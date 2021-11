Kerry, Gates, Johnson: qué dicen algunas de las voces más fuertes de la COP26

Bill Gates en la conferencia de cambio climático de la ONU espera para participar del panel "Accelerating Clean Technology Innovation and Deployment". Evan Vucci/Pool via REUTERS

Bill Gates, cofundador de Microsoft y filántropo.

Bill Gates admitió ante una enorme audiencia de la COP26 que no espera que la humanidad limite el calentamiento global a 1,5 C, el objetivo actual fijado por el Acuerdo de París de 2016. “Dudo que seamos capaces de lograrlo”, aseguró Gates.

El multimillonario, que acaba de lanzar un fondo de tecnología verde de 1.000 millones de euros con la Unión Europea, dijo que la humanidad es más rica y tiene más conocimientos que nunca, con herramientas digitales y una tecnología impresionante. “Pero no sé si es suficiente. No hay ninguna hazaña comparable a lo que tenemos que hacer con el cambio climático”, agregó.

Y propuso reducir el costo de la tecnología y los productos ecológicos: “Esta es la clave para su adaptación por parte de los países en desarrollo…El cemento ecológico cuesta el doble, el combustible de aviación ecológico cuesta el doble. A través de la innovación, los países ricos tienen que reducirlo drásticamente”.

El primer ministro británico Boris Johnson recibe las críticas de los integrantes de la Cámara de los Comunes durante su intervención para explicar los avances de la COP26. Reuters TV.

Boris Johnson y los parlamentarios británicos

El Primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson, se enfrentó el miércoles a las preocupaciones de algunos de sus propios diputados conservadores sobre el impacto económico nacional de su proyecto de lograr el “carbono neto cero” (recorte total de las emisiones) para 2050.

Mientras Johnson informaba a la Cámara de los Comunes sobre el progreso de las negociaciones en Glasgow, muchos de sus propios correligionarios conservadores plantearon preguntas sobre la falta de compromiso de China y la ausencia del Presidente Xi Jinping en persona.

Edward Leigh, un veterano parlamentario, planteó que “Gran Bretaña sólo produce una pequeña fracción de emisiones en comparación con China. Sin embargo, el Reino Unido está imponiendo más controles a nuestra industria que China, que no se compromete a nada... Esto está erosionando aún más nuestra ventaja competitiva”, dijo.

Angela Rayner, vicepresidenta del Partido Laborista, criticó a Johnson por la falta de avances importantes en Glasgow. Rayner dijo que todos los laboristas están “desesperados por que la COP26 sea un éxito...Pero no se ve el esfuerzo del primer ministro en lograrlo. Es su responsabilidad influir en los líderes del mundo; y el primer ministro está fracasando en sus esfuerzos por convencer a los líderes mundiales de que hay que hacer más”.

Una de las innumerables manifestaciones en Glasgow por la falta de financiamiento para los países más pobres. REUTERS/Russell Cheyne

Los más pobres

El presidente del grupo que representa a más de 40 de los países más pobres aseguró que la falta de progreso en las conversaciones de la COP26 hasta ahora había sido “aterradora”.

“Nuestras vidas dependen de los compromisos que los países asuman aquí y de las políticas que se adopten. Los progresos realizados son decepcionantes y, en cierto modo, también aterradores”, declaró a la prensa Sonam Phuntsho Wangdi, de Bután, que preside el grupo de los Países Menos Adelantados. El PMA representa a 46 naciones con 1.000 millones de habitantes que sólo producen el 1% de las emisiones mundiales. Wangdi pidió que los países desarrollados “dejen de eludir su responsabilidad” y que pongan más fondos a disposición de los países que ya sufren los efectos del cambio climático.

El enviado especial de Estados Unidos para el cambio climático, John Kerry, planteó sus dudas sobre el futuro del planeta durante la COP26. REUTERS/Phil Noble.

John Kerry, el enviado especial de EE.UU. a la COP26

El ex candidato presidencial y veterano político demócrata, muy cercano a Joe Biden, aseguró que “el mundo tiene un 60% de posibilidades de alcanzar el objetivo de limitar el aumento de la temperatura media a 1,5ºC. Kerry dijo en un desayuno con alcaldes de ciudades de todo el mundo que se calcula que el 65% de la economía mundial está ya cubierta por planes de cambio climático aplicables. Pero eso significa que el 35% no lo está. Y no podemos hacerlo sin ese 35%”.

El primer ministro de India, Narendra Modi, participando de uno de los paneles sobre desarrollo sustentable de la COP26. REUTERS/Phil Noble.

Narendra Modi, primer ministro de India

Modi propuso el “Movimiento de Una Sola Palabra” ante los delegados de la Cumbre. “Mantengo la propuesta del movimiento de una sola palabra. Esta “One-Word” es una palabra en el contexto del clima. Una palabra puede convertirse en el fundamento básico del mundo, puede convertirse en la determinación. Es la palabra: VIDA... (L, I, F, E, deletreó en inglés) es decir, Estilo de vida para el medio ambiente”, dijo. Y agregó en un tono más severo: “En comparación con la mitigación, la adaptación ha recibido menos atención en el debate global sobre el clima. Los países en desarrollo se enfrentan a la injusticia, ya que son los más afectados por el cambio climático”, dijo.

Uno de los activistas indígenas que participa de la COP26. REUTERS/Yves Herman

Indígenas de México, Ecuador, Guatemala y Filipinas

“La Cop es un gran negocio, una continuación del colonialismo donde la gente no viene a escucharnos, sino a hacer dinero con nuestra tierra y recursos naturales”, expresó Ita Mendoza, de 46 años, defensora de la tierra indígena de la región mixteca de Oaxaca, en el sur de México, que asistía a la COP por primera vez. “¿Qué beneficios aporta la COP cuando más de mil personas que luchan por mantener vivo el planeta han sido asesinadas desde que se hizo la cumbre de París en 2015?”.

“Los pueblos indígenas son más visibles, pero no se nos toma en serio; apenas se nos romantiza y se nos simboliza”, dijo Eriel Deranger, director ejecutivo de Indigenous Climate Action.

“Están tratando de recoger y preservar el conocimiento indígena –agregó el integrante de un grupo indígena canadiense- mientras siguen dejándonos fuera de la toma de decisiones y de los puestos de poder reales. Es la única palanca que tenemos para exigir responsabilidades a los Estados y gobiernos, pero es el mismo sistema paternalista de siempre. Estamos preparados para fracasar, así que ahí es donde debe entrar la sociedad civil”.





