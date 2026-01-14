La construcción del viaducto Los Chorros avanza con ampliación vial en El Salvador

Toma aérea de los avances de la construcción del viaducto y ampliación carretera Los Chorros. (Foto: Ministerio de Obras Públicas)

La construcción del viaducto Los Chorros, considerada la mayor infraestructura vial en El Salvador, avanza con la meta de transformar la conectividad de la zona occidental. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) proyecta finalizar cerca de trece kilómetros de carretera ampliada durante 2024 y reservar el tramo más difícil: la edificación del puente más extenso del país, cuya inauguración está prevista para 2027. Esta obra, con una extensión total de 14.7 km, tiene como propósito principal agilizar el tránsito y potenciar el desarrollo en Santa Tecla, Colón y San Juan Opico.

Según afirmó el ministro Romeo Rodríguez, actualmente las cuadrillas concentran sus esfuerzos en la estabilización de taludes y la ampliación de carriles, a pesar de las complicaciones frecuentes por derrumbes e incidentes viales que han marcado esta zona. El propio Rodríguez indicó: “La idea, pues, es prácticamente terminar cerca de trece kilómetros y únicamente nos vamos a quedar con la parte más compleja, que es la construcción del puente, que esperaríamos que por tarde, pues en el año 2027 esté concluida”.

Ministro de Obras Públicas, en conferencia de prensa, sobre la ampliación de la carretera de Los Chorros. (Foto: Ministerio de Obras Públicas)

La carretera que comprende entre Los Chorros y La Libertad, ha sido históricamente un área crítica de tránsito. Con el nuevo proyecto, se intervendrán 14.64 km: la ampliación abarcará ocho carriles en 8.48 km y seis carriles más en 6.16 km, junto a la ejecución de un viaducto de 0.90 km. El paquete de trabajos incluye estudios, ingeniería, supervisión, escalamiento de la obra, administración, acciones de reasentamiento y el derecho de vía, bajo la tutela de una Unidad Ejecutora del MOP.

El costo global estimado asciende a USD 166 millones, aunque el financiamiento solicitado alcanza USD 411.8 millones a veinte años, según documentos oficiales. Esta inversión, remarcó el ministro Romeo Rodríguez, busca “cambiar la conectividad de toda la zona occidental del país”. El impacto directo beneficiará a más de 337,000 habitantes de Santa Tecla (127,294), Colón (120,088) y San Juan Opico (89,654), con implicaciones para el desarrollo humano, productivo y turístico.

No obstante, las obras viales han coincidido con una serie de accidentes e interrupciones graves en Los Chorros, sobre todo durante 2024 y 2025. Entre los hechos más destacados se encuentra el colapso de una estructura de hierro en diciembre 2024, que provocó tres fallecidos y cuatro heridos tras un sismo. Otros sucesos incluyen accidentes múltiples con camiones (El Cobanal, diciembre 2025), choques entre distintos vehículos (octubre y agosto 2025) y el bloqueo total de la carretera por derrumbes y desprendimientos, especialmente tras lluvias intensas.

Las causas principales de estos accidentes, según informes de medios como 4Vision y Todo Motor, son los derrumbes recurrentes, el exceso de velocidad y la imprudencia al conducir, como lo ejemplifican los choques en los que conductores de la ruta 79, en estado de ebriedad, han estado implicados. La inestabilidad de los taludes, agravada por precipitaciones, y problemas en la construcción (como la caída de la malla de hierro) originan además atrapamientos y fuertes congestiones: el tránsito ha llegado a quedar bloqueado por horas.

Ante este historial, Romeo Rodríguez instó a extremar la precaución, sobre todo cuando llueve, y recomendó buscar rutas alternas en caso de incidentes. Aseguró que el MOP está “haciendo todo lo posible para que esas complicaciones sean las menores posibles”, en referencia al impacto de las obras sobre el flujo vehicular.

El proyecto de Los Chorros no solo representa una intervención vial sin precedentes en El Salvador, sino que pone de relieve los desafíos logísticos y de seguridad intrínsecos a la modernización de infraestructuras en corredores con alto tráfico y vulnerabilidad a fenómenos naturales y humanos.