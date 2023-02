Conozca los nuevos casinos online en España 2023

Particularmente en un país como España, las modalidades más populares siguen girando en torno a opciones tradicionales como el video bingo o las tragamonedas.

La digitalización ha cambiado la vida de las personas y hoy se traslada al sector de los juegos de azar que han visto en la virtualidad la oportunidad perfecta para llegar a más usuarios.

En medio de tantas opciones, cuando se trata de hacer apuestas online hay varios factores que inciden en qué web echar la suerte.

Para responder a esta demanda, en España los siguientes casinos son los más populares:

Pero ¿qué es lo que hace que estos sitios web sean de los más visitados?

Así mismo, entre el mar de apuestas, factores como la legalidad y calidad de estas webs van por delante. En ese orden de ideas, a continuación será posible encontrar el detalle de este top seis de nuevas plataformas de apuestas online disponibles en España.

1. National Casino (www.nationalcasino.com)

Es una de las plataformas en línea posicionadas en España como de las más seguras. Allí, el usuario puede reclamar un bono de bienvenida del 100% de hasta 100€ y 100 giros gratis.

Su galería de juegos abarca diferentes alternativas de entretenimiento, que permiten explorar múltiples juegos de slots, salas en directo, más de 4.000 juegos y soporte de importantes proveedores, donde destacan marcas como Evolution Gaming, Play´N Go y Microgaming, entre otros.

Esa web se especializa en juegos de casino, salas con Jackpots, juegos en directo con los mejores crupieres, y la tecnología RNG que proporciona la transparencia en los resultados obtenidos.

Además, su programa de fidelidad aporta todas las condiciones necesarias para mejorar la rentabilidad del usuario .

Con respecto a sus métodos de pago, National Casino, permite realizar transacciones a través de billeteras virtuales como Skrill o Neteller, pagar con tarjetas de crédito, o disfrutar de pagos instantáneos y confidenciales a través de Bitcoin.

Vale la pena añadir que esta plataforma de apuestas, que opera desde el año 2021, cuenta con una línea gestionada por la marca TechSolutions, que cuenta con licencia de Curazao, permitiendo acceso a jugadores de España.

2. 20Bet (www.20bet.com)

Operativa desde el año 2020 con Licencia del gobierno de Curazao, 20Bet es una de las plataformas de apuestas más versátiles pues ofrece accesibilidad a servicios de pago rápidos y condiciones de juego justas.

Así mismo, esta plataforma, le permite a los usuarios acceder a una app nativa que permite disponer de toda su oferta completa de juegos, que ofrece apuestas deportivas, programa de fidelidad, a los usuarios con dispositivos iOS y Android.

Es de destacar, que entre sus cualidades se encuentra el bono de bienvenida, que ofrece a los usuarios hasta el 100% hasta 120€, garantizando acceso a un catálogo de juegos versátil que se destaca por ser de proveedores como NetEnt, Microgaming, No Limit y Playson, entre otros. De esta manera, el usuario puede acceder a salas en donde podrá comprar bonificaciones, acceder a Jackpots, o disfrutar de juegos rápidos de baja dificultad.

Entre las alternativas que ofrece este casino en línea, que acepta jugadores de España, destacan billeteras virtuales como Neteller o ecoPayz. Igualmente también se puede pagar con tarjetas de crédito, Visa y Mastercard, o realizar pagos más rápidos y confidenciales con Bitcoin. 20Bet es gestionada por la empresa TechSolutions y dispone de una amplia galería de ofertas disponibles aplicables para los primeros dos depósitos, torneos de primera línea y un programa de fidelidad para usuarios verificados.

3. 22Bet (www.22bet.com)

22Bet es una web que permite acceder a los mejores eventos deportivos y disfrutar de apuestas a través de máquinas de juegos de azar fiables. Para ello, la plataforma dispone de una tecnología RNG en sus juegos, esta permite a los usuarios acceder a excelentes condiciones de apuestas a través de términos y condiciones claros y políticas de privacidad justas.

A través de su aplicación nativa, el usuario tiene la oportunidad de jugar desde dispositivos móviles Android e iOS, contando con un bono de bienvenida para usuarios verificados del 100% hasta 122€. La navegabilidad que ofrece este sitio web es óptima, pues pone a disposición de sus usuarios una interfaz compacta, que permite una rápida accesibilidad a su variado catálogo de casino donde es posible encontrar juegos de slots, ruleta, blackjack, poker, bingo, y un maravilloso casino en vivo atendido por crupieres reales.

Para simplificar los pagos, 22Bet dispone de servicios seguros como las tarjetas de crédito Visa y Mastercard, y admite pagos con criptomonedas.

Vale la pena destacar que opera gestionada por la empresa TechSolutions desde el año 2018, contando con licencia del gobierno de Curazao, lo que permite acceder a condiciones de juego justas.

