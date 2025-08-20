“Data Week”: anuncian descuentos en cursos y programas de Excel, Power BI, SQL y Python

Cibertec organiza la “Data Week” con descuentos en cursos breves sobre Excel, Power BI, SQL y Python, enfocándose en responder a la demanda empresarial de habilidades digitales. Imagen: Difusión

La Escuela de Formación Continua de Cibertec anunció el inicio de “Data Week”, una semana de actividades que se desarrollará hasta el 24 de agosto y que incluirá descuentos en cursos cortos y programas de formación en Excel, Power BI, SQL y Python. La organización indicó que esta iniciativa busca responder a la creciente demanda empresarial de profesionales con habilidades digitales.

De acuerdo con el Think Digital Report 2024, elaborado por Inesdi Business Techschool y OBS Business School, el 56% de las organizaciones señala la falta de talento digital como principal obstáculo para la transformación digital. El informe también identifica que el 59% de las empresas encuestadas requiere especialistas en análisis de grandes volúmenes de datos y el 45% busca conocimientos en programación.

Capacitación digital y acceso a herramientas clave

En el marco de la Data Week, Cibertec ofrecerá cursos cortos en Excel Avanzado, Power BI, SQL y Python, herramientas que la institución define como competencias clave en los actuales procesos laborales. La entidad señaló que la capacitación digital ágil y práctica se considera esencial para quienes buscan mejorar su empleabilidad y para las empresas interesadas en incrementar su competitividad.

Jorge Cáceres Chávez, jefe de Formación Continua de Cibertec, explicó que la escasez de competencias digitales “afecta la competitividad de las empresas y disminuye las oportunidades laborales de muchos profesionales”. Cáceres agregó que “el manejo de herramientas como Excel Avanzado, Power BI, SQL o Python representa un requisito en la mayoría de los sectores productivos”.

Además de los descuentos, la programación de la semana contempla un webinar gratuito el miércoles 20 de agosto a las 19:00 (hora Perú), donde se abordarán las cuatro herramientas señaladas y su relevancia en la gestión y análisis de datos. La organización informó que la inscripción al evento y los detalles de los descuentos están disponibles en su sitio web oficial.

Cibertec destacó que el objetivo de la Data Week es facilitar el acceso a formación actualizada y contribuir a cubrir la brecha de talento digital detectada por diversos informes sectoriales.