Kate del Castillo, la “Anna Karénina” mexicana entre depresión, infidelidad y bulimia con Volver a caer

Con la serie de seis capítulos, Kate debuta como productora ejecutiva asociada con su casa "Cholawood" (Foto: ViX+)

“Quería hablar de personajes tridimensionales, que tienen un principio y terminan completamente diferente a como empezaron, no son flat”, cuenta Kate del Castillo sobre Volver a caer, la serie de recién estreno en la plataforma de streaming ViX+, que protagoniza y marca su debut como productora ejecutiva junto con sus socias de Cholawood Productions y Endemol Shine Boomdog.

Se trata de una adaptación a la actualidad y en el contexto mexicano del clásico de la literatura universal Anna Karénina, que aunque fue escrita por León Tolstói en el siglo XIX, la reflexión que propone en torno a tabúes de aquella época que en nuestros días mantienen una vigencia que quiso destacar la reconocida actriz.

“Si no conocen Anna Karénina se van a encontrar con una serie atractiva, es casi conocerse a uno mismo, cada personaje es arquetipo, yo sé que se escribió en 1878, pero sigue siendo tan vigente como la vida misma”, cuenta Kate para Infobae México desde Los Ángeles, California, sobre la serie de seis capítulos que narra la historia de “Ana Montes de Oca”, una clavadista olímpica retirada que en medio de su aparentemente sólido matrimonio se enamora de otro hombre, desafiando las convenciones sociales y los señalamientos de su familia.

“Van a encontrarse con temas de discusión como la infidelidad, tanto de hombre como de mujer, bulimia, depresión post parto, abrir las relaciones, que a veces eso funciona para unas parejas y para otras no. Tiene valores de producción, actores maravillosos, una historia del maravilloso Tolstói, no hay por dónde ir mal”, cuenta orgullosa del proyecto que la enamoró desde que la filial australiana de su casa productora asociada le hizo llegar el formato del cual después compró los derechos para producirla.

“Yo leí el libro hace muchísimos años y cuando vi la serie, el formato australiano que me mandaron nuestros socios de Endemol, yo no sabía, no leí que estaba basada en Anna Karénina, por acá ni me pasó, tenía siglos sin haberla leído. Cuando dije ‘eso es lo que yo quiero hacer’, dije ‘claro, es Anna Karénina”, cuenta sobre la serie cuyo elenco principal completan los españoles Maxi Iglesias y Rubén Zamora; Edwarda Gurrola, Martín Altomaro y Daniel Tovar.

Un triángulo amoroso lleno de conflicto es parte de la trama de Volver a caer, donde se toca también la bulimia y la depresión post parto (Foto: ViX+)

“La volví a leer, vi todas las películas de Ana Karenina y entendí que era perfecta para mi productora, que nos queremos alejar de todo lo que ya no queremos escuchar, de lo que ya estamos cansados, y mejor hacer algo más elegante”

Tras una trayectoria desde 1991 en telenovelas y cine nacional, y luego de participar desde 2007 en la industria estadounidense con proyectos como La reina del sur (en tres temporadas desde 2011) y No Good Deed (2014), Kate participó en la serie mexicana Ingobernable, pero gracias a Volver a caer, la hoy productora se siente feliz de haber desarrollado desde el inicio un proyecto “100% mexicano”.

En Volver a caer, "Ana Montes de Oca" ve trastocada su estabilidad familiar y emocional tras enamorarse de un hombre fuera de su matrimonio, aparentemente estable (Foto: ViX+)

“Fueron seis semanas de rodaje; estuvimos cinco semanas y media en Ciudad de México y una semana en Tlaxcala, así que es 100% mexicana y estoy muy orgullosa de poder regresar y pararme el cuello diciendo que fui a México con una producción mía a este nivel y para mí es muy importante”, comparte sonriente la artista que considera estar en un momento de madurez creativa en su carrera.

En esta adaptación mexicanizada de Anna Karénina, Kate destaca los tabúes de una sociedad que condena el adulterio (Foto: ViX+)

“Ahora como productora y actriz siento que puedo con todo eso, tal vez si me hubiera llegado antes no hubiera podido con el paquete, pero ahora estoy ya lista para matar, tengo todas las herramientas, ya la he regado, ahora es un buen momento para escoger las cosas que hago... es mucha responsabilidad, pero soy muy controladora y ahora que sí puedo controlar no voy a perder la oportunidad”, reflexiona respecto al reto de, junto a sus socias de Cholawood, Carmen Cervantes y Jessica Maldonado, contar la adaptación actual de una de las novelas cumbre del realismo ruso, el tipo de historias que derriben los estereotipos.

Y es que en su experiencia en la industria Hollywoodense, la famosa de 50 años se ha encontrado con libretos cliché que no representan la diversidad de roles que pueden interpretar especialmente los latinos.

“Ya tengo mis antenitas paradas cuando son personajes sexualizados, que pasa mucho como mujer latina en Estados Unidos, que son básicamente todas las latinas en los guiones que yo leo acá, y todavía no han entendido ni siquiera quiénes somos los mexicanos, y quiénes son los cubanos y los puertorriqueños, eso te baja un poquito esa emoción y por eso uno termina sus propias cosas”, señala sobre la serie, cuyos primeros episodios ya se encuentran disponibles en la plataforma de TelevisaUnivision.