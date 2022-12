Luto en el rock: murieron dos estrellas de reconocidas bandas británicas

Terry Hall (izquierda) y Martin Duffy (derecha).

El mundo del rock se encuentran de luto tras la muerte de dos estrellas británicas, Terry Hall cantante principal de The Specials y ex miembro de Fun Boy Three and the Colourfield, y Marin Duffy, tecladista de Primal Scream.

Hall tenía 63 años, y fueron sus compañeros de The Specials quienes confirmaron su fallecimiento a través de Twitter. “Es con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento, luego de una breve enfermedad, de Terry, nuestro hermoso amigo, hermano y uno de los cantantes, compositores y letristas más brillantes que ha producido este país” escribieron.

“Terry fue un esposo y padre maravilloso y una de las almas más amables, divertidas y genuinas. Su música y sus actuaciones encapsularon la esencia misma de la vida... la alegría, el dolor, el humor, la lucha por la justicia, pero sobre todo el amor”.

Terry Hall, de la banda británica The Specials, actúa como parte de las celebraciones previas a la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en Hyde Park, Londres (REUTERS/Ki Price/Archivo)

Hall se unió a la banda en 1977 en Coventry, su ciudad natal, en el centro de Inglaterra. Con una mezcla de miembros blancos y negros y su sonido de inspiración jamaicana, se convirtieron en un símbolo de la nueva identidad multicultural británica en una época de tensiones raciales.

“The Specials fueron una celebración de cómo la cultura británica se vio vigorizada por la inmigración caribeña”, tuiteó en respuesta a la noticia el cantante Billy Bragg, parte de la misma oleada de artistas.

“Pero el comportamiento en el escenario de su vocalista fue un recordatorio de que lo suyo iba en serio: desafiar nuestra percepción de lo que éramos a finales de los setenta”.

Terry Hall de The Specials en el backstage de su último show en el show Rock Against Racism en Leeds el 4 de julio de 1981. (Foto de David Corio/Redferns/Getty Images)

Hall era famoso por su expresión inexpresiva, mirando fijamente a las cámaras de televisión mientras cantaba, mientras el resto de la banda saltaba detrás de él.

Su canción “Too Much Too Young”, una crítica al embarazo adolescente, alcanzó el número 1 en la lista de sencillos del Reino Unido en 1980 y repitieron la hazaña en 1981 con “Ghost Town”, una protesta contra la decadencia urbana bajo el Gobierno de la ex primera ministra Margaret Thatcher.

Hall dejó la banda en 1981 para formar otro grupo, Fun Boy Three, con otros dos antiguos miembros de The Specials. Volvió a unirse a The Specials —también conocidos como The Special AKA— y actuó con ellos este mismo año.

Martin Duffy de Primal Scream se presenta en el O2 Forum Kentish Town el 29 de noviembre de 2019 en Londres, Inglaterra. (Foto de Ollie Millington/Redferns)

Duffy tenía 55 años y hasta el momento no se conoce la causa de su muerte. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su ex compañero de The Charlatans, Tim Burgess a través de Twitter. “Una nueva trágica pérdida de un alma preciosa. Martin Duffy intervino para salvar a The Charlatans cuando perdimos a Rob: tocaba con nosotros en Knebworth y era un verdadero amigo. Estuvo de gira conmigo en mi banda solista también, fue un placer pasar tiempo con él. Viaja seguro Duffy”.

Liam Gallagher, estrella de la banda Oasis, fue otra de las personas que recurrió a las redes sociales para rendir tributo a Duffy. “RIP Duffy Primal Scream, sabes a lo que me refiero”.

El diario británico The Sun contó que el tecladista nacido en Birmingham, comenzó su carrera musical a los 16 años cuando se unió a la banda indie Felt.

“Una nueva trágica pérdida de un alma preciosa. Martin Duffy intervino para salvar a The Charlatans cuando perdimos a Rob: tocaba con nosotros en Knebworth y era un verdadero amigo. Estuvo de gira conmigo en mi banda solista también, fue un placer pasar tiempo con él. Viaja seguro Duffy”. (Foto por Burak Cingi/Redferns)

Luego tocó el teclado para Primal Scream a tiempo parcial antes de comenzar a hacerlo a tiempo completo.

Duffy estuvo con la banda durante tres décadas y participó como invitado en el álbum Utopian Ashes de 2020 del líder Bobby Gillespie, comentó el medio.

(con información de Reuters)

