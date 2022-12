La policía confirmó la causa de la muerte de Stephen ‘tWitch’ Boss, figura del programa de Ellen DeGeneres

Stephen “tWitch” Boss fue hallado sin vida de un disparo el martes en un hotel de Los Ángeles. Tenia 40 años

La causa oficial de muerte de Stephen “tWitch” Boss ha sido declarada suicidio por una herida de bala en la cabeza, según el médico forense del condado de Los Ángeles. El caso se cerró oficialmente.

Como informó anteriormente el sitio Page Six, el bailarín de 40 años fue encontrado sin vida en el baño de su habitación de hotel en el Oak Tree Inn en Encino, California. - a solo 14 minutos a pie de su casa - el martes.

La Policía respondió a una llamada del hotel alrededor de las 11:20 a.m. hora local. Sin embargo, el personal del lugar le dijo a TMZ el miércoles que no parecía “visiblemente” molesto cuando llegó la noche anterior con solo una pequeño bolso de viaje.

La esposa de Boss, Allison Holker, alertó sobre la desaparición de su esposa a la policía esa mañana después de notar que salió de su casa sin su automóvil, lo cual no era propio de él.

Tras la noticia de su trágica muerte, los amigos y familiares más cercanos de Boss, incluida su esposa, le rindieron tributo en las redes sociales.

En declaraciones a la revista People, Holker confirmó la muerte de su marido: “Stephen iluminaba cada habitación en la que entraba. Valoraba a la familia, los amigos y la comunidad por encima de todos los demás y liderar con amor y luz lo era todo para él. Era la columna vertebral de nuestra familia, el mejor esposo y padre, y una inspiración para sus fans”.

“Decir que dejó un legado sería quedarse corto, y su impacto positivo seguirá sintiéndose”, continuó. “Estoy segura de que no pasará un día sin que honremos su memoria. Pedimos privacidad durante este momento difícil para mí y especialmente para nuestros tres hijos”.

“Stephen, te amamos, te extrañaremos y siempre guardaré el último baile para ti”, añadió.

(IG / sir_twitch_alot)

Boss, que celebró su noveno aniversario de bodas con Holker solo unos días antes de su muerte, habló previamente sobre sus problemas de salud mental.

“A veces, me enfrento a tomar una decisión que es la mejor opción posible que puedo tomar en ese momento dado. Ahora bien, ¿será la elección perfecta? No. ¿Hará que me caiga? Tal vez, y si es así, tienes que volver a levantarte muy, muy rápido y aprender la lección y luego seguir adelante porque eso es lo que hace la vida”, dijo Boss en un podcast en 2017.

La pareja se casó en 2013. En sus cuentas de Instagram, ambos publicaban fotos y videos familiares. Tenían tres hijos Zaia, de tres años, Maddox, de seis, y Weslie, 14.

La despedida de Ellen DeGeneres

La despedida de Ellen DeGeneres a su amigo Stephen “tWitch” Boss

Ellen DeGeneres declaró estar devastada por la muerte de su amigo Stephen “tWitch” Boss. “Tengo el corazón partido. tWitch era puro amor y luz. Él era mi familia y lo amaba con todo mi corazón. Lo extrañaré”, escribió la comediante, de 64 años, en Instagram el miércoles junto a una foto de la ellos abrazándose.

“Envíen su amor y apoyo a Allison y sus hermosos hijos: Weslie, Maddox y Zaia”, añadió en su emotivo mensaje.

DJ Stephen “tWitch” Boss comenzó en el mundo del entretenimiento en 2008 cuando quedó en segundo lugar en “So You Think Can Dance”. Luego pasó a la actuación, obteniendo varios papeles en los que podía mostrar sus habilidades de baile. Interpretó a Jason en la franquicia de películas “Step Up”, y también estuvo en “Magic Mike XXL”.

Boss comenzó a trabajar con DeGeneres en 2014 y estuvo con ella hasta que el programa terminó en mayo de 2022. Se convirtió en productor ejecutivo del programa en 2020.

Antes de que el programa llegara a su fin a principios de este año luego de 19 temporadas, DeGeneres y Boss se sentaron juntos para reflexionar sobre su tiempo en el programa. “Siento agradecimiento y gratitud”, dijo el DJ en septiembre.

En mayo, DeGeneres rindió un tributo especial a Boss con un video con algunos de sus momentos más destacados en el show.

“Hace más de una década conocí a alguien que cambió mi vida y nuestro programa”, dijo la comediante en ese momento, antes de decirle a su DJ: “Te quiero mucho y ha sido una semana emotiva. … Siempre me haces sonreír y reír”.

“Cada vez que él no está aquí, por la razón que sea, es simplemente diferente”, dijo. “Cuento con él para mirar y hacer bromas tontas, y él es mi amigo, es mi compañero porque tenemos esta conexión, así que solo mirarlo y me hace reír”.

Channing Tatum se despidió de su amigo con una foto y un mensaje en Instagram

El actor Channing Tatum también expresó su dolor por la muerte repentina de su amigo y compañero en “Magic Mike”

“No tengo palabras. No hay ninguna. Mi cabeza o mi corazón no pueden entender esto”, escribió Tatum, de 42 años, en Instagram, junto con una foto de él y su colega. “Hay tantas cosas... que no sé por dónde empezar”.

“Te amo”, agregó. “Te veré de nuevo, amigo mío. Hasta entonces”.

En México el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL) ofrece atención telefónica las 24 horas del día en el número: 0155 5259-8121. En los Estados Unidos se puede marcar al +1-888-628-9454.

En el Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas 135 desde Buenos Aires y GBA o al (54-11) 5275-1135 las 24 horas del día. Está también el Centro de Atención al Familiar del suicida (CAFS): Tel. (011) 4758-2554 (cafs_ar@yahoo.com.ar – www.familiardesuicida.com.ar).

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda; puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

