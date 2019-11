Desde el Kremlin presionaron a Walter Ulbricht, el líder de la Alemania comunista, para que detenga el flujo de salida de esas personas. Era un muy mal ejemplo para todo el bloque soviético. En forma secreta comenzaron a acumular grandes cantidades de rollos de alambre de púas, vallas de madera y bloques de cemento. Ulbricht estaba convencido de que sólo restringiendo absolutamente el tránsito de personas se podía detener la salida de los migrantes. También estaba convencido de que no habría ninguna represalia. En una entrevista que le habían hecho al influyente senador estadounidense, J. William Fulbright, había dicho: “Si quieren cerrar las fronteras la semana que viene, pueden hacerlo sin violar tratado alguno. No comprendo por qué los alemanes del este no cierran sus fronteras...Creo que tienen derecho a cerrarlas en cualquier momento”. Los funcionarios de la embajada estadounidense en Bonn (la capital alemano occidental) estaban azorados. Kennedy no hizo declaraciones públicas, pero en la Casa Blanca le confesó a un consejero: “Khruschov está perdiendo Alemania del Este, y no puede dejar que ocurra semejante cosa. Si cae Alemania, también caerá Polonia y toda Europa del Este. Tendrá que hacer algo para evitar el flujo de refugiados. Quizá un muro. Y nosotros no podremos impedirlo”.