Armie Hammer salió de rehabilitación tras nueve meses de tratamiento por su adicción al sexo y las drogas

Armie Hammer salió de rehabilitación tras nueve meses de tratamiento por adicción al sexo y las drogas (Photo by John Lamparski/WireImage)

El actor estadounidense, Armie Hammer, estuvo nueve meses en un centro de rehabilitación para tratar sus adicciones, entre ellas el sexo, las drogas y el alcohol.

De acuerdo a la revista Vanity Fair, Hammer llamó a Elizabeth Chambers, su ex esposa, a finales de mayo para pedirle ayuda y expresar que estaba listo para someterse a un tratamiento. Ahora está tratando de seguir adelante con su vida después de pasar la mayor parte de 2021 en rehabilitación, mientras aún enfrenta duras denuncias en su contra.

Una fuente del tabloide The Sun confirmó que Hammer, de 35 años, estuvo un centro de rehabilitación ubicado en las afueras de Orlando, en el estado de Florida.

El actor quedó envuelto en un escándalo en enero cuando se filtraron una serie de mensajes explícitos donde detallaba perturbadoras fantasías sexuales que le envió a diversas mujeres, en donde decía querer esclavizarlas y mutilar partes de su cuerpo.

El protagonista de “Call me by your name” está de regreso en las Islas Caimán y sigue bajo investigación en Los Ángeles por un supuesto delito de violación.

La policía de Los Ángeles completó su investigación de las acusaciones contra Hammer y remitió el caso a la oficina del fiscal de distrito local, informó TMZ.

Armie Hammer y Elizabeth Chambers, ex esposa del actor (Photo by Shannon Finney/Getty Images)

Una ex amante, identificada como Effie Angelova, afirmó que Hammer “abusó mental, emocional y sexualmente de ella durante su relación de cuatro años”.

El actor le habría enviado inquietantes mensajes a la denunciante. “Soy 100% caníbal. Quiero comerte”, le escribió en una oportunidad. “Necesito beber tu sangre”.

Durante una conferencia de prensa en marzo con su abogada Gloria Allred, la joven de 24 años, alegó: “ El 24 de abril de 2017, Armie Hammer me violó violentamente durante más de cuatro horas en Los Ángeles. Y me golpeó repetidamente mi cabeza contra una pared. También cometió otros actos de violencia contra mí a los que no di mi consentimiento”.

“Durante esas cuatro horas intenté escapar pero no me dejaba. Pensé que me iba a matar”, sostuvo la joven, que afirmó haberse sentido “traumatizada” hasta el punto de plantearse el suicidio.

Effie aportó una fotografía posando junto a Hammer en actitud cariñosa y sonriente y dijo querer que el actor “rinda cuentas” y “evitar que otras caigan víctimas de él en el futuro”.

La mujer contó que conoció a Hammer en Facebook cuando tenía 20 años y admitió haberse enamorado del actor, aunque ahora cree que fue víctima de “tácticas de manipulación”. Afirmó: “A menudo ponía a prueba mi devoción por él”.

Poco después, la policía de Los Ángeles confirmó que estaba investigando al actor tras una denuncia de agresión sexual.

El actor ha declarado que sus actividades sexuales fuera de su matrimonio con Elizabeth Chambers -que le pidió el divorcio el año pasado después de diez años y dos hijos en común- fueron “completamente consensuadas”.

Separado y padre de dos hijos pequeños, Hammer se quedó fuera de todos los proyectos que tenía en Hollywood. El actor perdió su trabajo en “Shotgun Wedding”, la comedia romántica en la que compartiría protagonismo con Jennifer Lopez, y en “The Offer”, la serie sobre realización del icónico filme de Francis Ford Coppola, “El Padrino”; fue reemplazo por Miles Teller.

Armie Hammer fue denunciado por violación (Reuters)

Paige Lorenze, ex pareja de Hammer, habló sobre la traumática relación de cuatro meses que mantuvo con el actor. La joven de 22 años reveló que el actor enviaba fotos de ella a sus amigos, sin su consentimiento, y que una vez usó un cuchillo para tallar la inicial de su nombre, la A, en el cuerpo de la joven durante un juego sexual. A menudo estaba cubierta de moretones y marcas de mordeduras después de tener sexo con él.

Lorenze también ha revelado que Hammer supuestamente aprendió a atar mujeres practicando con maniquíes que guardaba en el sótano de la casa que compartía con su ex esposa y sus dos hijos en Los Ángeles.

Courtney Vucekovich, otra ex novia del actor, también reveló que a la estrella de cine le gustaban los “fetiches amo-esclavo” y que le expresó que quería “romper y comer sus costillas”. También dijo que la manipuló para que jugara con sus retorcidas fantasías y que a menudo fantaseaba con el canibalismo.

“Es un ser humano muy encantador e intenso. Pero una vez que empiezas a hablar con él, es bastante agresivo desde el principio. No violento, sino sexualmente agresivo en la forma en que habla ‘’, dijo Vucekovich al Daily Mail. Y continuó: “Es magnético, pero eso lo ha ayudado a salirse con la suya. Tiene una personalidad encantadora. Es muy cariñoso, te hace sentir muy segura y en la cima del mundo. Luego, poco a poco, se vuelve más oscuro”.

