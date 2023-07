Sigue la ola de calor extremo en el hemisferio norte: las temperaturas en Italia rozan los 47 grados centígrados

Una mujer bebe agua en Via della Conciliazione durante la ola de calor en Italia, en Roma, Italia 19 de julio 2023. REUTERS/Remo Casilli

Las temperaturas en Italia alcanzaron casi 47ºC el miércoles, en medio de una ola de calor extremo que sigue recorriendo varias regiones de Europa, Asia y Norteamérica.

Los picos se registraron en la isla de Sicilia, en la zona comprendida entre Mazara del Vallo, en la provincia de Trapani, y Sciacca, en la provincia de Agrigento, según los datos publicados por ilMeteo.it y recogidos por la agencia de noticias italiana Ansa.

La ola de calor de Sicilia se medirá con su propio récord de 48,8C registrado en 2021, que oficialmente se considera la temperatura más alta registrada en Europa.

El 17 de julio, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de las Naciones Unidas anunció que los 48,8C registrados en la estación de control de Siracusa (Sicilia) en 2021 se habían verificado como el récord europeo de altas temperaturas, con el que se medirá la actual ola de calor.

Las temperaturas extremas interesan todo el hemisferio norte. Desde California hasta China, las autoridades hicieron un llamado a la población a tomar medidas para protegerse del calor, hidratándose correctamente y cuidándose del sol.

Varias regiones de Europa están en alerta roja debido al “peligro extremo” que implican las altas temperaturas.

Cientos de bomberos luchan contra los incendios en el archipiélago de las Islas Canarias pero, sobre todo, en Grecia, donde, por tercer día consecutivo, se libra “una enorme batalla” contra las llamas al oeste de Atenas y en la turística isla de Rodas, según el ministro de Crisis Climática y Protección Civil, Vassilis Kikilias.

Un bombero intenta extinguir un incendio forestal que arde cerca del pueblo de Kandyli, cerca de Atenas, Grecia, 19 de julio de 2023. REUTERS/Stelios Misinas

Ante la previsión de una nueva ola de calor a partir del jueves, con temperaturas que alcanzarán los 44 ºC el viernes y el sábado, “las condiciones meteorológicas son difíciles” debido a los fuertes vientos de hasta 60 kilómetros por hora que soplan en algunas partes del país y avivan las llamas, añadió el ministro.

A pesar de las órdenes de evacuación de las autoridades griegas en algunas localidades situadas entre 50 y 80 km de Atenas, algunos residentes se negaron a abandonar sus hogares.

Varias personas observan un helicóptero de extinción de incendios tras lanzar agua mientras arde un incendio forestal en Mandra, Grecia, 18 de julio de 2023. REUTERS/Alkis Konstantinidis

“Yo no me voy. Empecé a construir esta casa cuando tenía 27 años. Me quedaré aquí al menos para verla arder”, declaró a la AFPTV Dimitris Michaelous, en Pournari, al noroeste de la capital.

En España “no se puede estar en la calle, es horrible”, se lamentó Lidia Rodríguez, una sevillana de 29 años de visita en Madrid. “Como soy de Sevilla, estoy acostumbrada al calor, pero es asfixiante”.

Un par de chicos se toman una selfie en la fuente central de la Plaza de la Virgen durante una ola de calor en Valencia, España 18 de julio 2023. REUTERS/Eva Manez

Las temperaturas alcanzaron 45,3 ºC en Figueras, en la región de Cataluña (noreste), y 43,7 ºC en las Islas Baleares, según la agencia meteorológica Aemet.

El martes se batieron récords de temperatura en todo el mundo y se esperan nuevas olas de calor para el miércoles.

Beijing batió un récord de 23 años con 27 días consecutivos de temperaturas superiores a 35 grados centígrados.

Una mujer se protege del sol con un paraguas en Beijing, China. EFE/EPA/WU HAO

“A mediodía, siento como si el sol me quemara las piernas”, dijo a la AFP Qiu Yichong, un estudiante de 22 años.

Phoenix, la capital de Arizona, en el sur de Estados Unidos, batió un récord similar que se mantenía desde hacía 49 años, con su 19º día consecutivo de temperaturas de 43,3 grados centígrados o superiores, indicaron las autoridades meteorológicas.

Un cartel muestra una temperatura de 112 grados Fahrenheit (44°C) en Phoenix, Arizona, EEUU, que rompió el récord de 19 días consecutivos por encima de los 110°F. 18 julio 2023. REUTERS/Liliana Salgado

En el sur de Francia, se batieron récords principalmente en altura en los Alpes (este), los Pirineos (oeste) y la isla de Córcega. Estos récords están entre 8 °C y 11,9 °C por encima de los valores normales.

“Plan de lucha”

La ONU llamó al mundo a prepararse para “olas de calor más intensas” e instó a cada persona a elaborar su propio “plan de lucha” para hacer frente a temperaturas extremas.

En Italia, 20 ciudades están en alerta roja.

En Roma, el mercurio alcanzó los 40°C, justo por debajo del récord local de 40,5°C establecido en agosto de 2007.

Una monja camina fuera del Vaticano, durante la ola de calor en Italia, en Roma, Italia 19 de julio 2023. REUTERS/Remo Casilli

A primera hora de la tarde del martes, la temperatura más alta registrada en Italia - que ostenta el récord de calor en Europa continental, con 48,8 °C medidos en Sicilia el 11 de agosto de 2021 - fue de 44 °C en Ragusa, en la misma región.

En Estados Unidos, los servicios meteorológicos observan una ola de calor “agobiante” en el sur del país y predicen varias temperaturas récord.

Los bomberos luchan contra violentos incendios que provocaron evacuaciones de la población. El más importante quemó 3.200 hectáreas.

También luchan contra el fuego en el vecino Canadá, con 882 incendios activos el lunes, 579 de ellos fuera de control, anunciaron las autoridades. Dos bomberos murieron luchando contra las llamas.

Un bombero de México utiliza una manguera para extinguir puntos calientes en un incendio forestal que arde cerca de Vanderhoof, Columbia Británica, Canadá 13 de julio 2023. REUTERS/Jesse Winter

Japón emitió alertas de calor en 32 de sus 47 prefecturas, con temperaturas que se avecinan al récord alcanzado en 2018 de 41,1 °C.

Una mujer usa un paraguas para protegerse del sol del mediodía mientras mira osos de peluche a la venta en un mercado de antigüedades al aire libre en el centro de Tokio el 17 de julio de 2023. (Foto de Richard A. Brooks / AFP)

“El clima ha cambiado claramente. Antes, la temperatura (en la prefectura de Yamanashi, cerca de Tokio) nunca alcanzaba los 30°. Ahora sí”, lamentó Tomoya Abe, de 50 años.

(Con información de AFP)

