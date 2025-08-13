America Inhouse

Actitud en cuatro ruedas: Este es el sedán que fusiona tecnología, estilo y personalidad

La experiencia de manejo evoluciona en 2025 con una propuesta que fusiona diseño audaz, tecnología de vanguardia y el espíritu auténtico en cada detalle

Por Soledad Victoria

Guardar
El Dodge Attitude RT 2025
El Dodge Attitude RT 2025 fusiona diseño audaz, tecnología avanzada y espíritu auténtico en el segmento de sedanes deportivos. (Cortesía Stellantis)

Cambiar la manera de entender la conducción no es solo cuestión de incorporar tecnología o añadir potencia bajo el pedal. Implica desafiar los convencionalismos de lo cotidiano y apostar por la emoción de cada trayecto. En el universo del automóvil, hay quienes buscan ir más allá del simple transporte y eligen lo que sintoniza con su forma de vida: energía, autenticidad y un deseo permanente de destacar.

Quienes hoy exploran opciones para un nuevo sedán miran más allá de la funcionalidad. La experiencia de manejar se convierte en una declaración de identidad, en un acto donde la personalidad cobra tanto protagonismo como el propio diseño del vehículo. Así, elegir un auto se parece a armar una playlist: importa cómo suena, cómo se vive y cómo proyecta tu actitud ante el mundo.

El nuevo sedán destaca por
El nuevo sedán destaca por su motor turbo de 1.5 litros, 168 hp y aceleración de 0 a 100 km/h en menos de siete segundos. (Cortesía Stellantis)

A partir de esa búsqueda surge una propuesta: Dodge Attitude RT 2025. Con una carrocería fastback inconfundible, este sedán deportivo rompe con los códigos tradicionales y lleva el concepto de actitud a nuevas dimensiones. Las líneas de su diseño remiten a la estética vigorosa de los jets de combate, con una parrilla frontal dominante y detalles aerodinámicos que marcan distancia respecto a la discreción. El alerón trasero y los rines de aluminio no solo refuerzan una imagen potente, sino que dialogan visualmente con las cuatro salidas de escape cromadas, auténticas huellas de su renovada personalidad. El Attitude RT no solo representa un cambio de imagen: posiciona el diseño como declaración de intenciones.

En el corazón de su ingeniería, se aloja un motor turbo de 1.5 litros, capaz de entregar 168 hp y 184 lb-pie de torque, cifras que le permiten alcanzar los 100 km/h en menos de siete segundos. La transmisión automática de doble embrague con siete velocidades asegura una respuesta ágil, perfecta para quienes consideran cada trayecto como un escenario donde la emoción y el control conviven en todo momento. La combinación de potencia y precisión redefine lo que significa sentirse al mando, experiencia potenciada por una plataforma completamente renovada, más amplia y ligera.

El interior premium del Attitude
El interior premium del Attitude RT 2025 integra doble pantalla digital, tapicería bitono y asistentes de conducción de nivel dos.(Cortesía Stellantis)

El interior del Dodge Attitude RT se concibe como un entorno donde el confort y la tecnología se fusionan con un aire premium inconfundible. Destacan la doble pantalla digital —una central táctil de 10,25 pulgadas y un clúster totalmente configurable—, que transforma el tablero en un centro de control intuitivo y conectado. La atmósfera cobra fuerza con la tapicería bitono y superficies suaves, que componen un universo visual tan atractivo como funcional, lejos de los excesos y cerca de la autenticidad que evoca el mejor Rock.

El equipamiento tecnológico suma asistentes de conducción de nivel dos, como freno autónomo y control crucero adaptativo, elementos que multiplican la confianza y el confort en cada rutina. El climatizador bizona y el freno de mano eléctrico cierran el círculo de una experiencia en la que el lujo ya no es un accesorio, sino parte de lo habitual.

La propuesta de Dodge redefine
La propuesta de Dodge redefine la experiencia de manejo al priorizar la personalidad, el confort y la innovación tecnológica. (Cortesía Stellantis)

El Dodge Attitude RT 2025 invita a quienes ven en su auto una extensión de su personalidad. Esta nueva versión se dirige a conductores que buscan autenticidad y estilo, alejados de los tópicos agresivos o rebeldes, personas que entienden la conducción como una vivencia tan emocionante como una buena canción interpretada en directo.

La propuesta encuentra eco en un mercado que prioriza el diseño, la tecnología y la experiencia de manejo, y para quienes destacarse significa elegir lo auténtico.

Temas Relacionados

SedánDodgeautosautomovilismo

Últimas Noticias

Nomadismo digital en Bali: lo que debe saber antes de mudarse a la isla

Políticas de visado, adaptación cultural y sostenibilidad son algunos de los aspectos clave que un experto analiza para quienes consideran vivir como freelancers

Nomadismo digital en Bali: lo

Cómo vivir la magia de Disney en altamar: Guía completa para disfrutar de sus cruceros

Las vacaciones en crucero son toda una experiencia, no dejes pasar ningún detalle si quieres disfrutar al máximo a bordo de un crucero

Cómo vivir la magia de

Universidad peruana firma convenio con escuela de negocios de EE.UU. para ofrecer becas a sus estudiantes destacados

Se trata de un acuerdo entre la UTP y la University of Pennsylvania (UPenn), de Filadelfia. “Queremos formar profesionales que trasciendan fronteras” detalló el rector de la casa de estudios peruana, Jonathan Golergant

Universidad peruana firma convenio con

El deporte, la hidratación correcta y la pasión brillan en el Gran Giro Electrolit 2025 Guadalajara

La edición 2025 reunió a ciclistas de alto nivel e impulsó el mensaje sobre la importancia de hábitos saludables y el consumo adecuado de líquidos y electrolitos en el deporte

El deporte, la hidratación correcta

Colombianos priorizan viajes seguros: así protegen las plataformas de movilidad a sus usuarios

Ante la percepción de inseguridad en el transporte público, aplicaciones de movilidad implementan sistemas de verificación, asistencia en tiempo real y educación digital para ofrecer trayectos más confiables en las ciudades del país

Colombianos priorizan viajes seguros: así
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Asesinan a joven censista del

Asesinan a joven censista del INEI dentro de su casa en Tarapoto: PNP detiene a dos presuntos implicados

Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este jueves

¿Información sobre tu viaje? Revisa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 13 de agosto

INFOBAE AMÉRICA
Las autoridades de Gaza cifran

Las autoridades de Gaza cifran en más de 61.700 los muertos por la ofensiva israelí

Gaiarooms introduce el uso de IA para personalizar la experiencia del huésped

Neuropediatras urgen a todas las CCAA a implantar el cribado neonatal para atrofia muscular espinal

El Grupo Kalorama incluido en la lista Inc. 5000 de las empresas privadas de más rápido crecimiento en EEUU

La ESA estrena su nueva serie de satélites meteorológicos MetOp

ENTRETENIMIENTO

Investigaciones criminales, dilemas personales y

Investigaciones criminales, dilemas personales y nuevos personajes marcan el regreso de Lolita Lobosco a la pantalla argentina

De los creadores de “Mare of Eastown” llega una nueva serie a HBO Max

Cómo luce hoy Monica Bellucci, la actriz de 60 años que está en pareja con Tim Burton

La turbulenta vida de Heather Locklear, la icónica villana de Melrose Place

La historia de Terry McCarthy: De víctima del fuego a héroe