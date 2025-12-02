Maternidad segura en Colombia: caen los nacimientos, pero mejoran los indicadores de salud materna

El conocimiento de los signos de alarma durante el embarazo es clave para prevenir complicaciones graves como preeclampsia o eclampsia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descenso sostenido de la natalidad en Colombia ha marcado un cambio profundo en la manera en que las mujeres y las familias abordan la maternidad. En 2024, el país registró 453.901 nacimientos, la cifra más baja de la última década y un 12% menos que el año anterior.

Entre enero y julio de 2025, la tendencia continuó: 243.870 nacimientos, lo que representa una reducción del 6.6% respecto al mismo periodo de 2024. Estos datos, extraídos de las estadísticas vitales más recientes, reflejan no solo una disminución demográfica, sino también una transformación en la toma de decisiones sobre la maternidad, caracterizada por una mayor conciencia y planificación.

Este escenario de cambio se ve acompañado por avances notables en salud materna y neonatal. La mortalidad materna temprana descendió en 2024 a 208 casos, su mínimo desde 2008, mientras que las tasas de mortalidad neonatal, perinatal e infantil también muestran una tendencia descendente sostenida.

La Ruta Materno Perinatal de EPS Famisanar ofrece atención integral desde la preconcepción hasta la primera infancia para garantizar una maternidad segura.

No obstante, la salud y el bienestar de madres e hijos permanecen como temas prioritarios a nivel mundial, impulsando estrategias que promueven la prevención y el acompañamiento especializado.

El derecho a una maternidad segura

Hoy, una maternidad segura es reconocida como un derecho fundamental. Según especialistas de EPS Famisanar, garantizar este derecho implica acompañar a la persona gestante desde antes del embarazo y a lo largo de todo el proceso perinatal. Para ello, la entidad ha estructurado la Ruta Materno Perinatal, un modelo de atención continua que abarca desde el momento previo a la gestación hasta los primeros años de vida del niño, asegurando un respaldo profesional en cada etapa.

La Ruta Materno Perinatal incluye:

0. Interrupción voluntaria del embarazo.

1. Atención preconcepcional.

2. Control prenatal.

3. Curso de preparación para la maternidad.

4. Atención odontológica.

El acceso a la Ruta Materno Perinatal puede realizarse de forma virtual, facilitando el acompañamiento profesional a gestantes en todo el país.

5. Atención nutricional.

6. Atención del parto.

7. Atención del recién nacido.

8. Control del recién nacido.

9. Apoyo a la familia y conexiones con rutas integrales de salud para la primera infancia, adolescencia y juventud.

Este enfoque integral apunta a fomentar el autocuidado y la prevención, pilares esenciales para reducir riesgos y enfermedades durante el embarazo y el desarrollo temprano de los hijos.

Signos de alarma: ¿cuándo acudir a urgencias?

El conocimiento de los síntomas que requieren asistencia médica urgente forma parte vital de la prevención de complicaciones. Los especialistas advierten que, durante el primer trimestre, manifestaciones como sangrado vaginal, dolor tipo cólico, fiebre igual o superior a 38 °C, y náuseas intensas pueden ser indicios de aborto, embarazo ectópico o hemorragias tempranas.

La mortalidad materna temprana en Colombia desciende a su nivel más bajo desde 2008, reflejando avances en salud materna y neonatal.

En el segundo trimestre, la ausencia de movimientos fetales por más de cuatro horas, dolor de cabeza intenso, convulsiones o visión borrosa están asociados a riesgos como parto prematuro o preeclampsia.

Durante el tercer trimestre, la aparición de hemorragias, inflamación en el rostro o extremidades, pérdida de consciencia y dolor severo en el abdomen superior pueden representar enfermedades graves como el síndrome de HELLP o eclampsia.

Además, síntomas emocionales como tristeza persistente o llanto frecuente pueden indicar depresión gestacional o posparto.

¿Cómo acceder a la Ruta Materno Perinatal?

Las gestantes interesadas en recibir este acompañamiento pueden activar la Ruta Materno Perinatal de manera virtual:

Ingresar a la página web de la entidad. Ubicarse en “EPS Plan de Beneficios en Salud” y seleccionar “conoce más”. Acceder a la sección “Promoción y prevención”. Elegir la opción “Conoce la ruta según tu curso de vida”. Seleccionar “Atención Integral Materno Perinatal”.

La natalidad en Colombia registra su cifra más baja en una década, con una caída del 12% en 2024 según estadísticas oficiales.

El objetivo principal es promover el autocuidado y proporcionar información clara durante una etapa decisiva para madres y bebés. Las consultas y dudas pueden resolverse a través de las líneas de atención telefónica, ya sea para servicios generales en Bogotá (601 3078069) y a nivel nacional (018000116662), o para el Plan de Atención Complementaria en Bogotá (601 3078085) y a nivel nacional (018000127363).

También se puede obtener información y orientación en la IPS Primaria o mediante el directorio médico online.

El valor de la lactancia materna

El acompañamiento no termina después del nacimiento del bebé. Una de las recomendaciones fundamentales para la salud durante el periodo postnatal es la lactancia materna. Tanto la Organización Mundial de la Salud como UNICEF recomiendan la lactancia exclusiva durante los primeros seis meses y su continuación como complemento hasta los dos años. Esta práctica proporciona los nutrientes esenciales para el desarrollo físico y mental del infante, y sus beneficios se extienden también a la salud materna.

La lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses es recomendada por la OMS y UNICEF para el desarrollo óptimo del bebé.

Según expertos de EPS Famisanar, la leche materna disminuye el riesgo de infecciones respiratorias y enfermedades graves, fortalece el sistema inmunológico, previene el estreñimiento y contribuye al desarrollo cognitivo y mandibular del niño. Para las madres, facilita la recuperación posparto, la pérdida de peso y reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer de ovario y mama, así como la probabilidad de depresión postparto.

A pesar de estos beneficios, en Colombia solo 56 de cada 100 recién nacidos inician la lactancia materna en la primera hora de vida, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud y Protección Social. De lograrse una adopción universal de la lactancia materna temprana, la OMS y UNICEF estiman que se podrían evitar más de 800.000 muertes infantiles cada año en el mundo.

La integración de modelos de atención como la Ruta Materno Perinatal y la promoción de la lactancia marcan un avance fundamental para apoyar a madres y familias en una etapa tan decisiva como la maternidad.