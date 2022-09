La teoría que une a Pedro Infante en “A toda máquina” y a Tin Tan en “Mátenme porque me muero”

Pedro Infante y "Tin Tan" se unieron sólo en una película, pero también en la historia de un accidente (Fotos: INAH // Twitter @tintan_pachuko)

Pedro Infante y Tin Tan estuvieron juntos sólo en una película, en una escena que dura sólo algunos segundos, pero con internautas han expuesto que también habrían podido compartir una misma historia en las películas A.T.M. ¡A toda máquina! y Mátenme porque me muero.

En la película También de dolor se canta Infante y Germán Valdés Tin Tan se unieron por única vez dentro de una escena, pues el Pachuco Mayor hace una aparición especial interpretándose a él mismo dentro de un foro de televisión.

Pese a que se trató un momento único en el cine mexicano durante la Época de Oro, pues ambos eran de los actores más apreciados y nunca fueron vistos juntos, pues aparentemente nunca entablaron una relación amistosa.

"Tin Tan" se dio cuenta de lo que causó y por ello se retiró del accidente antes de que le echaran la culpa (Foto: Captura de pantalla/YouTube)

En 1951 se filmó una de las películas más exitosas de Pedro Infante, A.T.M. ¡A toda máquina!, cinta dirigida por Ismael Rodríguez, en la que los personajes de Pedro y Luis Aguilar sufren un fuerte accidente, motivo por el que deben ser transportados por una ambulancia.

Durante su trayecto al hospital, de nueva cuenta son víctimas de un desastre, pues la ambulancia, al hacer una ajetreada maniobra, choca contra un camión y se vuelca, causando que todos los que se encuentran dentro del vehículo den vueltas y esto provoca que los heridos se vean obligados a movilizarse aún con más trabajo.

Esta escena da una perspectiva únicamente desde dentro del vehículo que transporta a los heridos, por lo que Pedro y Luis desconocieron qué provocó que la ambulancia se volteara. Ambos policías lucen desconcertados y buscan la forma de reincorporarse en medio de su dolor.

Momentos antes de que la ambulancia se vuelque en "A.T.M. A toda máquina" (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Se sabe que a Ismael Rodríguez siempre le gustó jugar con las historias que llevaba a la pantalla grande y buscaba hacer que los actores más famosos se unieran en sus películas. Tal fue el caso de Dos tipos de cuidado y Tizoc: amor indio, ambas consideradas películas que pudieron haber sido un fracaso si la trama no hubiera sido bien planteada. Por ello es que surgió la teoría de que A.T.M. se puede ligar con una de las cintas de Tin Tan.

Germán Valdés también filmó una película en el mismo año que ¡A toda máquina!, con Ismael Rodríguez, y que tiene una escena de una accidente similar, pero vista desde fuera de la ambulancia.

Mátenme porque me muero fue rodada en 1951 y protagonizada por Tin Tan. La trama consiste en que Valdés ganó la lotería, pero, por diferentes razones, hay personas que lo incitaron a quitarse la vida para quedarse con el cuantioso premio.

El accidente que sufrieron Pedro y Luis en "A toda máquina" sería el mismo que provocó Tin Tan en "Mátenme porque me muero".

Esta situación llevó a que el personaje intentara aventarse a un camión o a una ambulancia que están por pasar frente a él y van en ambos sentidos. Ya que los dos vehículos intentaron esquivarlo, pues el no se decidió cuál automóvil quiere que lo arrolle, colisionaron entre ellos.

El accidente fue tan fuerte que la ambulancia se volcó, al igual que aquella en la que viajaban Pedro y Luis en A.T.M. A toda máquina inclusive, del mismo lado. No obstante, en las películas los personas no se llegan a encontrar, pues en Mátenme porque me muero Germán se va del lugar del desastre, intentando lavarse las manos de lo acontecido, solo alcanza a ver al conductor saliendo de la ambulancia.

Inclusive, en la película del Ídolo de Guamúchil se apreciaría cómo el conductor y los demás acompañantes dentro de la ambulancia salen primero que él y Luis Aguilar.

De esta forma, ambas escenas podrían tratarse de una misma situación, solo que el director habría dado una perspectiva diferente en cada película, en A.T.M. desde dentro del automóvil y con Mátenme porque me muero desde fuera de él.

