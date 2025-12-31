Cómo un hospital infantil de los Estados Unidos busca transformar el futuro de la medicina pediátrica

El equipo multidisciplinario desarrolla protocolos de tratamiento adaptados a cada caso complejo (Nicklaus Children's)

En muchos países, acceder a tratamientos médicos pediátricos complejos implica enfrentar barreras que van desde la falta de especialistas hasta la escasa disponibilidad tecnológica. Las personas buscan soluciones avanzadas que recaen en instituciones que se posicionan como referentes en el sector.

Entre ellas se destaca Nicklaus Children’s Health System, un sistema de salud médico con sede en Miami que se define como referente global en salud infantil. La institución celebra 75 años dedicada a la atención especializada de niños y jóvenes, con un equipo de más de 850 profesionales médicos, de los cuales 500 son subespecialistas pediátricos en casi todas las áreas.

Su hospital principal, Nicklaus Children’s Hospital, ubicado en Miami, dispone de 325 camas y, desde 2024, suma la Torre Quirúrgica Kenneth C. Griffin: un edificio equipado con tecnología de última generación complementado por el Pabellón de Cuidados Pediátricos Avanzados. Allí los padres o cuidadores pueden permanecer con cada paciente durante la hospitalización.

Asimismo, Nicklaus Children’s estructura su atención en institutos clínicos especializados que abordan enfermedades neurológicas, oncológicas, cardíacas y ortopédicas. El Instituto de Neurociencias ofrece tratamientos para epilepsia resistente, neuro-oncología, medicina craneofacial y trastornos motores, donde emplean tecnología avanzada y protocolos de investigación ajustados a cada paciente.

Atención multidisciplinaria e innovación

La institución también destaca el trabajo del Helen & Jacob Shaham Instituto de Cáncer y Enfermedades de la Sangre, que desarrolla su actividad en oncología pediátrica, leucemias, tumores cerebrales y afecciones hematológicas como la anemia falciforme. Bajo esa premisa, participa cada año en numerosos ensayos clínicos orientados a nuevas curas y métodos diagnósticos.

A su vez, el Instituto del Corazón de Nicklaus Children’s coordina un tratamiento integral de las cardiopatías congénitas e incluyen procedimientos quirúrgicos complejos y mínimamente invasivos. El seguimiento abarca desde el diagnóstico prenatal y continúa durante la niñez y la vida adulta, con el respaldo de tecnologías avanzadas para la detección y cirugía cardiovascular.

Las instalaciones modernas permiten que las familias acompañen a sus hijos durante la internación (Nicklaus Children’s)

Por otra parte, el Instituto de Ortopedia, Medicina Deportiva y la Columna Vertebral cubre afecciones como escoliosis, lesiones deportivas, parálisis cerebral, enfermedades neuromusculares y cánceres musculoesqueléticos.

En tanto, el Instituto de Investigación impulsa más de 200 proyectos anuales, mayoritariamente centrados en cardiología, neurología y oncología pediátrica. El centro médico informa que buena parte de estos estudios incluyen a niños de origen latino, consolidándolo como el sitio de investigación clínica infantil más grande del sureste de Estados Unidos con enfoque inclusivo y capacidad multicéntrica.

Para las familias internacionales, Nicklaus Children’s cuenta con un área de coordinación global que gestiona desde la transferencia de historias clínicas, organización de viajes e inmigración, hasta la verificación de seguros médicos y asistencia en alojamiento. Por ejemplo, la atención con un especialista está garantizada las 24 horas, lo que permite activar planes de tratamiento a la medida de cada caso.

Apoyo internacional y compromiso comunitario

La institución pone a disposición el sistema LifeFlight para el transporte urgente de pacientes, mediante flota aérea propia, y asegura que los padres puedan acompañar a sus hijos durante toda la hospitalización gracias a instalaciones adaptadas.

En su compromiso de mantener el acceso a las soluciones más innovadoras en salud pediátrica, este centro médico promueve una campaña de donaciones destinada a sostener el desarrollo tecnológico, la investigación y la formación profesional. Las contribuciones permiten ampliar tratamientos que trascienden fronteras y benefician a familias de diversas regiones.

De este modo, Nicklaus Children’s Health System busca impulsar su misión de brindar atención pediátrica avanzada y personalizada, con el fin de alentar a la comunidad internacional a formar parte activa del esfuerzo para mantener y expandir la excelencia médica.

Para más información sobre este centro médico y descubrir sus principales novedades, se puede ingresar a su sitio oficial.