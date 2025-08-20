America Inhouse

“Data Week”: anuncian descuentos en cursos y programas de Excel, Power BI, SQL y Python

“Desarrollar competencias como el manejo de estas herramientas es hoy un requisito fundamental en la mayoría de los sectores”, reconoce Jorge Cáceres Chávez, jefe de Formación Continua de Cibertec

Cibertec organiza la “Data Week”
Cibertec organiza la “Data Week” con descuentos en cursos breves sobre Excel, Power BI, SQL y Python, enfocándose en responder a la demanda empresarial de habilidades digitales. Imagen: Difusión

La Escuela de Formación Continua de Cibertec anunció el inicio de “Data Week”, una semana de actividades que se desarrollará hasta el 24 de agosto y que incluirá descuentos en cursos cortos y programas de formación en Excel, Power BI, SQL y Python. La organización indicó que esta iniciativa busca responder a la creciente demanda empresarial de profesionales con habilidades digitales.

De acuerdo con el Think Digital Report 2024, elaborado por Inesdi Business Techschool y OBS Business School, el 56% de las organizaciones señala la falta de talento digital como principal obstáculo para la transformación digital. El informe también identifica que el 59% de las empresas encuestadas requiere especialistas en análisis de grandes volúmenes de datos y el 45% busca conocimientos en programación.

El 56% de las organizaciones
El 56% de las organizaciones identifica la falta de talento digital como un obstáculo para la transformación y muchas requieren especialistas en análisis de datos y programación. Imagen: Difusión

Capacitación digital y acceso a herramientas clave

En el marco de la Data Week, Cibertec ofrecerá cursos cortos en Excel Avanzado, Power BI, SQL y Python, herramientas que la institución define como competencias clave en los actuales procesos laborales. La entidad señaló que la capacitación digital ágil y práctica se considera esencial para quienes buscan mejorar su empleabilidad y para las empresas interesadas en incrementar su competitividad.

Jorge Cáceres Chávez, jefe de Formación Continua de Cibertec, explicó que la escasez de competencias digitales “afecta la competitividad de las empresas y disminuye las oportunidades laborales de muchos profesionales”. Cáceres agregó que “el manejo de herramientas como Excel Avanzado, Power BI, SQL o Python representa un requisito en la mayoría de los sectores productivos”.

La iniciativa incluye un webinar
La iniciativa incluye un webinar gratuito y busca facilitar el acceso a formación actualizada para mejorar la empleabilidad y competitividad empresarial. Imagen: Difusión

Además de los descuentos, la programación de la semana contempla un webinar gratuito el miércoles 20 de agosto a las 19:00 (hora Perú), donde se abordarán las cuatro herramientas señaladas y su relevancia en la gestión y análisis de datos. La organización informó que la inscripción al evento y los detalles de los descuentos están disponibles en su sitio web oficial.

Cibertec destacó que el objetivo de la Data Week es facilitar el acceso a formación actualizada y contribuir a cubrir la brecha de talento digital detectada por diversos informes sectoriales.

CibertecData WeekExcelPower BISQLPython

