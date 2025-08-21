Inteligencia artificial: expertos debatirán en Lima su impacto en las organizaciones

Especialistas nacionales e internacionales debatirán en Lima el 22 de agosto sobre el impacto de la inteligencia artificial en las organizaciones y la formación ejecutiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas en inteligencia artificial, tecnología y gestión organizacional, junto a académicos destacados, se reunirán el próximo 22 de agosto en Lima para analizar los efectos de la IA en las empresas y los procesos de aprendizaje para ejecutivos. El encuentro, organizado por el Centro de Desarrollo Ejecutivo UCV+, se realizará en el Hotel Los Delfines y contará con la presencia de referentes nacionales e internacionales.

De acuerdo con los responsables del evento, la jornada apunta a convertirse en un espacio clave de intercambio sobre uno de los temas más relevantes de la agenda empresarial y educativa actual: la transformación impulsada por la inteligencia artificial y los retos que plantea para la gestión y la sostenibilidad de las organizaciones.

“Este encuentro es una oportunidad única para que especialistas de diversas áreas de la gestión compartan sus enfoques, conocimientos y experiencias; contribuyendo al análisis, la comprensión y la reflexión necesarios para liderar los procesos de transformación que permitan a las organizaciones garantizar su sostenibilidad en un contexto de disrupción impulsado por la tecnología y, en particular, por la Inteligencia Artificial”, afirmó Edgar Toro Mendoza, director del Centro de Desarrollo Ejecutivo UCV+.

El evento contará con paneles, networking y la presencia de referentes en tecnología, negocios y academia, según informaron los organizadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un espacio de debate sobre la transformación empresarial

El evento comenzará con un desayuno de networking diseñado para facilitar la interacción entre los participantes y promover iniciativas de colaboración tanto académicas como organizacionales. Posteriormente, se llevará adelante un panel central en el que se abordarán las oportunidades y desafíos que la inteligencia artificial plantea para los negocios y la formación de ejecutivos.

Entre los panelistas figuran John Simbaqueba, socio-director de 7 Points Consulting; Paul Neira, director general de The Learning Factor, Calibra y Espacio Público; y Javier Salinas, presidente de la Asociación de Fintech del Perú y director de Misión 3 – Centro de Emprendimiento e Innovación de la UCV. Cada uno ofrecerá su perspectiva sobre cómo la inteligencia artificial está modificando los modelos de negocio, los procesos internos, los canales de interacción, las estrategias empresariales y las competencias demandadas por el mercado actual.

El programa está dirigido a profesionales y directivos de áreas como finanzas, operaciones, talento humano, marketing, innovación, estrategia, sostenibilidad, gestión pública, turismo, salud, educación y derecho, con el objetivo de proporcionar herramientas y experiencias que permitan liderar la transformación digital en sus respectivos campos. Además, contará con la presencia de autoridades de la Universidad César Vallejo.

La Universidad César Vallejo, impulsora de la iniciativa, reafirma su compromiso con la educación de calidad y la transformación digital en el ámbito empresarial. (Imagen ilustrativa Infobae)

La UCV reiteró, a través de los canales oficiales, que su misión institucional es ofrecer educación y experiencias formativas que trasciendan. Además, invitó a quienes deseen formar parte de su comunidad académica a participar en el examen de admisión previsto para el 24 de agosto.