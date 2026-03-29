Pakistán anuncia que podría acoger contactos entre Irán y EEUU "en los próximos días"

El viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, señaló tras un encuentro en Islamabad con sus homólogos de Arabia Saudí, Turquía y Egipto que los cuatro países formarán un comité de altos funcionarios de sus respectivos ministerios de Asuntos Exteriores para buscar mecanismos de entendimiento y consenso regional sobre la crisis actual. De acuerdo con el medio Europa Press, Dar subrayó que estas consultas bilaterales han resultado productivas y que los representantes conversaron sobre fórmulas que permitan lograr el cese definitivo de las hostilidades.

Pakistán comunicó públicamente su disposición a ser sede de contactos directos entre Estados Unidos e Irán en los días siguientes al anuncio, en un contexto marcado por el conflicto que se desencadenó el 28 de febrero con los ataques realizados por Washington y Tel Aviv, y la posterior respuesta de Teherán mediante el lanzamiento de misiles, drones y la interrupción del flujo petrolero a través del estrecho de Ormuz. Según informó Europa Press, Dar afirmó que Islamabad se siente honrado de facilitar estas reuniones para alcanzar un acuerdo global y duradero que ponga fin a la confrontación armada actual.

El ministro paquistaní destacó que tanto la administración estadounidense como el gobierno iraní han manifestado su confianza en Pakistán como intermediario para auspiciar conversaciones de alto nivel. Expresó, además, que la Casa Blanca mantiene una actitud comprometida con el proceso diplomático, lo que ha alentado las gestiones en curso. "Pakistán está muy contento de que tanto Irán como Estados Unidos hayan expresado su confianza en Pakistán para facilitar conversaciones", afirmó Dar, de acuerdo con Europa Press.

A la iniciativa paquistaní se ha sumado el respaldo de China, cuyo ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, mantuvo una conversación telefónica con Ishaq Dar. Europa Press reportó que Wang Yi expresó un apoyo total a los esfuerzos de Islamabad. Igualmente, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, manifestó su apoyo a lo que denominó la “iniciativa de paz” paquistaní. El respaldo se extendió a otros ministros de Exteriores de países árabes consultados en días previos, quienes también expresaron su acuerdo con las propuestas encaminadas a una salida negociada.

La declaración oficial del jefe de la diplomacia paquistaní se produjo después de una serie de consultas mantenidas en Islamabad, marcadas también por la celebración del segundo encuentro regional tras la cita de Riad, el 19 de marzo, en la que ya se había abordado la evolución del conflicto. Europa Press detalló que durante las conversaciones en la capital paquistaní se discutió en profundidad la coyuntura regional y se consideraron posibles vías para el final de la guerra, con el objetivo de encontrar una solución permanente al enfrentamiento.

Los representantes de Pakistán, Arabia Saudí, Turquía y Egipto coincidieron, según fuentes recogidas por Europa Press, en lamentar el efecto negativo de la guerra sobre las poblaciones civiles y en destacar la importancia de la unidad de la comunidad musulmana en la actual coyuntura. Dar señaló que los asistentes reconocieron que la prolongación del conflicto no aporta beneficios a ninguna de las partes, solo incrementa el saldo de víctimas y la destrucción material.

La propuesta de Islamabad fue respaldada por los ministros reunidos al considerarla una vía para contener la situación, disminuir el peligro de una escalada militar y crear un ambiente favorable a futuras negociaciones estructuradas. El ministro paquistaní detalló que los cuatro países apoyan el diálogo y la diplomacia como la única alternativa viable para evitar la continuidad del enfrentamiento y promover la paz en la región. Solicitaron además respeto a los principios de la Carta de Naciones Unidas, haciendo hincapié en la soberanía y la integridad territorial de todos los estados involucrados, según consignó Europa Press.

Pakistán, que comparte una frontera de aproximadamente 900 kilómetros con Irán, se ha postulado como mediador desde el inicio del conflicto armado, cuando la confrontación entre Estados Unidos e Israel con Irán extendió sus efectos más allá del país persa. Según indicó Europa Press, las autoridades paquistaníes han jugado un papel activo en la búsqueda de una solución diplomática, planteando la posibilidad de un proceso de negociaciones directas “en los próximos días” entre Teherán y Washington bajo el auspicio internacional.

En este marco, la prensa paquistaní citada por Europa Press informó de que, tras el encuentro de Islamabad, se tomó la decisión de crear una estructura conjunta para facilitar el diálogo regional y coordinar los esfuerzos encaminados a alcanzar una solución consensuada. Este organismo bilateral, integrado por altos cargos de los cuatro ministerios de Exteriores, buscará implementar medidas que propicien un espacio para el entendimiento y el consenso necesarios para desactivar el conflicto y restablecer la estabilidad regional.

La situación planteada tras los bombardeos del 28 de febrero y la cadena de represalias que siguió ha desencadenado preocupación internacional por las posibles consecuencias para la seguridad y el suministro energético global, dada la importancia estratégica del estrecho de Ormuz en el tránsito del petróleo mundial. Mientras Washington y Teherán sostienen acusaciones mutuas, Pakistán, con el respaldo de actores clave como China y la ONU, se perfila como facilitador de iniciativas diplomáticas. Europa Press indicó que las negociaciones propuestas cuentan ya con reconocimiento y aceptación en distintos ámbitos internacionales y regionales.