad numérica debido a la expulsión de Rosa Otermín. Tras el gol inicial de Natalia Peñalvo, Nerea Nevado logró empatar, aunque Fiamma Benítez anotó temprano en la segunda parte y selló el triunfo para las visitantes, que así se colocaron quintas, a diez puntos de la Real Sociedad, y superaron a un Sevilla FC que sufrió su segunda derrota consecutiva en casa.

En ese duelo sevillano, el Granada se llevó los tres puntos con un gol al minuto 89 de María Barquero, consolidando su buen momento según reflejó Europa Press. El Sevilla, por su parte, continúa lejos de la zona europea debido a este revés.

Los últimos puestos de la tabla ofrecieron pocas novedades, ya que ni el Levante UD ni el Alhama CF El Pozo lograron sumar. Las 'granotas' cayeron 1-0 ante el RCD Espanyol y el equipo de Murcia perdió 3-2 en su visita al FC Badalona Women. Ambas escuadras permanecen con tres y dos puntos por debajo del DUX Logroño, alejándose de la salvación inmediata.

Por su parte, el Deportivo ABANCA dio un paso importante para asegurar la permanencia en la categoría al remontar y vencer 2-1 a la SD Eibar en un duelo directo por evitar el descenso, informó Europa Press. Con este resultado, el equipo gallego toma aire en el tramo final de la competición.

El medio Europa Press subrayó, finalmente, que la jornada 24 consolida el dominio del Barça en la Liga F Moeve, deja el campeonato prácticamente decidido y mantiene la incertidumbre en la pelea por los puestos europeos y la permanencia durante las últimas semanas del torneo.