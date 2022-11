Murió Keith Levene, guitarrista y fundador del grupo The Clash

Foto de archivo de Keith Levene, en 1980 (Chris Walter/WireImage)

El guitarrista Keith Levene, fundador del grupo británico The Clash, murió debido a un cáncer de hígado en su casa de Norfolk, en Inglaterra, a los 65 años.

El autor y compositor Adam Hammond confirmó el fallecimiento. “Con gran tristeza informo que mi gran amigo y legendario guitarrista de Public Image Limited, Keith Levene, falleció el viernes 11 de noviembre”, escribió Hammond. “No hay duda de que Keith era uno de los guitarristas más innovadores, audaces e influyentes de todos los tiempos”.

Levene nació como Julian Levene en Londres y con 18 años fundó The Clash junto al guitarrista Mick Jones y el bajista Paul Simonon, acompañados por el manager de la banda, Bernard Rhodes, quien pidió al cantaste Joe Strummer unirse al grupo.

Strummer acababa de ver a los Sex Pistols actuar en Nashville Rooms y convenció al resto de que el punk era el estilo con el que debían seguir adelante.

Levene permaneció en los Clash el tiempo suficiente para aparecer en los primeros conciertos y contribuir a las canciones, incluyendo What’s My Name en su álbum de debut de 1977. Sin embargo, se distanció de la dirección cada vez más política de los Clash y alcanzó un mayor éxito con PiL.

Keith Levene fundó The Clash junto al guitarrista Mick Jones y el bajista Paul Simono (AB Promotions/WireImage)

Cuando los Sex Pistols se disolvieron en enero de 1978, el cantante John Lydon (antes conocido como Johnny Rotten) y Levene formaron la nueva banda con el bajista John Wardle (conocido como Jah Wobble). “John hizo una sabia elección al contratar a Keith”, dijo Wobble en 2012.

Su primer álbum, Public Image: First Issue, alcanzó el número 22 en 1978 y fue precedido por el clásico single Public Image, que llegó al Top 10. Su segundo álbum, Metal Box, de 1979, se considera un clásico del post-punk. Con varios baterías, la formación llevó al Top 20 nuevas formas inventivas de post-punk, dub, freeform jazz y música clásica.

Levene dijo en 2012: “La gente creía que tenía formación clásica, lo cual era una tontería. Conocía el acorde de mi, y me aventuré en mi menor. Le pusimos la música en bandeja a Lydon. Estaba muy de moda en aquella época y hacía un trabajo realmente bueno”. Tocó el sintetizador en The Flowers Of Romance, de 1981, que fue su último trabajo publicado con PiL, pero volvió a tocar con Wobble en años posteriores.

En 2021, el sitio web The Quietus lo describió como “uno de los arquitectos del sonido post-punk, su estilo de guitarra ocupando un espacio entre la abrasión angular y la opulencia pop”.

Con la deriva cada vez más política de The Clash Levene decidió dejar el grupo y tuvo aún más éxito con Public Image Ltd acompañado de John Lydon, el cantante de los Sex Pistols, (Krista Kennell/Sipa Press)

Levene disfrutaba construyendo guitarras y había estado trabajando en un libro sobre PiL con el escritor Adam Hammond. Su pareja, Kate Ransford, que junto a su hermana, Jill Bennett, y su marido estuvieron con él en sus últimas horas, dijo que había muerto “en paz, asentado, acogido y amado”. La familia ha pedido privacidad.

Entre sus admiradores se encuentra el guitarrista de los Red Hot Chili Peppers, John Frusciante, que en una ocasión describió su estilo como “espectacular”, diciendo que “exploraba las posibilidades de lo que se puede hacer con la guitarra”.

Seguir leyendo: