La misteriosa y trágica muerte del nieto de Michael Landon

La misteriosa muerte del nieto de Michael Landon

La hija de Michael Landon quiere que llegue a fondo sobre las circunstancias de la muerte de su hijo de 24 años, quien terminó estaba al costado de una carretera y fue atropellado por un autobús en Los Ángeles.

Shawna Landon, quien es uno de los nueve hijos de la difunta estrella de “La familia Ingalls”, dijo en una entrevista exclusiva con Page Six que cree que las circunstancias que rodearon la muerte de Dylan Lupia son misteriosas.

La hija del fallecido actor, que es agente de bienes raíces en Los Ángeles, compartió que Lupia fue atropellado el 17 de agosto a las 7:31 p.m. en Palos Verdes Boulevard por un autobús que se dirigía hacia el oeste. La oficina del forense no le informó de la muerte de su hijo hasta la noche siguiente cuando estaba a punto de ver una película con sus hijas, Sophia, de 15 años, y Olivia, de 10.

“Dylan caminaba por el carril bus hacia el autobús”, explicó. “El conductor del autobús afirmó que no vio a nadie”.

Dylan Lupia, nieto de Michael Lando, murió en accidente en Los Ángeles

No fue hasta unos días después, cuando Shawna, de 50 años, visitó el sitio con su hermana Leslie Landon que llegó a la conclusión de que la historia del conductor del autobús no era creíble.

“No había forma de que este conductor de autobús no pudiera haber visto a mi hijo caminando hacia la autobús con los ojos en la carretera. Mi hijo estaba caminando en el carril de bicicletas. Mi hermana me dijo: ‘Shawna, esto es imposible’”.

Shawna descubrió más tarde que el conductor del autobús supuestamente no se detuvo tras el accidente. “Fue a la próxima parada de autobús y luego llamó diciendo que creía que el autobús había sido objeto de vandalismo”, agregó.

Había otra persona en el autobús en el momento del accidente de Lupia y la familia Landon está desesperada por hablar con él o ella.

“No sabemos nada sobre este pasajero”, dijo Shawna. “Todo lo que sabemos es que este conductor de autobús no siguió las políticas y procedimientos y no obtuvo ninguna información de este pasajero. No tiene sentido”.

“Si estuviera mirando por el retrovisor, lo cual habría hecho, si algo de vidrio se rompiera y hiciera un impacto como ese, mirarías por el espejo retrovisor, verías mi hijo tirado en el camino”, afirmó.

Se instaló un sitio conmemorativo donde murió Lupia

Shawna, quien fue la sexto hija nacida en la familia del amado actor de televisión, dijo que su hijo, que adoraba a sus hermanas menores, no tuvo una vida fácil. “Definitivamente tuvo sus luchas, Fue difícil para él conservar trabajos y mantener relaciones. Perdió a su padre cuando tenía 5 años por una sobredosis de drogas, así que pasó por mucho. Hizo lo mejor que pudo, y luchó”.

Shawna se emocionó al teorizar por qué Dylan estaba en el área cuando murió. “Mi mamá vivía cerca de allí. Falleció en 2015, y eran sumamente unidos”, reveló.

Michael Landon murió de cáncer de páncreas en 1991

Michael Landon murió de cáncer de páncreas en 1991 cuando tenía 54 años. Aunque se separó de su madre cuando ella tenía 10 años, Shawna permaneció cerca de su padre y pasaba todos los fines de semana con él junto con sus hermanos.

“No puedo imaginar la cantidad de personas que han sido atropelladas por conductores de autobuses y siguen adelante”, dice. “Estoy seguro de que hay personas sin hogar que han sido golpeadas y nadie ha reclamado sus cuerpos. No tienen voz”.

Es muy consciente de que su famoso apellido es una herramienta poderosa. “No soy idiota. Sé por qué estoy llamando la atención de la prensa. Es por mi papá. Pero no puedo imaginar a todas esas otras personas que no tienen voz”.

Shawna Landon tenía 19 años cuando su padre falleció

Shawna espera que haya alguien que pueda brindar información.

Mientras tanto, LA Metro dijo en un comunicado a Page Six: “Nuestros pensamientos y oraciones a la familia de Dylan Lupia durante este momento difícil. Continuamos trabajando para hacer cumplir la ley y nuestro equipo interno investiga este trágico accidente y determinar exactamente qué ocurrió”. También solicitaron la ayuda del público para proporcionar cualquier información que puedan tener sobre este accidente.

