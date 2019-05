Pero esta guerra civil no fue homogénea, sino que varió militarmente a lo largo de los años, lo que implicó también cambios en los repertorios de violencia empleados. Como propongo en mi artículo "Rethinking the Post-War Period in Spain: Violence and Irregular Civil War, 1939-1952" que se publicará en breve en Journal of Contemporary History, la guerra civil española tuvo tres frases en términos militares: