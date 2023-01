RBD anunció su regreso a los escenarios con el #SoyRebeldeTour: fechas, lugares y preventa

✨Y SOY REBELDE!✨@RBD_oficial está de volta! EU TO ME TREMENDO TODAAAA. Serão 26 shows, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro! Não vejo a hora de estar com a faixa na cabeça comemorando os 20 anos da banda! 🥹🫶🏻 pic.twitter.com/xAV3DekB72