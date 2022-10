La conductora Megyn Kelly estalló en carcajadas al recordar cuando su invitado habló de “flatulencias” en un programa en vivo

Kelly sube sus episodios en su canal de YouTube. (Captura de YouTube: Megyn Kelly)

Ya pasaron aproximadamente 15 años de aquella emisión de America’s Newsroom donde Megyn Kelly -entonces presentadora titular- no pudo contener un ataque de risa ante una chusca confusión de su invitado. Aunque desde ese entonces la estadounidense ha enfrentado varias polémicas, sigue estallando en carcajadas cada vez que recuerda cuando un locutor de radio confundió una palabra por “pedos”, desatando una ola de carcajadas entre ella y la producción.

Fue durante un episodio de The Megyn Kelly Show donde la periodista viajó al pasado junto con su audiencia, específicamente al año 2007, para rememorar cuando era titular de un programa de noticias en Fox News junto a Bill Hemmer. Entre cientos de anécdotas de su paso por dicho espacio informativo contó que cuando participó en un debate entre dos locutores de radio con diferentes opiniones políticas y no pudo controlar su risa por un terrible error.

“Estaba presentando un debate entre un locutor de radio de derecha y uno de izquierda. El de derecha acusaba al de izquierda de ser blando con el terrorismo. La guerra de Irak estaba ocurriendo y la izquierda se sentía a la defensiva con respecto a los demócratas”, comenzó en charla con Mike Rowe.

Kelly explicó que hasta ese momento todo iba bien en el debate y estaban a punto de ir a comerciales cuando uno el locutor que defendía la postura izquierda cerró su intervención con un contundente mensaje: “Vamos a luchar contra los terroristas sin importar dónde estén, sin importar dónde se estén tirando pedos... peleando”.

Esto provocó que la estadounidense de 51 años se privara de risa, pues no podía creer que un error de tal magnitud ocurriera mientras estaban hablando de un tema sumamente importante como es el terrorismo y la guerra. De hecho, la producción de Fox News optó por mandar a comerciales al ver que Kelly no se reponía.

(Captura de YouTube: Megyn Kelly)

Morí, morí. Tuvimos que ir a comerciales porque no pude retomarlo. Tan pronto como nos fuimos a descansar, mi teléfono se encendió, por supuesto era mi mamá. Ni siquiera pude hablar con ella porque se estaba riendo mucho. Todos tenemos humor de retrete en nuestra familia. Mis parientes siempre dicen que tengo el sentido del humor de un niño de 12 años.

Su colega Mike Rowe no pudo evitar soltar una fuerte carcajada ante la anécdota que le estaba contando e, incluso, bromeó sobre si la actual conductora titular de America’s Newsroom ya habría pasado por una situación similar: “Dana [Perino] es una de las pocas personas en las que puedo pensar que probablemente nunca se ha tirado un pedo y si lo ha hecho... yo no sé, realmente quiero saber eso”.

(Captura Instagram: @danaperino)

Pero eso no fue todo, Melania Trump también salió a relucir en la conversación porque, según Megyn Kelly, tanto la esposa del ex presidente de Estados Unidos como la actual presentadora de Fox News han afirmado que nunca han sacado una flatulencia en presencia de otra persona. De hecho, la ex primera dama tiene su propio baño para hacer sus necesidades.

¿Quién es Megyn Kelly?

La oriunda de Illinois, Estados Unidos, es una famosa presentadora de televisión que logró catapultar su carrera como titular en Fox News hasta 2017, cuando saltó a su competencia directa, NBC News. Pero después de aproximadamente 18 meses salió de la cadena para presentar un programa diario de entrevistas que transmite en Sirius XM y comparte a través de su canal de YouTube.

SEGUIR LEYENDO: