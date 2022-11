Murió el magnate petrolero Michael Armand Hammer, padre del actor Armie Hammer, reportaron medios estadounidenses

Michael Armand Hammer, famoso empresario petrolero y padre de Armie Hammer, falleció el domingo a los 67 años de edad a causa de un cáncer que sufría desde hace bastante tiempo. La muerte ha sido confirmada este martes por varios medios como TMZ o People.

Comenzó su carrera en un banco de inversión antes de incorporarse a Occidental Petroleum, la empresa fundada por su abuelo, Armand Hammer.

Michael fue padre Armie en 1986 y de su hijo Viktor en 1988 con su entonces esposa Dre Ann Mobley. Estaba con casado con su segunda pareja, Misty Millward.

Cuando el abuelo del actor murió en 1990, el padre de Hammer, Michael, heredó casi todo el imperio empresarial de la familia, cuyo valor se estima en más de 200 millones de dólares. Fuentes cercanas al empresario aseguraron que la posesión de la que más orgulloso está es un trono sexual, al que llama “la silla traviesa”, que tiene grabado el escudo de la familia.

Armie Hammer proviene de una de las familias más ricas de Estados Unidos (Photo by John Lamparski/WireImage)

La estrella de “Call Me By Your Name” fue centro de atención en los últimos años por agresión sexual a varias mujeres. Negó las acusaciones. Más tarde buscó tratamiento por abuso de drogas, alcohol y sexo, según Vanity Fair. Ahora vive en las Islas Caimán y se separó de Elizabeth Chambers, quien tiene dos hijos: Harper Grace, de 7 años, y Ford Armand, de 5.

El abogado de Hammer, Andrew Brettler, emitió un comunicado el 18 de marzo de 2021, alegando que su cliente mantuvo relaciones sexuales “consensuadas, discutidas y mutuamente acordadas”con sus ex parejas.

Armie Hammer pasó la mayor parte de sus años de preadolescencia en las Islas Caimán. Su familia se había mudado al paraíso fiscal del Caribe cuando Armie tenía alrededor de 7 años. La mudanza se debió a que Michael era un gran fanático de la película “La Firma”, protagonizada por Tom Cruise. Cuando volvieron a Los Ángeles después, se sintió fuera de lugar. “Sabía cómo abrir un coco sin herramientas, pero no tenía ningún conocimiento de la cultura pop”, dijo. “No sabía lo que eran los Lakers. No sabía quién era Nirvana”.

Según Armie, sus padres, preocupados por su imagen, desaprobaron su decisión de dedicarse a la actuación. Pero él lo único que sabía era que quería actuar. Entonces, después de abandonar la escuela, comenzó a hacer audiciones, para horror de su familia. “Jugué el juego, pero necesitaba hacer lo mío. Toda mi vida ha sido una larga y agobiante conversación sobre la familia que representaba. ‘Cuando sales por la puerta, nos representas. Tienes que vestirte bien y asegurarte de que tu cabello esté peinado’”, dijo.

Escena de "Llámame por tu nombre", ganadora del premio Oscar a mejor guion adaptado

Su papel de Oliver en “Call Me by Your Name” fue alabado en todo el mundo y le valió una nominación a los Globos de Oro. Sin embargo, en una entrevista, Armie dijo que su madre, Dru Mobley, se negó a ver la película porque el drama se centra en un romance entre dos hombres. “Va en contra de muchas de sus fuertes creencias religiosas”, dijo.

Ahora está tratando de seguir adelante con su vida en las Islas Caimán después de pasar la mayor parte de 2021 en rehabilitación, mientras aún enfrenta duras denuncias en su contra. La Policía de Los Ángeles lo investiga por un supuesto delito de violación ocurrido en 2017.

En el documental “The House of Hammer”, realizado por Discovery+ y disponible en HBO Max, expone el siniestro pasado de la familia dl actor de “La red social”. Además, cuenta con entrevistas a varias mujeres que acusan de canibalismo y de abuso contra el actor así como el ambiente tóxico que estaba presente en el poderoso clan, empezando por el bisabuelo del actor y abuelo del fallecido, Armand Hammer.

Te puede interesar: Los secretos de Armie Hammer: una familia millonaria, relaciones con el espionaje y perversos juegos sexuales

El abuelo de Hammer fundó Occidental Petroleum, que siguió dirigiendo Michael, quien tiene un oscuro pasado relacionado al sexo y las drogas.

La familia, desde su llegada a finales del siglo XIX a Nueva York desde Rusa, se convirtió poco a poco en una de las más ricas de todo Estados Unidos, ocultando entre otras cosas haber sido los fundadores del Partido Comunista de Estados Unidos.

Los integrantes de uno de los clanes familiares más ricos de Estados Unidos poseen un mausoleo en el Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park, en Los Ángeles, donde en teoría será enterrado Michael Armand Hammer.

Seguir leyendo: