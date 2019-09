Las organizaciones de derechos humanos vienen denunciando desde hace años la explotación de estos trabajadores, mayormente asiáticos, pero también en casi todos los países subdesarrollados de todos los continentes. Trabajan no menos de 12 horas por día con un pago ínfimo y ningún resguardo social. El día que se enferman o deben faltar porque sus hijos no tienen escuela, no cobran. La textil, es una de las industrias más explotadoras del planeta. Todo esto para producir cada vez a menor precio y en cantidades extraordinarias. Con Estados Unidos como el mayor consumidor. Y los jeans, como su columna vertebral. Una radiografía de esta industria nos muestra claramente las graves falencias de la globalización y las consecuencias del cambio climático.