Shakira y Bizarrap: las reacciones de Alejandro Sanz, Andrea Guzmán y más famosos

En menos de 12 horas, la colaboración entre Bizarrap y Shakira acumuló más de 25 millones de visitas en Youtube, convirtiéndose en la 'BZRP Music Session' más vista durante su primer día en esta plataforma, pues superó la marca que tenía Residente con 23,3 millones en 24 horas | Foto: Instagram @bizarrap

Shakira y Bizarrap estrenaron ‘BZRP Music Sessions #53′ con la cual, la cantante colombiana, se desahoga con Gerard Piqué, con quien terminó su relación en 2022. Lo que más ha llamado la atención de esta colaboración, aparte de la impecable producción del argentino, fueron los mensajes de varios detalles de la relación entre el exfutbolsita español y la madre de sus dos hijos, que quedaron al descubierto.

“Yo contigo ya no regreso, ni porque me llores ni me supliquеs. Entendí que no es culpa mía quе te critiquen, yo solo hago música, perdón que te salpique. Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura”, dice la composición.

Shakira y Bizarrap - Bzrp Music Sessions #53

Ha sido tanta la tendencia marcada por el junte de Shakira y Bizarrap entre la comunidad internauta que, además de convertirse en la principal tendencia de Twitter y Youtube, celebridades nacionales e internacionales se animaron a comentar algo al respecto en redes sociales.

Por ejemplo, el artista español Alejandro Sanz, con quien la barranquillera ha sido vinculada sentimentalmente en varias ocasiones, publicó un trino con el cual demostró respaldo por su amiga y colega.

La respuesta de Shakira a Alejandro Sanz avivó todavía más los rumores de un amorío entre ambos cantantes | Imagen: captura de pantalla Twitter

Por otra parte, la actriz Andrea Guzmán salió al paso de quienes criticaron a la intérprete de ‘Loba’ por las canciones que ha dedicado a Gerard Piqué, tras su separación.

“A mí si me gusta que un dolor se transforme en libro, poema, canción o pintura. Algunos dolores se vuelven arte y otros entretenimiento. El que usa su dolor para algo así se merece aplausos y mucha admiración”, aseveró.

Gabriela Tafur y Goyo también participaron de la conversación en redes sociales. La Señorita Colombia 2018 y la vocalista de la agrupación Chocquibtown replicaron parte de la letra que se escucha en la ‘BZRP Music Sessions #53′.

Gabriela Tafur, así como cientos de internautas, pidieron una 'tiradera' entre Shakira y Residente, los artistas con las 'BZRP Music Sessions' más mediáticas | Imagen: captura de pantalla

El streamer español, Ibai Llanos, el más visto en Twitch por los hispanos, tampoco faltó a la cita y, como era de esperarse, reaccionó en vivo a la canción de Shakira y Bizarrap.

“Es un temazo, en verdad (...) Todos nos preguntábamos si realmente la canción iba para Piqué, pero está ás que claro ¡Madre de mi put* vida!”, expresó.

El youtuber español y socio del ex futbolista enloqueció al oír el tema que grabó la cantante colombiana con Bizarrap

Letra completa de la colaboración entre Shakira y Bizarrap

(Pa tipos como tú, uh-uh-uh-uh)Oh-oh (Oh-oh)

(Pa tipos como tú, uh-uh-uh-uh)

Perdón, ya cogí otro avión. Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción

Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión

Sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato

Una loba como yo no está pa novato

Una loba como yo no está pa tipos como tú, uh-uh-uh-uh

Pa tipos como tú, uh-uh-uh-uh

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú, uh-uh-uh-uhOh-oh, oh-oh

Esto es pa que te mortifique, mastique y trague, trague y mastique

Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliquе

Entendí que no es culpa mía quе te critiquen

Yo solo hago música, perdón que te salpique

Me dejaste de vecina a la suegra

Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan

Tiene nombre de persona buena

Claramente no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Claramente es igualita que tú, uh-uh-uh-uh

Pa tipos como tú, uh-uh-uh-uh

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú, uh-uh-uh-uhOh-oh, oh-oh

Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas hazme caso

Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo

No sé ni qué es lo que te pasó

Tás tan raro que ni te distingo

Yo valgo por dos de 22

Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio

Vas acelerao, dale despacio

Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también

Fotos por donde me ven, aquí me siento un rehén, por mí todo bien

Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella, que venga también

Tiene nombre de persona buena (Uh-uh-uh-uh)

Claramente no es como suena (Uh-uh-uh-uh )Tiene nombre de persona buena (Uh-uh-uh-uh)

Y una loba como yo no está pa tipos como tú, uh-uh-uh-uh

Pa tipos como tú, uh-uh-uh-uhA ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú, uh-uh-uh-uhOh-oh, oh-oh

Pa tipos como tú, uh-uh-uh-uh (Pa tipos, pa-pa-pa tipos como—)

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú, uh-uh-uh-uhIt’s a wrapOh-oh, oh-ohYa está, chao