4. HellSpin (www.hellspin.com)

Es una de las plataformas favoritas de los usuarios españoles pues ofrece un bono de bienvenida del 100% hasta 100€ y 100 giros gratis. Así mismo, esta casa de apuestas ofrece una amplia galería de promociones, programa de fidelidad y acumulación de puntos que permiten canjear premios por otras recompensas.

En cuanto a su oferta de juegos, Hell Spin también se caracteriza por contar con la presencia de torneos y eventos exclusivos, lo que garantiza una experiencia de apuesta inigualable. Sumado a lo anterior, también ofrece a sus usuarios total acceso a una interfaz intuitiva, con presencia de juegos populares de casino como las slots, juegos de bonificación, juegos rápidos y clásicos de casino como ruleta, blackjack o poker, desarrollados por importantes marcas como NetEnt, Playtech, Microgaming, entre otros.

Vale la pena destacar que Hellspin Casino es un casino moderno, operativo desde el año 2022, que garantiza jugadas seguras a través de una normativa de juego fiable y una interfaz moderna y navegable compatible con dispositivos móviles. Para ello, la plataforma cuenta con la gestión de la empresa TechSolutions, que da lugar a condiciones de juego justas y políticas de juego estables pues opera bajo la normativa de juego de Curazao.

Esto no solo da garantía sobre los resultados de juego, sino también brinda un respaldo a la hora de hacer recargas pues entre los métodos de pago disponibles destacan Visa y MasterCard, billeteras virtuales populares como Neteller o ecoPayz y pagos con Bitcoin y otras criptomonedas populares.

5. ivibet (www.ivibet.com)

ivibet Casino es una plataforma equipada con una bonificación de nuevos clientes aplicable a los primeros tres depósitos. En esta web, es posible conseguir el 100% del primer pago hasta 100€ y disfrutar de los mejores juegos premium de casino en vivo. Además, también abre la posibilidad a los usuarios de reclamar múltiples recompensas a través de su programa de fidelidad.

Posicionado como uno de los más populares nuevos casinos para usuarios españoles, ivibet, ofrece un abanico de entretenimiento en donde es posible jugar los mejores torneos, acceder al salón de la fama y disfrutar de juegos que cubren las clásicas slots y el bingo y que han sido desarrollados por importantes compañías como NoLimit, Playson, Spinomenal o Betsoft.

Finalmente, esta plataforma de apuestas, que fue fundada en el año 2021, se caracteriza también por ofrecer seguridad a sus usuarios, pues está gestionada por la marca TechSolutions, quienes cuentan con licencia de operatividad del Gobierno de Curazao. Lo anterior, se hace evidente en los múltiples servicios de pago habilitados, entre los que se destacan Visa, Skril y pagos con Bitcoin, con los que es posible dar inicio a jugadas protegidas en todo momento.

6. Bizzo Casino (www.bizzo.com)

Bizzo Casino se ha hecho popular en España porque recibe a sus jugadores nuevos con un bono del 100% de hasta 300€ y 170 giros gratis. Así mismo, este sitio web de apuestas tiene una amplia reputación dada su amplia oferta de juegos deportivos y de casino con una selección de las mejores competiciones y salas ambientadas con una interfaz robusta donde hay lugar para slots, ruleta y blackjack con crupieres en vivo.

Así mismo, esta es una web operada por la empresa TechSolutions, bajo la normativa del gobierno de Curazao, donde se encuentran servicios de pago populares en España como Skrill, Neteller, Visa y MasterCard. También dispone de soporte de proveedores reputados como Blueprint, Playson o Yggdrasil. Esto garantiza jugadas seguras a través de dinámicas aleatorias totalmente transparentes gracias a la tecnología RNG. Además, los usuarios pueden acceder a jugadas confidenciales gracias al protocolo SSL de 128 bits y sacar el máximo provecho a través de una amplia galería de promociones.

Pese a que Bizzo es un casino joven que opera desde el año 2022, se ha logrado destacar por cumplir con estrictas normas de seguridad, términos y condiciones de uso claros y un equipo de soporte que aporta confianza.

¿Qué hace a un nuevo casino excelente?

Si bien todo radica en los gustos personales de los jugadores, existen algunos puntos que son determinantes para garantizar la excelencia de una casa de apuestas. A continuación se encuentran los puntos en los que es importante centrar la atención para sacar el mayor potencial de las jugadas con dinero real desde webs legales y con soporte de los mejores desarrolladores de software.

Software actualizado de casino

La galería de desarrolladores existentes en el sector iGaming es bastante amplia, con marcas posicionadas como referentes que proveen compatibilidad, interfaz de juego intuitiva y animaciones fluidas.

En ese orden de ideas, es importante tener en cuenta casas de apuestas que incluyan marcas relevantes como NetEnt o Evolution Gaming, ampliamente conocidas por su variedad de juegos e innovación. Estos incorporan cada vez más características especiales que transforman la experiencia de apostar en juegos clásicos con multiplicadores, interfaz en 3D o con grandes Jackpots, permitiendo estimular al usuario a jugar desde cualquier dispositivo con la garantía de acceder al mejor rendimiento.

