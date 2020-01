Para muchos de los prisioneros, la llegada de más hombres uniformados no significó ningún alivio. Fue difícil establecer confianza con ellos y hacerlos entender que las tropas pertenecían al ejército soviético y que los estaban liberando. “Al principio había cautela, de nuestra parte y de ellos. Pero luego se dieron cuenta de quiénes éramos y empezaron a darnos la bienvenida, a mostrar que sabían que no debían temer, que no éramos guardias ni alemanes”, contó Martynushkin.