Acceso a métodos de pago eficientes

Cuando un casino es capaz de proporcionar pagos rápidos, tanto de ingreso como de retirada, la confianza aumenta notablemente. En el sector de apuestas español, los usuarios suelen tener un profundo interés en los métodos de pago digitales, por los que la presencia de billeteras virtuales y plataformas de pago son esenciales para poder captar la atención de los nuevos usuarios. Servicios como PayPal, Bizum, Skrill o Apple Pay se han ido incorporando cada vez más en los nuevos casinos, siendo herramientas claves para optimizar la acción de recargar el saldo de nuestra cuenta y poder contar con fondos de casino que permitan multiplicar la inversión a través de jugadas transparentes.

Acceso a diferentes modalidades de juego

Cada jugador desarrolla un interés diferente en la amplia gama de alternativas de juegos de azar disponibles en los casinos. Ya sea juegos simples e intuitivos como el video Bingo o Lotería o juegos más estratégicos como el Blackjack o Poker, un casino debe estar equipado con un catálogo versátil. Particularmente el mercado iGaming español suele ser bastante destacado en juegos de slots, donde hay una fuerte presencia de juegos clásicos inspirados en frutas y diamantes. Además, gracias a la presencia de marcas como Evolution, los usuarios tienen acceso a partidas en directo desde modalidades de juegos como Game Shows, ruletas y juegos de cartas.

Ofertas especiales para usuarios verificados

La normativa de juego en España establece ciertas limitaciones en cuanto al acceso a las promociones en nuevos casinos, como la antigüedad de la cuenta y la verificación de la misma. Sin embargo, existen casinos off-shore más flexibles en los que se pueden explorar alternativas interesantes que aumenten la probabilidad de conseguir éxito en las apuestas. Es de anotar que las ofertas que proporcionan este tipo de plataformas van desde los bonos de bienvenida, reembolsos, torneos, bonos sin depósito y acceso a sorteos especiales. Así mismo, algunas webs permiten la accesibilidad a programas de fidelidad con disponibilidad de recompensas especiales con giros gratis, premios en efectivo y acumulación de puntos.

Condiciones de juego legales

La revisión de la licencia de un nuevo casino puede hacer la diferencia entre una experiencia agradable de apuestas transparentes o un posible fraude. El organismo regulador en España es la DGOJ, sin embargo, existen otras jurisdicciones que ofrecen condiciones de juego justas, como Malta y Curazao. Algunas de las webs del listado anterior cuentan con licencias de estas regiones y pueden ser verificadas en la web oficial del regulador. Esta es una característica que permite a los nuevos casinos acumular una buena reputación y ofrecer a los usuarios de la comunidad las condiciones perfectas para jugar con términos claros y viables para disfrutar de apuestas divertidas.

Nuevos juegos de casinos online

La mejora en algunas tecnologías, como en las transmisiones en vivo y el incremento en la calidad de la resolución de los nuevos juegos de casino, ha permitido a los desarrolladores contar con variedad de juegos e interfaces. Aunque todo apunta a que la interacción es el elemento más relevante entre los intereses de los jugadores, existe un porcentaje importante que sigue optando por las clásicas tragamonedas de 3 rodillos.

Los Game Shows como Crazy Time, Monopoly Live o Deal or No Deal Live, se posicionan como la alternativa favorita de los usuarios de nuevos casinos, ya que para disfrutar de estos no es necesario conocer en profundidad el juego. Así, se trata de juegos enfocados en la dinámica del concurso, que dejan que el azar juegue un papel más determinante que la estrategia o la técnica de juego.

Juegos como la slot Gonzo’s Treasure Hunt o Dead or Alive Saloon, son claros ejemplos de hacia donde apunta la dirección de los juegos de casino en línea hoy en día. Por eso no se descarta que la realidad virtual o realidad aumentada haga su aparición en futuros juegos de marcas como Evolution o Pragmatic Live, pues son marcas referentes que continuamente exploran nuevas experiencias para el apostador.

Preguntas frecuentes sobre nuevos casinos

¿Puedo jugar en nuevos casinos desde el móvil?

Sí, una de las ventajas de las nuevas webs de casino es que suelen estar optimizadas para apostar eficientemente desde el móvil.

¿Es seguro jugar desde nuevos casinos online?

Sí, las webs que hemos recomendado en este análisis disponen de licencias vigentes verificables en las webs de los respectivos reguladores. Además, disponen de protocolo SSL para proteger los datos de los usuarios.

¿Cómo puedo elegir un nuevo casino online?

Es recomendable evaluar algunos criterios como la legitimidad de su licencia, variedad de juegos y servicios de pago habilitados en la web.

